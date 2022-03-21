https://ria.ru/20220321/investproekty-1779231050.html

Власти Ленобласти согласовали размещение трех крупнейших инвестпроектов

Власти Ленобласти согласовали размещение трех крупнейших инвестпроектов - РИА Новости, 21.03.2022

Власти Ленобласти согласовали размещение трех крупнейших инвестпроектов

Власти Ленинградской области согласовали размещение трех крупнейших инвестиционных проектов - газоперерабатывающего комплекса в составе комплекса переработки... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:31

2022-03-21T12:31

2022-03-21T12:31

ленинградская область

александр дрозденко

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области согласовали размещение трех крупнейших инвестиционных проектов - газоперерабатывающего комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа (ГПК КПЭГ) в районе поселка Усть-Луга, репродуктора первого порядка мясного направления на 20 тысяч голов несушек прародительского поголовья и строительство производственно-логистического комплекса ООО "Содружество" (ООО "Балтийский Зерновой Терминал"), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.КпэгИнвестиционный проект ГПК КПЭГ ООО "РусХимАльянс", который начал реализоваться в мае 2021 года в районе поселка Усть-Луга в Ленобласти, обеспечит годовую переработку до 45 миллиардов кубических метров этансодержащего газа в год. Запуск газоперерабатывающего комплекса позволит нарастить российский экспорт сжиженного природного газа (СПГ), сжиженного углеводородного газа (СУГ), а также существенно увеличится производство этана, который востребован отечественной промышленностью.Общий объем капитальных вложений (без НДС) в соответствии с инвестиционным меморандумом запланирован на сумму свыше 1,38 миллиарда рублей."Ленинградская область продолжает оставаться регионом, привлекательным для масштабных инвестиций. Все три проекта, которые получили одобрение на Межведомственной комиссии, имеют стратегическое значение. В новых условиях - эти проекты еще более актуальны, и регион сделает все, чтобы создать их инвесторам режим наибольшего благоприятствования", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.ПтицефермаПроект АО "УК "Северная ферма" предусматривает создание репродуктора первого порядка мясного направления в Вындиноостровском сельском поселеним, вблизи деревни Вольково Волховского района Ленинградской области. Его цель - обеспечение необходимой инфраструктуры для последующего создания отечественного кросса мясной птицы, в целях технологической перестройки отрасли.Общий объем инвестиций в строительство репродуктора первого порядка оценивается в 1,387 миллиарда рублей.ЗерноПроект ООО "Содружество" (ООО "Балтийский Зерновой Терминал") предусматривает строительство производственно-логистического комплекса, ориентированного на экспорт и импорт зерновых, пищевых и иных насыпных грузов ООО "Балтийский Зерновой Терминал" в морском торговом порту Усть-Луга."ООО "Балтийский Зерновой Терминал" в морском торговом порту Усть-Луга. Строительство нового терминала позволит переориентировать часть грузов (в первую очередь зерновых) из портов Прибалтики в отечественные порты, расширить пропускную способность портовой инфраструктуры Северо-Запада России. Планируемая мощность перевалки составит до 10 миллионов тонн в год с полным отсутствием грузооборота опасных грузов", - сообщили в обладминистрации.Объем инвестиций - более 37 миллиардов рублей.В 2020 году правительство России отдало под строительство зернового терминала территорию бывшей базы подлодок в бухте Батарейная в Ломоносовском районе Ленинградской области. В июне того же года власти Ленобласти отозвали свое согласование на размещение объекта в бухте, сославшись на недовольство жителей и необходимость проведения независимой экспертизы с привлечением Минприроды РФ. В марте прошлого года регион предложил на рассмотрение инвестору альтернативные участки в Усть-Луге.

https://ria.ru/20220318/ptitseprom-1778932883.html

https://ria.ru/20220311/lenoblast-1777651747.html

https://ria.ru/20220318/proizvodstvo-1778840279.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, экономика