https://ria.ru/20220321/investproekty-1779231050.html
Власти Ленобласти согласовали размещение трех крупнейших инвестпроектов
Власти Ленобласти согласовали размещение трех крупнейших инвестпроектов - РИА Новости, 21.03.2022
Власти Ленобласти согласовали размещение трех крупнейших инвестпроектов
Власти Ленинградской области согласовали размещение трех крупнейших инвестиционных проектов - газоперерабатывающего комплекса в составе комплекса переработки... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:31
2022-03-21T12:31
2022-03-21T12:31
ленинградская область
александр дрозденко
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576634407_0:122:3000:1810_1920x0_80_0_0_55a36fbeeef52222d77ee8d19de2b690.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области согласовали размещение трех крупнейших инвестиционных проектов - газоперерабатывающего комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа (ГПК КПЭГ) в районе поселка Усть-Луга, репродуктора первого порядка мясного направления на 20 тысяч голов несушек прародительского поголовья и строительство производственно-логистического комплекса ООО "Содружество" (ООО "Балтийский Зерновой Терминал"), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.КпэгИнвестиционный проект ГПК КПЭГ ООО "РусХимАльянс", который начал реализоваться в мае 2021 года в районе поселка Усть-Луга в Ленобласти, обеспечит годовую переработку до 45 миллиардов кубических метров этансодержащего газа в год. Запуск газоперерабатывающего комплекса позволит нарастить российский экспорт сжиженного природного газа (СПГ), сжиженного углеводородного газа (СУГ), а также существенно увеличится производство этана, который востребован отечественной промышленностью.Общий объем капитальных вложений (без НДС) в соответствии с инвестиционным меморандумом запланирован на сумму свыше 1,38 миллиарда рублей."Ленинградская область продолжает оставаться регионом, привлекательным для масштабных инвестиций. Все три проекта, которые получили одобрение на Межведомственной комиссии, имеют стратегическое значение. В новых условиях - эти проекты еще более актуальны, и регион сделает все, чтобы создать их инвесторам режим наибольшего благоприятствования", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.ПтицефермаПроект АО "УК "Северная ферма" предусматривает создание репродуктора первого порядка мясного направления в Вындиноостровском сельском поселеним, вблизи деревни Вольково Волховского района Ленинградской области. Его цель - обеспечение необходимой инфраструктуры для последующего создания отечественного кросса мясной птицы, в целях технологической перестройки отрасли.Общий объем инвестиций в строительство репродуктора первого порядка оценивается в 1,387 миллиарда рублей.ЗерноПроект ООО "Содружество" (ООО "Балтийский Зерновой Терминал") предусматривает строительство производственно-логистического комплекса, ориентированного на экспорт и импорт зерновых, пищевых и иных насыпных грузов ООО "Балтийский Зерновой Терминал" в морском торговом порту Усть-Луга."ООО "Балтийский Зерновой Терминал" в морском торговом порту Усть-Луга. Строительство нового терминала позволит переориентировать часть грузов (в первую очередь зерновых) из портов Прибалтики в отечественные порты, расширить пропускную способность портовой инфраструктуры Северо-Запада России. Планируемая мощность перевалки составит до 10 миллионов тонн в год с полным отсутствием грузооборота опасных грузов", - сообщили в обладминистрации.Объем инвестиций - более 37 миллиардов рублей.В 2020 году правительство России отдало под строительство зернового терминала территорию бывшей базы подлодок в бухте Батарейная в Ломоносовском районе Ленинградской области. В июне того же года власти Ленобласти отозвали свое согласование на размещение объекта в бухте, сославшись на недовольство жителей и необходимость проведения независимой экспертизы с привлечением Минприроды РФ. В марте прошлого года регион предложил на рассмотрение инвестору альтернативные участки в Усть-Луге.
https://ria.ru/20220318/ptitseprom-1778932883.html
https://ria.ru/20220311/lenoblast-1777651747.html
https://ria.ru/20220318/proizvodstvo-1778840279.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576634407_123:0:2678:1916_1920x0_80_0_0_30a2635f93a487b97c31fa3f14e7db59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области согласовали размещение трех крупнейших инвестиционных проектов - газоперерабатывающего комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа (ГПК КПЭГ) в районе поселка Усть-Луга, репродуктора первого порядка мясного направления на 20 тысяч голов несушек прародительского поголовья и строительство производственно-логистического комплекса ООО "Содружество" (ООО "Балтийский Зерновой Терминал"), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Кпэг
Инвестиционный проект ГПК КПЭГ ООО "РусХимАльянс", который начал реализоваться в мае 2021 года в районе поселка Усть-Луга
в Ленобласти, обеспечит годовую переработку до 45 миллиардов кубических метров этансодержащего газа в год. Запуск газоперерабатывающего комплекса позволит нарастить российский экспорт сжиженного природного газа (СПГ), сжиженного углеводородного газа (СУГ), а также существенно увеличится производство этана, который востребован отечественной промышленностью.
Общий объем капитальных вложений (без НДС) в соответствии с инвестиционным меморандумом запланирован на сумму свыше 1,38 миллиарда рублей.
"Ленинградская область продолжает оставаться регионом, привлекательным для масштабных инвестиций. Все три проекта, которые получили одобрение на Межведомственной комиссии, имеют стратегическое значение. В новых условиях - эти проекты еще более актуальны, и регион сделает все, чтобы создать их инвесторам режим наибольшего благоприятствования", - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
.
Птицеферма
Проект АО "УК "Северная ферма" предусматривает создание репродуктора первого порядка мясного направления в Вындиноостровском сельском поселеним, вблизи деревни Вольково Волховского района Ленинградской области
. Его цель - обеспечение необходимой инфраструктуры для последующего создания отечественного кросса мясной птицы, в целях технологической перестройки отрасли.
"Племенной репродуктор I порядка работает с прародительскими стадами кроссов. Исходные линии для этих стад репродуктор получает с Селекционно-гибридного Центра. Основные задачи репродукторов I порядка: производство племенной продукции (суточного молодняка или инкубационного яйца) для получения родительских форм гибридов и обеспечение ими репродукторов II порядка. Создаваемый репродуктор I порядка планируется мощностью 20 тысяч кур прародительских форм", - пояснили в пресс-службе областной администрации.
Общий объем инвестиций в строительство репродуктора первого порядка оценивается в 1,387 миллиарда рублей.
Зерно
Проект ООО "Содружество
" (ООО "Балтийский Зерновой Терминал") предусматривает строительство производственно-логистического комплекса, ориентированного на экспорт и импорт зерновых, пищевых и иных насыпных грузов ООО "Балтийский Зерновой Терминал" в морском торговом порту Усть-Луга.
"ООО "Балтийский Зерновой Терминал" в морском торговом порту Усть-Луга. Строительство нового терминала позволит переориентировать часть грузов (в первую очередь зерновых) из портов Прибалтики в отечественные порты, расширить пропускную способность портовой инфраструктуры Северо-Запада России. Планируемая мощность перевалки составит до 10 миллионов тонн в год с полным отсутствием грузооборота опасных грузов", - сообщили в обладминистрации.
Объем инвестиций - более 37 миллиардов рублей.
В 2020 году правительство России отдало под строительство зернового терминала территорию бывшей базы подлодок в бухте Батарейная в Ломоносовском районе
Ленинградской области. В июне того же года власти Ленобласти отозвали свое согласование на размещение объекта в бухте, сославшись на недовольство жителей и необходимость проведения независимой экспертизы с привлечением Минприроды
РФ. В марте прошлого года регион предложил на рассмотрение инвестору альтернативные участки в Усть-Луге.