https://ria.ru/20220321/kadyrov-1779354830.html
Кадыров пообещал научить украинских националистов стихотворению "Дин-дон"
Кадыров пообещал научить украинских националистов стихотворению "Дин-дон" - РИА Новости, 21.03.2022
Кадыров пообещал научить украинских националистов стихотворению "Дин-дон"
Глава Чечни Рамзан Кадыров в канале Telegram опубликовал видео, на котором читает стихотворение, в нем он обещает "нациков и бандерлогов" научить песенке "Дин... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T22:19
2022-03-21T22:19
2022-03-21T22:23
обострение ситуации в днр и лнр
рамзан кадыров
дмитрий гордон
чеченская республика (чечня)
россия
украина
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 21 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в канале Telegram опубликовал видео, на котором читает стихотворение, в нем он обещает "нациков и бандерлогов" научить песенке "Дин -дон"."Поедая шницель венский и шлифуя старый слог, закудахтал по-чеченски неонацик бандерлог. Им не нравится артистам мой большой и мощный дон. Побежали все как крысы: Гончаренко и Гордон", - говорит в своём стихотворении Кадыров.Он призвал их не спешить к своим "ляхам" и пообещал научить "дивной песенке "Дин-дон". Глава Чечни также подписал видео словами: "Как-то так, ждите меня в Киеве!".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, дмитрий гордон, чеченская республика (чечня), россия, украина, в мире
22:19 21.03.2022 (обновлено: 22:23 21.03.2022)
Кадыров пообещал научить украинских националистов стихотворению "Дин-дон"
Глава Чечени Кадыров пообещал научить украинских националистов стихотворению "Дин-дон"