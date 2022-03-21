Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220321/ekonomika-1779268108.html
Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам
Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам - РИА Новости, 21.03.2022
Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам
Правительству необходимо поспособствовать тому, чтобы жители России могли покупать привычные для них товары и в условиях санкций, заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:13
2022-03-21T14:55
экономика
санкции в отношении россии
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778104893_0:4:3089:1742_1920x0_80_0_0_60d5c8bddb9ef9c2c72aacee9ca92bcd.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Правительству необходимо поспособствовать тому, чтобы жители России могли покупать привычные для них товары и в условиях санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Так, вице-премьер Виктория Абрамченко в своем докладе отметила, что запасов сахара и гречки в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса."Сейчас хочу успокоить наших граждан: мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех. Ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть", — призвала она.По словам Абрамченко, посевы упомянутых культур в этом году по плану увеличатся "в среднем на 50 тысяч гектаров".Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее заявил, что отгрузки сахара в России идут без перебоев, все заводы работают круглосуточно. Вдобавок ведомство ожидает хорошего урожая.Власти связывают сложившийся после ужесточения санкций относительный дефицит в отдельных категориях товаров с поведением потребителей.
https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779228773.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778104893_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_9d408abb6a17a51ff5f0f614a546e678.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкции в отношении россии, михаил мишустин, россия
14:13 21.03.2022 (обновлено: 14:55 21.03.2022)
 
Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам

Премьер Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам, несмотря на санкции

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Правительству необходимо поспособствовать тому, чтобы жители России могли покупать привычные для них товары и в условиях санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"В условиях нарушения логистических и торговых цепочек необходимо помочь людям сохранить доступ к привычным товарам, возможности покупать их, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств. Для этого активно взаимодействуем с партнерами по Евразийскому экономическому союзу", — сказал глава кабинета министров.
Так, вице-премьер Виктория Абрамченко в своем докладе отметила, что запасов сахара и гречки в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса.
"Сейчас хочу успокоить наших граждан: мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех. Ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть", — призвала она.
По словам Абрамченко, посевы упомянутых культур в этом году по плану увеличатся "в среднем на 50 тысяч гектаров".
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее заявил, что отгрузки сахара в России идут без перебоев, все заводы работают круглосуточно. Вдобавок ведомство ожидает хорошего урожая.
Власти связывают сложившийся после ужесточения санкций относительный дефицит в отдельных категориях товаров с поведением потребителей.
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
11:27
Мурашко объяснил ажиотажный спрос на лекарства фейками
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала