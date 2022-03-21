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Роспотребнадзор обязал носить маски на объектах железнодорожного транспорта

Роспотребнадзор обязал носить маски на объектах железнодорожного транспорта - РИА Новости, 21.03.2022

Роспотребнадзор обязал носить маски на объектах железнодорожного транспорта

Ношение масок на объектах железнодорожного транспорта остается обязательным, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T18:02

2022-03-21T18:02

2022-03-21T18:59

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Ношение масок на объектах железнодорожного транспорта остается обязательным, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.Ранее сообщалось, что РЖД сняли ограничения для пассажиров, в том числе ношение масок и измерение температуры, в поездах дальнего следования и на вокзалах."На объектах железнодорожного транспорта сняты различные ограничения по противодействию коронавирусной инфекции, при этом ношение масок по-прежнему остается обязательным",- говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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