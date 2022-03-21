https://ria.ru/20220321/ekonomika-1779268108.html
Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам
Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам - РИА Новости, 21.03.2022
Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам
Правительству необходимо поспособствовать тому, чтобы жители России могли покупать привычные для них товары и в условиях санкций, заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:13
2022-03-21T14:13
2022-03-21T14:55
экономика
санкции в отношении россии
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Правительству необходимо поспособствовать тому, чтобы жители России могли покупать привычные для них товары и в условиях санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Так, вице-премьер Виктория Абрамченко в своем докладе отметила, что запасов сахара и гречки в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса."Сейчас хочу успокоить наших граждан: мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех. Ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть", — призвала она.По словам Абрамченко, посевы упомянутых культур в этом году по плану увеличатся "в среднем на 50 тысяч гектаров".Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее заявил, что отгрузки сахара в России идут без перебоев, все заводы работают круглосуточно. Вдобавок ведомство ожидает хорошего урожая.Власти связывают сложившийся после ужесточения санкций относительный дефицит в отдельных категориях товаров с поведением потребителей.
https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779228773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, михаил мишустин, россия
14:13 21.03.2022 (обновлено: 14:55 21.03.2022)
Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам
Премьер Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам, несмотря на санкции
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Правительству необходимо поспособствовать тому, чтобы жители России могли покупать привычные для них товары и в условиях санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"В условиях нарушения логистических и торговых цепочек необходимо помочь людям сохранить доступ к привычным товарам, возможности покупать их, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств. Для этого активно взаимодействуем с партнерами по Евразийскому экономическому союзу
", — сказал глава кабинета министров.
Так, вице-премьер Виктория Абрамченко
в своем докладе отметила, что запасов сахара и гречки в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса.
"Сейчас хочу успокоить наших граждан: мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех. Ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть", — призвала она.
По словам Абрамченко, посевы упомянутых культур в этом году по плану увеличатся "в среднем на 50 тысяч гектаров".
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев
ранее заявил, что отгрузки сахара в России
идут без перебоев, все заводы работают круглосуточно. Вдобавок ведомство ожидает хорошего урожая.
Власти связывают сложившийся после ужесточения санкций относительный дефицит в отдельных категориях товаров с поведением потребителей.