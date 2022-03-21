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СК возбудил дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/gordon-1779346355.html
СК возбудил дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона
СК возбудил дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона - РИА Новости, 21.03.2022
СК возбудил дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона
Следственный комитет завел уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T20:50
2022-03-21T21:26
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
дмитрий гордон
следственный комитет россии (ск рф)
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям, сообщило ведомство в Telegram-канале.Гордону вменяют публичные призывы к развязыванию войны (ч. 2 ст. 354 УК России), возбуждение ненависти по признаку национальности (п. "б" ч. 2 ст. 282) и публичное распространение фейков о действиях российских Вооруженных сил (п. "а" ч. 2 ст. 207.3).Как говорится в сообщении СК, журналист призвал к вооруженному нападению на Россию, использованию против нее ядерного оружия и к уничтожению российских граждан по признакам национальности, языка и происхождения. Он также распространил заведомо ложную информацию о "бомбардировках" и "артиллерийских обстрелах" со стороны ВС России гражданской инфраструктуры и мирных граждан.Подобные призывы звучали от Гордона в прямом эфире украинского ТВ. Также видеозапись выступления он разместил на ютьюб-канале.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220321/nasilie-1779345206.html
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украина
россия
донецкая народная республика
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украина, в мире, дмитрий гордон, следственный комитет россии (ск рф), россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, владимир путин
20:50 21.03.2022 (обновлено: 21:26 21.03.2022)
 
СК возбудил дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона

СК возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям

© Фото : @gordondmytro/InstagramУкраинский журналист Дмитрий Гордон
Украинский журналист Дмитрий Гордон - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Фото : @gordondmytro/Instagram
Украинский журналист Дмитрий Гордон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Гордону вменяют публичные призывы к развязыванию войны (ч. 2 ст. 354 УК России), возбуждение ненависти по признаку национальности (п. "б" ч. 2 ст. 282) и публичное распространение фейков о действиях российских Вооруженных сил (п. "а" ч. 2 ст. 207.3).
Как говорится в сообщении СК, журналист призвал к вооруженному нападению на Россию, использованию против нее ядерного оружия и к уничтожению российских граждан по признакам национальности, языка и происхождения. Он также распространил заведомо ложную информацию о "бомбардировках" и "артиллерийских обстрелах" со стороны ВС России гражданской инфраструктуры и мирных граждан.
Подобные призывы звучали от Гордона в прямом эфире украинского ТВ. Также видеозапись выступления он разместил на ютьюб-канале.
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По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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