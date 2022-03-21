https://ria.ru/20220321/kitay-1779250090.html
На место крушения самолета на юге Китая направили 450 пожарных
На место крушения самолета на юге Китая направили 450 пожарных - РИА Новости, 21.03.2022
На место крушения самолета на юге Китая направили 450 пожарных
Для тушения лесного пожара, вызванного крушением Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге КНР, было направлено 450 пожарных, передает Центральное... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:54
2022-03-21T12:54
2022-03-21T12:54
в мире
гуанчжоу
гуанси-чжуанский автономный район
гуандун
china eastern airlines
boeing 737
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ПЕКИН, 21 мар – РИА Новости. Для тушения лесного пожара, вызванного крушением Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге КНР, было направлено 450 пожарных, передает Центральное телевидение Китая.Отмечается, что службы лесной пожарной безопасности провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанского автономного района направили в общей сложности 450 пожарных на место крушения самолета.Ожидается, что команда из провинции Гуандун из 300 человек прибудет на место происшествия в 18.30 (13.30 мск), а команда из Гуанси-Чжуанского автономного района из 150 человек прибудет на место к 22.00 (17.00 мск).Управление гражданской авиации подтвердило крушение самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в понедельник потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, и вызвал лесной пожар.Как заявили РИА Новости в Генеральном консульстве РФ в Гуанчжоу, местные власти пока не располагают информацией о том, были ли иностранные граждане на борту разбившегося самолета.
https://ria.ru/20220321/kitay-1779234541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гуанчжоу, гуанси-чжуанский автономный район, гуандун, china eastern airlines, boeing 737
На место крушения самолета на юге Китая направили 450 пожарных
На место крушения пассажирского самолета на юге Китая направили 450 пожарных