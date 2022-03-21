Рейтинг@Mail.ru
На вагоноремонтном заводе в Ленобласти создадут 1,5 тысячи рабочих мест - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220321/lenoblast-1779229164.html
На вагоноремонтном заводе в Ленобласти создадут 1,5 тысячи рабочих мест
На вагоноремонтном заводе в Ленобласти создадут 1,5 тысячи рабочих мест - РИА Новости, 21.03.2022
На вагоноремонтном заводе в Ленобласти создадут 1,5 тысячи рабочих мест
Новый вагоноремонтный завод в Ленинградской области, который начали строить в Рабитицком сельском поселении Волосовского района, даст 1,5 тысячи новых рабочих... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:28
2022-03-21T11:28
ленинградская область
александр дрозденко
завод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371736_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_24b9e70b97e994422f7d8c29870e383a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Новый вагоноремонтный завод в Ленинградской области, который начали строить в Рабитицком сельском поселении Волосовского района, даст 1,5 тысячи новых рабочих мест, сообщил губернатор области Александр Дрозденко.По его словам, компания "Новотранс", которая ведет строительство, очень важный для Ленобласти партнер. Это будет первый завод холдинга в Северо-Западном федеральном округе и одно из крупнейших и высокотехнологичных вагоноремонтных предприятий в России."Это и перевозчик, и ремонтный завод, и многопрофильный терминал в Усть-Луге. Всё это складывается в единый экономический механизм. Для нас очень важно, что завод современный, инновационный, направлен на обеспечение работы порта Усть-Луга. При этом завод будет обеспечивать не только ремонт вагонов, которые принадлежат компании "Новотранс", но и других компаний, работающих в Усть-Луге. В современных условиях планы компании не меняются — завод будет сдан, будет построен. Это очень важно для нас, для страны, для ее экономики", — сказал Дрозденко.После выхода на проектную мощность завод будет отчислять порядка 1 миллиарда рублей налогов ежегодно. Производственные мощности будущего предприятия составят более 30 тысяч отремонтированных вагонов и более 36 тысяч отремонтированных колесных пар в год.Также губернатор отметил, что планируемый объем инвестиций в проект 2,5 миллиарда рублей, будут созданы 1,5 тысячи новых рабочих мест. Все работы по проекту идут в полном соответствии с намеченным графиком. Проект должен быть реализован в первом полугодии 2022 года.На данный момент уже ведутся отделочные работы внутри основного производственного корпуса, монтаж технологического оборудования, проводится набор сотрудников. В планах холдинга создать в Ленинградской области первый кластер по предоставлению полного цикла транспортных услуг для экспортеров. Клиенты смогут воспользоваться услугами железнодорожных грузоперевозок в вагонах "Новотранс", перевалки грузов на морском терминале LUGAPORT и ремонта подвижного состава на Балтийском вагоноремонтном заводе.
https://ria.ru/20220318/proizvodstvo-1778840279.html
https://ria.ru/20220305/lenoblast-1776702823.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371736_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_ae32af1fe5554fd64fc29ae44c94fce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр дрозденко, завод
11:28 21.03.2022
 

На вагоноремонтном заводе в Ленобласти создадут 1,5 тысячи рабочих мест

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Новый вагоноремонтный завод в Ленинградской области, который начали строить в Рабитицком сельском поселении Волосовского района, даст 1,5 тысячи новых рабочих мест, сообщил губернатор области Александр Дрозденко.
По его словам, компания "Новотранс", которая ведет строительство, очень важный для Ленобласти партнер. Это будет первый завод холдинга в Северо-Западном федеральном округе и одно из крупнейших и высокотехнологичных вагоноремонтных предприятий в России.
Сыр - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 13:51Ленинградская область
В Ленобласти в четыре раза увеличится объем производства сыров
"Это и перевозчик, и ремонтный завод, и многопрофильный терминал в Усть-Луге. Всё это складывается в единый экономический механизм. Для нас очень важно, что завод современный, инновационный, направлен на обеспечение работы порта Усть-Луга. При этом завод будет обеспечивать не только ремонт вагонов, которые принадлежат компании "Новотранс", но и других компаний, работающих в Усть-Луге. В современных условиях планы компании не меняются — завод будет сдан, будет построен. Это очень важно для нас, для страны, для ее экономики", — сказал Дрозденко.
После выхода на проектную мощность завод будет отчислять порядка 1 миллиарда рублей налогов ежегодно. Производственные мощности будущего предприятия составят более 30 тысяч отремонтированных вагонов и более 36 тысяч отремонтированных колесных пар в год.
Автомобильно-железнодорожный паром Генерал Черняховский - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 12:47Ленинградская область
В Ленобласти достраивают второй паром для связи региона с Калининградом
Также губернатор отметил, что планируемый объем инвестиций в проект 2,5 миллиарда рублей, будут созданы 1,5 тысячи новых рабочих мест. Все работы по проекту идут в полном соответствии с намеченным графиком. Проект должен быть реализован в первом полугодии 2022 года.
На данный момент уже ведутся отделочные работы внутри основного производственного корпуса, монтаж технологического оборудования, проводится набор сотрудников. В планах холдинга создать в Ленинградской области первый кластер по предоставлению полного цикла транспортных услуг для экспортеров. Клиенты смогут воспользоваться услугами железнодорожных грузоперевозок в вагонах "Новотранс", перевалки грузов на морском терминале LUGAPORT и ремонта подвижного состава на Балтийском вагоноремонтном заводе.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЗавод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала