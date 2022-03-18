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Россия и Индия будут наращивать число авиарейсов - РИА Новости, 18.03.2022
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Туризм
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Россия и Индия будут наращивать число авиарейсов
Россия и Индия будут наращивать число авиарейсов - РИА Новости, 18.03.2022
Россия и Индия будут наращивать число авиарейсов
Москва и Нью-Дели будут наращивать количество авиарейсов, Индия может принять больше путешественников из РФ, заявил посол России в Индии Денис Алипов. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:10
2022-03-18T12:10
туризм
туризм
москва
нью-дели
аэрофлот
air india
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Москва и Нью-Дели будут наращивать количество авиарейсов, Индия может принять больше путешественников из РФ, заявил посол России в Индии Денис Алипов."Я уверен, что Индия не просто может принять максимальное число российских туристов, но и была бы заинтересована в этом. У нас, к сожалению, пока приостановлены регулярные рейсы "Аэрофлота" — это общая ситуация для всех стран на данном этапе", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в настоящее время рейсы между Москвой и Нью-Дели осуществляет авиакомпания Air India, в ближайшем будущем количество полетов будет увеличено.
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туризм, москва, нью-дели, аэрофлот, air india, новости - туризм, туристы, индия, санкции
12:10 18.03.2022
 
Россия и Индия будут наращивать число авиарейсов

Посол: Индия может принять больше туристов из России благодаря новым рейсам

CC BY-SA 2.0 / Martin Lewison / Interior of Indira Gandhi International AirportМеждународный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели
Международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
CC BY-SA 2.0 / Martin Lewison / Interior of Indira Gandhi International Airport
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Москва и Нью-Дели будут наращивать количество авиарейсов, Индия может принять больше путешественников из РФ, заявил посол России в Индии Денис Алипов.
"Я уверен, что Индия не просто может принять максимальное число российских туристов, но и была бы заинтересована в этом. У нас, к сожалению, пока приостановлены регулярные рейсы "Аэрофлота" — это общая ситуация для всех стран на данном этапе", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в настоящее время рейсы между Москвой и Нью-Дели осуществляет авиакомпания Air India, в ближайшем будущем количество полетов будет увеличено.
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