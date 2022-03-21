https://ria.ru/20220321/kavkaz-1779296287.html
Туристические чартеры из Москвы на Северный Кавказ запустят в июне
Туристические чартеры из Москвы на Северный Кавказ запустят в июне - РИА Новости, 21.03.2022
Туристические чартеры из Москвы на Северный Кавказ запустят в июне
С 10 июня стартует чартерная программа в Грозный, на базе которой сформированы экскурсионные маршруты по пяти республикам Северного Кавказа, в том числе по... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:29
2022-03-21T16:29
2022-03-21T16:29
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. С 10 июня стартует чартерная программа в Грозный, на базе которой сформированы экскурсионные маршруты по пяти республикам Северного Кавказа, в том числе по нескольким регионам, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Отмечается, что полетная программа Fun&Sun стартует с 10 июня и продлится до 28 июня. Вылеты запланированы с частотой два раза в неделю. Туры уже выставлены в систему бронирования, уточнили в АТОР.Все программы стартуют в Грозном. Размещение в отелях категории три-четыре звезды. Купить экскурсионный тур можно за 24,3 тысячи рублей на человека (с двухместным номером). "Все туры участвуют в акции кешбэка, а это значит, что можно вернуть 20 процентов от стоимости", — добавили в ассоциации.Предлагаются как отдельные программы по республикам Кавказа, так и комбинированные. В рамках путевки "Привет, Чечня!" продолжительностью четыре или пять дней туристов ждет, например, экскурсия на озеро Кезеной-Ам. "Привет, Осетия!" включает обзорную поездку по Владикавказу и маршрут "Три ущелья: Куртатинское — Кармадонское — Даргавс".Туроператоры РФ с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке Ростуризма. Благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета можно приобрести путешествия в 1,5-2 раза дешевле.
https://ria.ru/20210601/chechnya-1734654840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, кавказ, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, чеченская республика (чечня), грозный, республика дагестан, махачкала, дербент, республика северная осетия - алания
Туристические чартеры из Москвы на Северный Кавказ запустят в июне
Туроператор Fun&Sun объявил о старте с 10 июня чартерной программы на Северный Кавказ
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. С 10 июня стартует чартерная программа в Грозный, на базе которой сформированы экскурсионные маршруты по пяти республикам Северного Кавказа, в том числе по нескольким регионам, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Fun&Sun предложил туристам пакетные туры в республики Кавказа — Чечню, Дагестан, Осетию и комбинированные в Кабардино-Балкарию и Ингушетию. Туры сформированы на чартерных рейсах авиакомпании "Ямал" по маршруту Москва-Грозный", — сообщили в ассоциации.
Отмечается, что полетная программа Fun&Sun стартует с 10 июня и продлится до 28 июня. Вылеты запланированы с частотой два раза в неделю. Туры уже выставлены в систему бронирования, уточнили в АТОР.
Все программы стартуют в Грозном. Размещение в отелях категории три-четыре звезды. Купить экскурсионный тур можно за 24,3 тысячи рублей на человека (с двухместным номером). "Все туры участвуют в акции кешбэка, а это значит, что можно вернуть 20 процентов от стоимости", — добавили в ассоциации.
Предлагаются как отдельные программы по республикам Кавказа, так и комбинированные. В рамках путевки "Привет, Чечня!" продолжительностью четыре или пять дней туристов ждет, например, экскурсия на озеро Кезеной-Ам. "Привет, Осетия!" включает обзорную поездку по Владикавказу и маршрут "Три ущелья: Куртатинское — Кармадонское — Даргавс".
Туроператоры РФ с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке Ростуризма. Благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета можно приобрести путешествия в 1,5-2 раза дешевле.