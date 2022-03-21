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Умер кинорежиссер Виталий Мельников
Умер кинорежиссер Виталий Мельников - РИА Новости, 21.03.2022
Умер кинорежиссер Виталий Мельников
Кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в киностудии "Ленфильм". РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T23:31
2022-03-21T23:31
2022-03-21T23:54
вгик
ленфильм
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в киностудии "Ленфильм".Виталий Мельников родился 1 мая 1928 года. По окончании ВГИКа в 1952 году снял ряд документальных фильмов на Ленинградской киностудии научно-популярных фильмов. Более полувека Мельников работал на киностудии "Ленфильм". Здесь были сняты его легендарные ленты, вошедшие в золотой фонд российского кино: "Начальник Чукотки", "Мама вышла замуж", "Здравствуй и прощай", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Старший сын", "Выйти замуж за капитана" и другие.
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вгик, ленфильм, санкт-петербург
23:31 21.03.2022 (обновлено: 23:54 21.03.2022)
Умер кинорежиссер Виталий Мельников
Кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников умер в Санкт-Петербурге