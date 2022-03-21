Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Си Цзиньпин после беседы с Байденом продолжил сближение с Россией - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220321/kitay-1779196317.html
СМИ: Си Цзиньпин после беседы с Байденом продолжил сближение с Россией
СМИ: Си Цзиньпин после беседы с Байденом продолжил сближение с Россией - РИА Новости, 21.03.2022
СМИ: Си Цзиньпин после беседы с Байденом продолжил сближение с Россией
Прошедшие на прошлой неделе переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выявили углубляющийся раскол между их позициями по российской... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T06:43
2022-03-21T10:05
в мире
владимир путин
россия
сша
тайвань
си цзиньпин
украина
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778591884_116:146:2748:1627_1920x0_80_0_0_ccd6fdcb049876087e2dfba8ac6a02cd.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Прошедшие на прошлой неделе переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выявили углубляющийся раскол между их позициями по российской спецоперации на Украине, говорится в материале американского издания Politico.Байден не смог убедить Си Цзиньпина взять на себя обязательство использовать влияние Китая для прекращения спецоперации, указывает Politico. Напротив, разговор двух лидеров спровоцировал председателя КНР на неявную критику роли США как в разжигании украинского кризиса, так и в вопросе Тайваня, говорится в статье."Сообщение МИД Китая всего за несколько часов до разговора Си Цзиньпина с Байденом наводило на мысль, что любые решения, принимаемые Китаем по поводу украинского кризиса, вряд ли оправдают ожидания США", - пишет Politico. Вместо этого Китай, похоже, укрепляет свои отношения с Россией и выступает против попыток Вашингтона остановить проведение спецоперации.При этом отсутствие каких-либо существенных результатов разговора ставит под сомнение то, что личные отношения двух лидеров, сложившиеся еще в то время, когда Байден был вице-президентом США, действительно могут помочь преодолеть глубокие разногласия между ними, отмечает издание.Это, как указывает Politico, скорее всего лишь укрепит политику американской администрации в отношении Китая, которая основана на сплочении союзников Вашингтона для противодействия влиянию Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.Разговор Байдена и Си Цзиньпина состоялся в пятницу. Главы государств около двух часов беседовали по видеосвязи. Высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Байден не выдвигал каких-либо требований, а лишь изложил видение Вашингтона относительно текущей ситуации вокруг Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220320/kitay-1779098767.html
https://ria.ru/20220319/ugrozy-1779031392.html
россия
сша
тайвань
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778591884_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_857be80cc05186e8555b3e15a7b63194.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, сша, тайвань, си цзиньпин, украина, китай
06:43 21.03.2022 (обновлено: 10:05 21.03.2022)
 
СМИ: Си Цзиньпин после беседы с Байденом продолжил сближение с Россией

Politico: Си Цзиньпин усилил поддержку России после переговоров с Байденом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Прошедшие на прошлой неделе переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выявили углубляющийся раскол между их позициями по российской спецоперации на Украине, говорится в материале американского издания Politico.
Байден не смог убедить Си Цзиньпина взять на себя обязательство использовать влияние Китая для прекращения спецоперации, указывает Politico. Напротив, разговор двух лидеров спровоцировал председателя КНР на неявную критику роли США как в разжигании украинского кризиса, так и в вопросе Тайваня, говорится в статье.
Флаг Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 08:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Китая назвал свою позицию по Украине объективной и справедливой
"Сообщение МИД Китая всего за несколько часов до разговора Си Цзиньпина с Байденом наводило на мысль, что любые решения, принимаемые Китаем по поводу украинского кризиса, вряд ли оправдают ожидания США", - пишет Politico. Вместо этого Китай, похоже, укрепляет свои отношения с Россией и выступает против попыток Вашингтона остановить проведение спецоперации.
При этом отсутствие каких-либо существенных результатов разговора ставит под сомнение то, что личные отношения двух лидеров, сложившиеся еще в то время, когда Байден был вице-президентом США, действительно могут помочь преодолеть глубокие разногласия между ними, отмечает издание.
Это, как указывает Politico, скорее всего лишь укрепит политику американской администрации в отношении Китая, которая основана на сплочении союзников Вашингтона для противодействия влиянию Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.
Разговор Байдена и Си Цзиньпина состоялся в пятницу. Главы государств около двух часов беседовали по видеосвязи. Высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Байден не выдвигал каких-либо требований, а лишь изложил видение Вашингтона относительно текущей ситуации вокруг Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 15:50
Китайцы ответили на угрозы Байдена "наказать" Пекин за поддержку России
 
В миреВладимир ПутинРоссияСШАТайваньСи ЦзиньпинУкраинаКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала