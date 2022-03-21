https://ria.ru/20220321/kitaytsy-1779251911.html

Китайцы призвали НАТО не учить их отношениям с Россией

Китайцы призвали генсека НАТО не указывать им, как вести себя с Россией - РИА Новости, 21.03.2022

Китайцы призвали НАТО не учить их отношениям с Россией

Читатели гонконгской газеты South China Morning Post резко отреагировали на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, в котором он призвал Китай осудить... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:02

2022-03-21T13:02

2022-03-21T13:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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россия

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мид кнр

нато

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Читатели гонконгской газеты South China Morning Post резко отреагировали на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, в котором он призвал Китай осудить действия России на Украине.Многие пользователи выразили мнение, что альянс, который сам спровоцировал несколько конфликтов, включая нынешний на Украине, не может указывать кому-либо, как себя вести и чью сторону принимать в этой ситуации."Если где-то во Вселенной есть инопланетяне и они наблюдают за нашей планетой последние сто лет, то они должны были прийти к такому выводу: Первую мировую войну спровоцировал Запад, Вторую мировую войну спровоцировал Запад. Сегодняшнюю ситуацию тоже спровоцировал Запад", — отметил Red Panda."В Европе воцарится мир, если НАТО останется в Западной Европе, а Восточная Европа будет состоять из нейтральных государств", — считает Kok Chun C."НАТО не в том положении, чтобы диктовать Китаю, что ему делать. У НАТО не слишком чистые руки. Этот альянс не имеет права учить других", — подчеркнул Michael K."Соединенные Штаты гордятся тем, что они спасли мир от Второй мировой войны. Теперь они пытаются спасти мир от третьей мировой. Только все выглядит так, будто именно Соединенные Штаты разжигают третью мировую", — выразил мнение Double o S."Америка просто сбрасывает бомбы. Таков ее ответ на все", — написал Reality L."Соединенные Штаты и НАТО — причина того, что происходит сейчас на Украине. Китай должен твердо стоять на своем и придерживаться того, во что он верит", — подытожили читатели.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.МИД КНР неоднократно подчеркивал, что в отношении украинского кризиса Китай всегда действовал объективно и беспристрастно, выносил независимые суждения и излагал свою собственную позицию, исходя из существа самого вопроса, всегда призывал к диалогу и переговорам, чтобы охладить ситуацию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/ssha-1779231629.html

https://ria.ru/20220317/nato-1778575777.html

https://ria.ru/20220316/kitay-1778471674.html

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Станислав Ванд

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