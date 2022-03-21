https://ria.ru/20220321/kavkaz-1779296287.html

Туристические чартеры из Москвы на Северный Кавказ запустят в июне

Туристические чартеры из Москвы на Северный Кавказ запустят в июне - РИА Новости, 21.03.2022

Туристические чартеры из Москвы на Северный Кавказ запустят в июне

С 10 июня стартует чартерная программа в Грозный, на базе которой сформированы экскурсионные маршруты по пяти республикам Северного Кавказа, в том числе по... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T16:29

2022-03-21T16:29

2022-03-21T16:29

туризм

туризм

новости - туризм

россия

кавказ

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туристы

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155258/05/1552580586_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_ac58f1934be598fa56f6e4a362a24560.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. С 10 июня стартует чартерная программа в Грозный, на базе которой сформированы экскурсионные маршруты по пяти республикам Северного Кавказа, в том числе по нескольким регионам, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Отмечается, что полетная программа Fun&Sun стартует с 10 июня и продлится до 28 июня. Вылеты запланированы с частотой два раза в неделю. Туры уже выставлены в систему бронирования, уточнили в АТОР.Все программы стартуют в Грозном. Размещение в отелях категории три-четыре звезды. Купить экскурсионный тур можно за 24,3 тысячи рублей на человека (с двухместным номером). "Все туры участвуют в акции кешбэка, а это значит, что можно вернуть 20 процентов от стоимости", — добавили в ассоциации.Предлагаются как отдельные программы по республикам Кавказа, так и комбинированные. В рамках путевки "Привет, Чечня!" продолжительностью четыре или пять дней туристов ждет, например, экскурсия на озеро Кезеной-Ам. "Привет, Осетия!" включает обзорную поездку по Владикавказу и маршрут "Три ущелья: Куртатинское — Кармадонское — Даргавс".Туроператоры РФ с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке Ростуризма. Благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета можно приобрести путешествия в 1,5-2 раза дешевле.

https://ria.ru/20210601/chechnya-1734654840.html

https://ria.ru/20211130/kavkaz-1761230091.html

россия

кавказ

грозный

махачкала

дербент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, россия, кавказ, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, чеченская республика (чечня), грозный, республика дагестан, махачкала, дербент, республика северная осетия - алания