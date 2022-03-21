https://ria.ru/20220321/evrosoyuz-1779326830.html

Евросоюз одобрил общую стратегию в области безопасности и обороны

Евросоюз одобрил общую стратегию в области безопасности и обороны - РИА Новости, 21.03.2022

Евросоюз одобрил общую стратегию в области безопасности и обороны

ЕС одобрил первую в истории общую стратегию Евросоюза в области безопасности и обороны "Стратегический компас", заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T18:22

2022-03-21T18:22

2022-03-21T18:34

евросоюз

в мире

нато

латвия

мид латвии

эдгарс ринкевичс

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ЕС одобрил первую в истории общую стратегию Евросоюза в области безопасности и обороны "Стратегический компас", заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс."ЕС только что одобрил "Стратегический компас", он дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС стал настоящим геополоитическим игроком в областях безопасности и обороны вместе с НАТО", - написал он в Twitter.Ранее сообщалось, что в ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС планируется согласовать "Стратегический компас". Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере. Окончательное утверждение стратегии ожидается на встрече лидеров Евросоюза 24-25 марта.

https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779324288.html

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Владимир Лаврентьев

евросоюз, в мире, нато, латвия, мид латвии, эдгарс ринкевичс