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Роспотребнадзор обязал носить маски на объектах железнодорожного транспорта - РИА Новости, 21.03.2022
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Распространение коронавируса
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Роспотребнадзор обязал носить маски на объектах железнодорожного транспорта
Роспотребнадзор обязал носить маски на объектах железнодорожного транспорта - РИА Новости, 21.03.2022
Роспотребнадзор обязал носить маски на объектах железнодорожного транспорта
Ношение масок на объектах железнодорожного транспорта остается обязательным, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:02
2022-03-21T18:59
медицинские маски
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Ношение масок на объектах железнодорожного транспорта остается обязательным, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.Ранее сообщалось, что РЖД сняли ограничения для пассажиров, в том числе ношение масок и измерение температуры, в поездах дальнего следования и на вокзалах."На объектах железнодорожного транспорта сняты различные ограничения по противодействию коронавирусной инфекции, при этом ношение масок по-прежнему остается обязательным",- говорится в сообщении.
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медицинские маски, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, ржд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
18:02 21.03.2022 (обновлено: 18:59 21.03.2022)
 
Роспотребнадзор обязал носить маски на объектах железнодорожного транспорта

Роспотребнадзор: ношение масок на объектах железнодорожного транспорта обязательно

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Ношение масок на объектах железнодорожного транспорта остается обязательным, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.
Ранее сообщалось, что РЖД сняли ограничения для пассажиров, в том числе ношение масок и измерение температуры, в поездах дальнего следования и на вокзалах.
"На объектах железнодорожного транспорта сняты различные ограничения по противодействию коронавирусной инфекции, при этом ношение масок по-прежнему остается обязательным",- говорится в сообщении.
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Распространение коронавирусаМедицинские маскиКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыРоссияРЖДФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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