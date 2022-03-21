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Умер кинорежиссер Виталий Мельников - РИА Новости, 21.03.2022
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Умер кинорежиссер Виталий Мельников
Умер кинорежиссер Виталий Мельников - РИА Новости, 21.03.2022
Умер кинорежиссер Виталий Мельников
Кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в киностудии "Ленфильм". РИА Новости, 21.03.2022
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ленфильм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в киностудии "Ленфильм".Виталий Мельников родился 1 мая 1928 года. По окончании ВГИКа в 1952 году снял ряд документальных фильмов на Ленинградской киностудии научно-популярных фильмов. Более полувека Мельников работал на киностудии "Ленфильм". Здесь были сняты его легендарные ленты, вошедшие в золотой фонд российского кино: "Начальник Чукотки", "Мама вышла замуж", "Здравствуй и прощай", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Старший сын", "Выйти замуж за капитана" и другие.
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вгик, ленфильм, санкт-петербург
23:31 21.03.2022 (обновлено: 23:54 21.03.2022)
 
Умер кинорежиссер Виталий Мельников

Кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников умер в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРежиссер Виталий Мельников
Режиссер Виталий Мельников - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Режиссер Виталий Мельников. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в киностудии "Ленфильм".

"Семья боролась за него до последнего. Виталий Вячеславович скончался сегодня", — сказали в киностудии.

Виталий Мельников родился 1 мая 1928 года. По окончании ВГИКа в 1952 году снял ряд документальных фильмов на Ленинградской киностудии научно-популярных фильмов. Более полувека Мельников работал на киностудии "Ленфильм". Здесь были сняты его легендарные ленты, вошедшие в золотой фонд российского кино: "Начальник Чукотки", "Мама вышла замуж", "Здравствуй и прощай", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Старший сын", "Выйти замуж за капитана" и другие.
 
ВГИКЛенфильмСанкт-Петербург
 
 
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