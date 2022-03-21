https://ria.ru/20220321/lenoblast-1779229164.html

На вагоноремонтном заводе в Ленобласти создадут 1,5 тысячи рабочих мест

На вагоноремонтном заводе в Ленобласти создадут 1,5 тысячи рабочих мест - РИА Новости, 21.03.2022

На вагоноремонтном заводе в Ленобласти создадут 1,5 тысячи рабочих мест

Новый вагоноремонтный завод в Ленинградской области, который начали строить в Рабитицком сельском поселении Волосовского района, даст 1,5 тысячи новых рабочих... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:28

2022-03-21T11:28

2022-03-21T11:28

ленинградская область

александр дрозденко

завод

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Новый вагоноремонтный завод в Ленинградской области, который начали строить в Рабитицком сельском поселении Волосовского района, даст 1,5 тысячи новых рабочих мест, сообщил губернатор области Александр Дрозденко.По его словам, компания "Новотранс", которая ведет строительство, очень важный для Ленобласти партнер. Это будет первый завод холдинга в Северо-Западном федеральном округе и одно из крупнейших и высокотехнологичных вагоноремонтных предприятий в России."Это и перевозчик, и ремонтный завод, и многопрофильный терминал в Усть-Луге. Всё это складывается в единый экономический механизм. Для нас очень важно, что завод современный, инновационный, направлен на обеспечение работы порта Усть-Луга. При этом завод будет обеспечивать не только ремонт вагонов, которые принадлежат компании "Новотранс", но и других компаний, работающих в Усть-Луге. В современных условиях планы компании не меняются — завод будет сдан, будет построен. Это очень важно для нас, для страны, для ее экономики", — сказал Дрозденко.После выхода на проектную мощность завод будет отчислять порядка 1 миллиарда рублей налогов ежегодно. Производственные мощности будущего предприятия составят более 30 тысяч отремонтированных вагонов и более 36 тысяч отремонтированных колесных пар в год.Также губернатор отметил, что планируемый объем инвестиций в проект 2,5 миллиарда рублей, будут созданы 1,5 тысячи новых рабочих мест. Все работы по проекту идут в полном соответствии с намеченным графиком. Проект должен быть реализован в первом полугодии 2022 года.На данный момент уже ведутся отделочные работы внутри основного производственного корпуса, монтаж технологического оборудования, проводится набор сотрудников. В планах холдинга создать в Ленинградской области первый кластер по предоставлению полного цикла транспортных услуг для экспортеров. Клиенты смогут воспользоваться услугами железнодорожных грузоперевозок в вагонах "Новотранс", перевалки грузов на морском терминале LUGAPORT и ремонта подвижного состава на Балтийском вагоноремонтном заводе.

https://ria.ru/20220318/proizvodstvo-1778840279.html

https://ria.ru/20220305/lenoblast-1776702823.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, завод