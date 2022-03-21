https://ria.ru/20220321/ekonomika-1779268108.html

Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам

Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам - РИА Новости, 21.03.2022

Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам

Правительству необходимо поспособствовать тому, чтобы жители России могли покупать привычные для них товары и в условиях санкций, заявил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:13

2022-03-21T14:13

2022-03-21T14:55

экономика

санкции в отношении россии

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778104893_0:4:3089:1742_1920x0_80_0_0_60d5c8bddb9ef9c2c72aacee9ca92bcd.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Правительству необходимо поспособствовать тому, чтобы жители России могли покупать привычные для них товары и в условиях санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Так, вице-премьер Виктория Абрамченко в своем докладе отметила, что запасов сахара и гречки в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса."Сейчас хочу успокоить наших граждан: мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех. Ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть", — призвала она.По словам Абрамченко, посевы упомянутых культур в этом году по плану увеличатся "в среднем на 50 тысяч гектаров".Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее заявил, что отгрузки сахара в России идут без перебоев, все заводы работают круглосуточно. Вдобавок ведомство ожидает хорошего урожая.Власти связывают сложившийся после ужесточения санкций относительный дефицит в отдельных категориях товаров с поведением потребителей.

https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779228773.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, санкции в отношении россии, михаил мишустин, россия