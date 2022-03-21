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В ГД рассказали, кто может расследовать создание биолабораторий на Украине - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/laboratoriya-1779291976.html
В ГД рассказали, кто может расследовать создание биолабораторий на Украине
В ГД рассказали, кто может расследовать создание биолабораторий на Украине - РИА Новости, 21.03.2022
В ГД рассказали, кто может расследовать создание биолабораторий на Украине
В Госдуму внесен проект постановления, в котором представлен список депутатов, которые могут войти в комиссию по расследованию деятельности лабораторий США на... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T15:52
2022-03-21T15:52
обострение ситуации в днр и лнр
политика
здоровье - общество
госдума рф
россия
сша
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен проект постановления, в котором представлен список депутатов, которые могут войти в комиссию по расследованию деятельности лабораторий США на Украине, документ внесен в думскую базу данных.В нем сообщается о поддержке инициативы по созданию комиссии, а также об обращении в Совфед с предложением о создании комиссии. Кроме того, в приложении к постановлению называются фамилии 14 депутатов, которые войдут в нее, в том числе ее председателя – Ирины Яровой. В комиссию войдут: Валеев Эрнест Абдулович ("Единая Россия"), Диденко Алексей Николаевич (ЛДПР), Кабышев Сергей Владимирович (СР – ЗП), Калашников Леонид Иванович (КПРФ), Картаполов Андрей Валериевич (ЕР), Куринный Алексей Владимирович (КПРФ), Мажуга Александр Георгиевич (ЕР), Морозов Олег Викторович (ЕР), Певцов Дмитрий Анатольевич ("Новые люди"), Пискарев Василий Иванович (ЕР), Слуцкий Леонид Эдуардович (ЛДПР), Хинштейн Александр Евсеевич (ЕР), Хубезов Дмитрий Анатольевич (ЕР), Яровая Ирина Анатольевна (ЕР).Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
https://ria.ru/20220321/rogozin-1779204774.html
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политика, здоровье - общество, госдума рф, россия, сша, украина, ситуация в днр и лнр
15:52 21.03.2022
 
В ГД рассказали, кто может расследовать создание биолабораторий на Украине

В ГД назвали депутатов, которые могут расследовать создание биолабораторий на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ в Москве
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен проект постановления, в котором представлен список депутатов, которые могут войти в комиссию по расследованию деятельности лабораторий США на Украине, документ внесен в думскую базу данных.
В нем сообщается о поддержке инициативы по созданию комиссии, а также об обращении в Совфед с предложением о создании комиссии. Кроме того, в приложении к постановлению называются фамилии 14 депутатов, которые войдут в нее, в том числе ее председателя – Ирины Яровой.
Биологически опасное вещество в руках лаборанта - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00
Угроза у ворот. США создали на Украине десятки биолабораторий
В комиссию войдут: Валеев Эрнест Абдулович ("Единая Россия"), Диденко Алексей Николаевич (ЛДПР), Кабышев Сергей Владимирович (СР – ЗП), Калашников Леонид Иванович (КПРФ), Картаполов Андрей Валериевич (ЕР), Куринный Алексей Владимирович (КПРФ), Мажуга Александр Георгиевич (ЕР), Морозов Олег Викторович (ЕР), Певцов Дмитрий Анатольевич ("Новые люди"), Пискарев Василий Иванович (ЕР), Слуцкий Леонид Эдуардович (ЛДПР), Хинштейн Александр Евсеевич (ЕР), Хубезов Дмитрий Анатольевич (ЕР), Яровая Ирина Анатольевна (ЕР).
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
09:06
Рогозин рассказал о биооружии, которое разрабатывалось на Украине
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Сотрудники лаборатории Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Fort Detrick в костюмах биологической защиты - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 08:00
Биолаборатории США под ударом: Китай берет реванш за Ухань
 
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