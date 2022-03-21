https://ria.ru/20220321/indiya-1779201376.html
Российским туристам станет проще попасть в Индию
Российским туристам станет проще попасть в Индию - РИА Новости, 21.03.2022
Российским туристам станет проще попасть в Индию
Национальный перевозчик Индии – авиакомпания Air India – готов увеличить количество рейсов в Россию, эксперты рассказали, как это скажется на спросе и с какой... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:49
2022-03-21T18:49
2022-03-21T19:54
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Национальный перевозчик Индии – авиакомпания Air India – готов увеличить количество рейсов в Россию, эксперты рассказали, как это скажется на спросе и с какой валютой можно поехать в Индию, сообщает АТОР.Туроператоры уточнили, что если полетов между нашими странами станет больше, это даст хорошие шансы на оживление выездного туризма. Индия может предложить россиянам различный отдых: экскурсионный, пляжный, йога-туры, аюрведические и другие нишевые виды путешествий.Ранее два рейса в неделю по маршруту Москва-Дели-Москва выполнял "Аэрофлот", из Дели в Москву и обратно с такой же частотой летала Air India. Но из-за международных санкций российский перевозчик прекратил полетную программу.Как напомнили в компании China Travel, в середине февраля Индия отменила все ограничения, связанные с COVID-19. В соответствии с новым протоколом право на въезд без карантина получили все туристы, независимо от статуса вакцинации.Сегодня для въезда в Индию требуется только отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 72 часа до отправления и регистрация в приложении Air Suvidha. Заполненную форму нужно распечатать, так как при посадке на рейс требуется наличие на руках бумажной копии этого документа. Ее также проверяют и по прилете в Индию.По оценкам экспертов, увеличение количества полетов Air India простимулирует спрос на поездки в индийский штат Гоа, в который из-за прекращения прямых рейсов авиакомпании "Россия" теперь можно добраться только с пересадками.Регулярная перевозка может способствовать снижению цен на туры в Индию, которые в нынешних кризисных условиях совсем недешевы. Сейчас на рынке недельный тур с перелетом в Гоа стоит от 2700 долларов на двоих. Представители China Travel обращают внимание на широкие возможности стыковочных перелетов на рейсах Air India. На вылетах из Москвы у индийского перевозчика есть комфортные пересадки для путешествия на Мальдивы, Шри-Ланку, Непал, Таиланд, ряд других стран Юго-Восточной Азии, в США и Австралию. Благодаря этому, говорят в туроператорских компаниях, следует ждать большого спроса на рейсы индийского национального авиаперевозчика.В "Интуристе" полагают, что увеличение объемов перевозки Air India позволит привлечь в Россию индийских туристов.Участники туристического рынка в условиях запрета на покупку наличных долларов и евро и из-за блокировки российских банковских карт систем Visa и Mastercard за рубежом советуют россиянам при поездках в Индию брать с собой или наличные китайские юани (в Индии их можно обменять на рупии или доллары) или банковские карты системы Union Pay, которая в Индии работает.
https://ria.ru/20220314/indiya-1778099434.html
https://ria.ru/20220318/indiya-1778802949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, таиланд, гоа, air india, аэрофлот, интурист, санкции в отношении россии, индия, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, авиакомпании, самолеты
18:49 21.03.2022 (обновлено: 19:54 21.03.2022)
Российским туристам станет проще попасть в Индию
Эксперты рассказали, как увеличение числа полетов в Индию скажется на спросе на эту страну
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Национальный перевозчик Индии – авиакомпания Air India – готов увеличить
количество рейсов в Россию, эксперты рассказали, как это скажется на спросе и с какой валютой можно поехать в Индию, сообщает
АТОР.
Туроператоры уточнили, что если полетов между нашими странами станет больше, это даст хорошие шансы на оживление выездного туризма. Индия может предложить россиянам различный отдых: экскурсионный, пляжный, йога-туры, аюрведические и другие нишевые виды путешествий.
Ранее два рейса в неделю по маршруту Москва-Дели-Москва выполнял "Аэрофлот", из Дели в Москву и обратно с такой же частотой летала Air India. Но из-за международных санкций российский перевозчик прекратил полетную программу.
Как напомнили в компании China Travel, в середине февраля Индия отменила все ограничения, связанные с COVID-19. В соответствии с новым протоколом право на въезд без карантина получили все туристы, независимо от статуса вакцинации.
Сегодня для въезда в Индию требуется только отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 72 часа до отправления и регистрация в приложении Air Suvidha. Заполненную форму нужно распечатать, так как при посадке на рейс требуется наличие на руках бумажной копии этого документа. Ее также проверяют и по прилете в Индию.
По оценкам экспертов, увеличение количества полетов Air India простимулирует спрос на поездки в индийский штат Гоа, в который из-за прекращения прямых рейсов авиакомпании "Россия" теперь можно добраться только с пересадками.
Регулярная перевозка может способствовать снижению цен на туры в Индию, которые в нынешних кризисных условиях совсем недешевы. Сейчас на рынке недельный тур с перелетом в Гоа стоит от 2700 долларов на двоих.
Представители China Travel обращают внимание на широкие возможности стыковочных перелетов на рейсах Air India. На вылетах из Москвы у индийского перевозчика есть комфортные пересадки для путешествия на Мальдивы, Шри-Ланку, Непал, Таиланд, ряд других стран Юго-Восточной Азии, в США и Австралию. Благодаря этому, говорят в туроператорских компаниях, следует ждать большого спроса на рейсы индийского национального авиаперевозчика.
В "Интуристе" полагают, что увеличение объемов перевозки Air India позволит привлечь в Россию индийских туристов.
"Индия рассматривается как один из крупнейших ресурсных рынков. Усиление прямого авиасообщения однозначно повлечет за собой и оживление на рынке въездного туризма", – подчеркивают в компании.
Участники туристического рынка в условиях запрета на покупку наличных долларов и евро и из-за блокировки российских банковских карт систем Visa и Mastercard за рубежом советуют россиянам при поездках в Индию брать с собой или наличные китайские юани (в Индии их можно обменять на рупии или доллары) или банковские карты системы Union Pay, которая в Индии работает.