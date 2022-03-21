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Евросоюз одобрил общую стратегию в области безопасности и обороны - РИА Новости, 21.03.2022
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Евросоюз одобрил общую стратегию в области безопасности и обороны
Евросоюз одобрил общую стратегию в области безопасности и обороны - РИА Новости, 21.03.2022
Евросоюз одобрил общую стратегию в области безопасности и обороны
ЕС одобрил первую в истории общую стратегию Евросоюза в области безопасности и обороны "Стратегический компас", заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:22
2022-03-21T18:34
евросоюз
в мире
нато
латвия
мид латвии
эдгарс ринкевичс
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ЕС одобрил первую в истории общую стратегию Евросоюза в области безопасности и обороны "Стратегический компас", заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс."ЕС только что одобрил "Стратегический компас", он дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС стал настоящим геополоитическим игроком в областях безопасности и обороны вместе с НАТО", - написал он в Twitter.Ранее сообщалось, что в ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС планируется согласовать "Стратегический компас". Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере. Окончательное утверждение стратегии ожидается на встрече лидеров Евросоюза 24-25 марта.
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евросоюз, в мире, нато, латвия, мид латвии, эдгарс ринкевичс
18:22 21.03.2022 (обновлено: 18:34 21.03.2022)
 
Евросоюз одобрил общую стратегию в области безопасности и обороны

Евросоюз одобрил общую стратегию в области безопасности и обороны "Стратегический компас"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ЕС одобрил первую в истории общую стратегию Евросоюза в области безопасности и обороны "Стратегический компас", заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
"ЕС только что одобрил "Стратегический компас", он дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС стал настоящим геополоитическим игроком в областях безопасности и обороны вместе с НАТО", - написал он в Twitter.
Ранее сообщалось, что в ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС планируется согласовать "Стратегический компас". Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере. Окончательное утверждение стратегии ожидается на встрече лидеров Евросоюза 24-25 марта.
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