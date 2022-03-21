https://ria.ru/20220321/kitay-1779196317.html

СМИ: Си Цзиньпин после беседы с Байденом продолжил сближение с Россией

СМИ: Си Цзиньпин после беседы с Байденом продолжил сближение с Россией - РИА Новости, 21.03.2022

СМИ: Си Цзиньпин после беседы с Байденом продолжил сближение с Россией

Прошедшие на прошлой неделе переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выявили углубляющийся раскол между их позициями по российской... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T06:43

2022-03-21T06:43

2022-03-21T10:05

в мире

владимир путин

россия

сша

тайвань

си цзиньпин

украина

китай

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Прошедшие на прошлой неделе переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выявили углубляющийся раскол между их позициями по российской спецоперации на Украине, говорится в материале американского издания Politico.Байден не смог убедить Си Цзиньпина взять на себя обязательство использовать влияние Китая для прекращения спецоперации, указывает Politico. Напротив, разговор двух лидеров спровоцировал председателя КНР на неявную критику роли США как в разжигании украинского кризиса, так и в вопросе Тайваня, говорится в статье."Сообщение МИД Китая всего за несколько часов до разговора Си Цзиньпина с Байденом наводило на мысль, что любые решения, принимаемые Китаем по поводу украинского кризиса, вряд ли оправдают ожидания США", - пишет Politico. Вместо этого Китай, похоже, укрепляет свои отношения с Россией и выступает против попыток Вашингтона остановить проведение спецоперации.При этом отсутствие каких-либо существенных результатов разговора ставит под сомнение то, что личные отношения двух лидеров, сложившиеся еще в то время, когда Байден был вице-президентом США, действительно могут помочь преодолеть глубокие разногласия между ними, отмечает издание.Это, как указывает Politico, скорее всего лишь укрепит политику американской администрации в отношении Китая, которая основана на сплочении союзников Вашингтона для противодействия влиянию Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.Разговор Байдена и Си Цзиньпина состоялся в пятницу. Главы государств около двух часов беседовали по видеосвязи. Высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что Байден не выдвигал каких-либо требований, а лишь изложил видение Вашингтона относительно текущей ситуации вокруг Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220320/kitay-1779098767.html

https://ria.ru/20220319/ugrozy-1779031392.html

россия

сша

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в мире, владимир путин, россия, сша, тайвань, си цзиньпин, украина, китай