В ГД рассказали, кто может расследовать создание биолабораторий на Украине
В ГД назвали депутатов, которые могут расследовать создание биолабораторий на Украине
Здание Государственной Думы РФ в Москве
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен проект постановления, в котором представлен список депутатов, которые могут войти в комиссию по расследованию деятельности лабораторий США на Украине, документ внесен в думскую базу данных.
В нем сообщается о поддержке инициативы по созданию комиссии, а также об обращении в Совфед с предложением о создании комиссии. Кроме того, в приложении к постановлению называются фамилии 14 депутатов, которые войдут в нее, в том числе ее председателя – Ирины Яровой.
В комиссию войдут: Валеев Эрнест Абдулович ("Единая Россия"), Диденко Алексей Николаевич (ЛДПР), Кабышев Сергей Владимирович (СР – ЗП), Калашников Леонид Иванович (КПРФ), Картаполов Андрей Валериевич (ЕР), Куринный Алексей Владимирович (КПРФ), Мажуга Александр Георгиевич (ЕР), Морозов Олег Викторович (ЕР), Певцов Дмитрий Анатольевич ("Новые люди"), Пискарев Василий Иванович (ЕР), Слуцкий Леонид Эдуардович (ЛДПР), Хинштейн Александр Евсеевич (ЕР), Хубезов Дмитрий Анатольевич (ЕР), Яровая Ирина Анатольевна (ЕР).
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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