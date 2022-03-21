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В Госдуме не поддержали проект смягчения наказания за нарушения на митинге - РИА Новости, 21.03.2022
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В Госдуме не поддержали проект смягчения наказания за нарушения на митинге
В Госдуме не поддержали проект смягчения наказания за нарушения на митинге - РИА Новости, 21.03.2022
В Госдуме не поддержали проект смягчения наказания за нарушения на митинге
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник не поддержал законопроект о смягчении наказания за нарушения общественного... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:26
2022-03-21T11:26
сергей шаргунов
россия
госдума рф
кпрф
общество
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник не поддержал законопроект о смягчении наказания за нарушения общественного порядка на митингах.Автор инициативы, депутат ГД Сергей Шаргунов (КПРФ) внёс законопроект в палату 17 декабря 2019 года.До этого парламентарий вносил аналогичную инициативу на рассмотрение палаты, тогда комитет вернул инициативу автору из-за отсутствия необходимого отзыва правительства. В новом пакете документов отзывы правительства и Верховного суда прилагались, однако кабмин инициативу не подержал, ВС также указал на некоторые замечания.Изменения предлагаются в статьи 56 и 212.1 Уголовного кодекса РФ.В законопроекте депутат предложил считать уголовно наказуемым нарушение порядка проведения митинга, если такое деяние повлекло за собой причинение вреда здоровью граждан, общественному порядку и безопасности или угрозу этого. Предлагалось также снизить максимальной срок лишения свободы с пяти лет по действующей санкции до трех лет. Кроме того, законопроектом предлагалось снизить размер штрафа за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митингов и демонстраций, установив его в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей (по действующей санкции размер штрафа составляет от 600 тысяч до 1 миллиона рублей).
https://ria.ru/20220301/arest-1775888100.html
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сергей шаргунов, россия, госдума рф, кпрф, общество
11:26 21.03.2022
 
В Госдуме не поддержали проект смягчения наказания за нарушения на митинге

Комитет Госдумы не поддержал проект о смягчении наказания за нарушения на митингах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник не поддержал законопроект о смягчении наказания за нарушения общественного порядка на митингах.
Автор инициативы, депутат ГД Сергей Шаргунов (КПРФ) внёс законопроект в палату 17 декабря 2019 года.
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До этого парламентарий вносил аналогичную инициативу на рассмотрение палаты, тогда комитет вернул инициативу автору из-за отсутствия необходимого отзыва правительства. В новом пакете документов отзывы правительства и Верховного суда прилагались, однако кабмин инициативу не подержал, ВС также указал на некоторые замечания.
Изменения предлагаются в статьи 56 и 212.1 Уголовного кодекса РФ.
В законопроекте депутат предложил считать уголовно наказуемым нарушение порядка проведения митинга, если такое деяние повлекло за собой причинение вреда здоровью граждан, общественному порядку и безопасности или угрозу этого. Предлагалось также снизить максимальной срок лишения свободы с пяти лет по действующей санкции до трех лет. Кроме того, законопроектом предлагалось снизить размер штрафа за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митингов и демонстраций, установив его в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей (по действующей санкции размер штрафа составляет от 600 тысяч до 1 миллиона рублей).
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