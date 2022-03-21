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Кадыров пообещал научить украинских националистов стихотворению "Дин-дон" - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/kadyrov-1779354830.html
Кадыров пообещал научить украинских националистов стихотворению "Дин-дон"
Кадыров пообещал научить украинских националистов стихотворению "Дин-дон" - РИА Новости, 21.03.2022
Кадыров пообещал научить украинских националистов стихотворению "Дин-дон"
Глава Чечни Рамзан Кадыров в канале Telegram опубликовал видео, на котором читает стихотворение, в нем он обещает "нациков и бандерлогов" научить песенке "Дин... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T22:19
2022-03-21T22:23
обострение ситуации в днр и лнр
рамзан кадыров
дмитрий гордон
чеченская республика (чечня)
россия
украина
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 21 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в канале Telegram опубликовал видео, на котором читает стихотворение, в нем он обещает "нациков и бандерлогов" научить песенке "Дин -дон"."Поедая шницель венский и шлифуя старый слог, закудахтал по-чеченски неонацик бандерлог. Им не нравится артистам мой большой и мощный дон. Побежали все как крысы: Гончаренко и Гордон", - говорит в своём стихотворении Кадыров.Он призвал их не спешить к своим "ляхам" и пообещал научить "дивной песенке "Дин-дон". Глава Чечни также подписал видео словами: "Как-то так, ждите меня в Киеве!".
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рамзан кадыров, дмитрий гордон, чеченская республика (чечня), россия, украина, в мире
22:19 21.03.2022 (обновлено: 22:23 21.03.2022)
 
Кадыров пообещал научить украинских националистов стихотворению "Дин-дон"

Глава Чечени Кадыров пообещал научить украинских националистов стихотворению "Дин-дон"

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 21 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в канале Telegram опубликовал видео, на котором читает стихотворение, в нем он обещает "нациков и бандерлогов" научить песенке "Дин -дон".
"Поедая шницель венский и шлифуя старый слог, закудахтал по-чеченски неонацик бандерлог. Им не нравится артистам мой большой и мощный дон. Побежали все как крысы: Гончаренко и Гордон", - говорит в своём стихотворении Кадыров.
Он призвал их не спешить к своим "ляхам" и пообещал научить "дивной песенке "Дин-дон". Глава Чечни также подписал видео словами: "Как-то так, ждите меня в Киеве!".
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРамзан КадыровДмитрий ГордонЧеченская республика (Чечня)РоссияУкраинаВ мире
 
 
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