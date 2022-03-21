https://ria.ru/20220321/melnikov-1779360229.html

Умер кинорежиссер Виталий Мельников

Умер кинорежиссер Виталий Мельников - РИА Новости, 21.03.2022

Умер кинорежиссер Виталий Мельников

Кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в киностудии "Ленфильм". РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T23:31

2022-03-21T23:31

2022-03-21T23:54

вгик

ленфильм

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в киностудии "Ленфильм".Виталий Мельников родился 1 мая 1928 года. По окончании ВГИКа в 1952 году снял ряд документальных фильмов на Ленинградской киностудии научно-популярных фильмов. Более полувека Мельников работал на киностудии "Ленфильм". Здесь были сняты его легендарные ленты, вошедшие в золотой фонд российского кино: "Начальник Чукотки", "Мама вышла замуж", "Здравствуй и прощай", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Старший сын", "Выйти замуж за капитана" и другие.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вгик, ленфильм, санкт-петербург