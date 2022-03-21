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В Германии прокомментировали подготовку эмбарго на нефть из России - РИА Новости, 21.03.2022
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В Германии прокомментировали подготовку эмбарго на нефть из России
В Германии прокомментировали подготовку эмбарго на нефть из России - РИА Новости, 21.03.2022
В Германии прокомментировали подготовку эмбарго на нефть из России
Правительство ФРГ по-прежнему убеждено, что ФРГ не может отказаться от российской нефти, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:26
2022-03-21T14:35
в мире
дмитрий песков
владимир путин
луганская народная республика
москва
россия
евросоюз
вооруженные силы рф
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БЕРЛИН, 21 мар - РИА Новости. Правительство ФРГ по-прежнему убеждено, что ФРГ не может отказаться от российской нефти, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько реалистично введение такого эмбарго и какие меры в этой связи готова предпринять Россия, заявил, что эмбарго на поставки российской нефти очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих", такое решение ударит по всем."Правительство по-прежнему убеждено, что оно не может отказаться от импорта нефти из России. Это позиция правительства, в ней, по моей информации, изменений нет", - заявил Хебештрайт на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос, исключает ли Берлин по-прежнему эмбарго на нефть из РФ, несмотря на сообщения о подготовке такого решения в ЕС.Хебештрайт также отметил, что все связанные с событиями на Украине и реакция ЕС на действия РФ будут обсуждаться на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе, и кабмин ФРГ не будет "предвосхищать" итог этих обсуждений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, москва, россия, евросоюз, вооруженные силы рф
14:26 21.03.2022 (обновлено: 14:35 21.03.2022)
 
В Германии прокомментировали подготовку эмбарго на нефть из России

В Берлине заявили, что Германия не может отказаться от российской нефти

© AP Photo / Markus SchreiberГерманский бундестаг в Берлине
Германский бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Германский бундестаг в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 мар - РИА Новости. Правительство ФРГ по-прежнему убеждено, что ФРГ не может отказаться от российской нефти, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько реалистично введение такого эмбарго и какие меры в этой связи готова предпринять Россия, заявил, что эмбарго на поставки российской нефти очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих", такое решение ударит по всем.
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Эмбарго на российскую нефть ухудшит энергобаланс в ЕС, заявил Песков
"Правительство по-прежнему убеждено, что оно не может отказаться от импорта нефти из России. Это позиция правительства, в ней, по моей информации, изменений нет", - заявил Хебештрайт на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос, исключает ли Берлин по-прежнему эмбарго на нефть из РФ, несмотря на сообщения о подготовке такого решения в ЕС.
Хебештрайт также отметил, что все связанные с событиями на Украине и реакция ЕС на действия РФ будут обсуждаться на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе, и кабмин ФРГ не будет "предвосхищать" итог этих обсуждений.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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В миреДмитрий ПесковВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаМоскваРоссияЕвросоюзВооруженные силы РФ
 
 
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