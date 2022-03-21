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Роспотребнадзор обязал носить маски на объектах железнодорожного транспорта
Роспотребнадзор обязал носить маски на объектах железнодорожного транспорта - РИА Новости, 21.03.2022
Роспотребнадзор обязал носить маски на объектах железнодорожного транспорта
Ношение масок на объектах железнодорожного транспорта остается обязательным, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:02
2022-03-21T18:02
2022-03-21T18:59
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Ношение масок на объектах железнодорожного транспорта остается обязательным, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.Ранее сообщалось, что РЖД сняли ограничения для пассажиров, в том числе ношение масок и измерение температуры, в поездах дальнего следования и на вокзалах."На объектах железнодорожного транспорта сняты различные ограничения по противодействию коронавирусной инфекции, при этом ношение масок по-прежнему остается обязательным",- говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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18:02 21.03.2022 (обновлено: 18:59 21.03.2022)
Роспотребнадзор обязал носить маски на объектах железнодорожного транспорта
Роспотребнадзор: ношение масок на объектах железнодорожного транспорта обязательно