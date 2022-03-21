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В России приостановили регистрацию на экзамен IELTS - РИА Новости, 21.03.2022
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В России приостановили регистрацию на экзамен IELTS
В России приостановили регистрацию на экзамен IELTS - РИА Новости, 21.03.2022
В России приостановили регистрацию на экзамен IELTS
Регистрация на тестирование на знание английского языка IELTS временно приостановлена в России, говорится в сообщении международного экзаменационного центра... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:30
2022-03-21T14:41
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Регистрация на тестирование на знание английского языка IELTS временно приостановлена в России, говорится в сообщении международного экзаменационного центра IELTS Students International."17 марта владельцы экзамена IELTS приняли решение временно приостановить новые регистрации на экзамен. Регистрация на экзамен IELTS в России приостановлена с 17 марта 2022 года. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем работать с нашими партнерами, чтобы возобновить тестирование, когда это будет уместно. Все уже забронированные тесты будут проводиться на компьютере только в марте и апреле 2022 года", - говорится в сообщении.Последний экзамен в бумажном формате состоялся 19 марта 2022 года. После этой даты все paper-based тесты во всех городах отменены на неопределенный срок. Все экзамены на компьютере (Москва и Санкт-Петербург) до 30 апреля 2022 включительно состоятся согласно расписанию. В том числе и все computer-delivered тесты для UKVI. Все экзамены Life Skills до 30 апреля состоятся, как и было запланировано, говорится в сообщении.IELTS – международный экзамен по английскому языку, состоящий из четырех частей. Позволяет определить уровень знаний и навыки владения языком у людей, для которых он не является родным. IELTS принадлежит трем организациям: Cambridge ESOL Examinations, Британскому совету и IDP: IELTS Australia. Ранее в СМИ появилась информация, что все экзаменационные сессии ELTS приостановлены на территории России.
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общество, москва, россия, санкт-петербург, навигатор абитуриента
14:30 21.03.2022 (обновлено: 14:41 21.03.2022)
 
В России приостановили регистрацию на экзамен IELTS

В России приостановили регистрацию на тестирование на знание английского языка IELTS

© Fotolia / BillionPhotos.comСловарь
Словарь - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Fotolia / BillionPhotos.com
Словарь
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Регистрация на тестирование на знание английского языка IELTS временно приостановлена в России, говорится в сообщении международного экзаменационного центра IELTS Students International.
"17 марта владельцы экзамена IELTS приняли решение временно приостановить новые регистрации на экзамен. Регистрация на экзамен IELTS в России приостановлена с 17 марта 2022 года. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем работать с нашими партнерами, чтобы возобновить тестирование, когда это будет уместно. Все уже забронированные тесты будут проводиться на компьютере только в марте и апреле 2022 года", - говорится в сообщении.
Последний экзамен в бумажном формате состоялся 19 марта 2022 года. После этой даты все paper-based тесты во всех городах отменены на неопределенный срок. Все экзамены на компьютере (Москва и Санкт-Петербург) до 30 апреля 2022 включительно состоятся согласно расписанию. В том числе и все computer-delivered тесты для UKVI. Все экзамены Life Skills до 30 апреля состоятся, как и было запланировано, говорится в сообщении.
IELTS – международный экзамен по английскому языку, состоящий из четырех частей. Позволяет определить уровень знаний и навыки владения языком у людей, для которых он не является родным. IELTS принадлежит трем организациям: Cambridge ESOL Examinations, Британскому совету и IDP: IELTS Australia. Ранее в СМИ появилась информация, что все экзаменационные сессии ELTS приостановлены на территории России.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
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