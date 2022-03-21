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В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/donetsk-1779205579.html
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадал мирный житель
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.03.2022
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск, на ранее освобожденных территориях пострадали девять человек, сообщило... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T09:09
2022-03-21T09:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
петровский район
луганская народная республика
вооруженные силы рф
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск, на ранее освобожденных территориях пострадали девять человек, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР от Минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) мирного жителя: Петровский район города Донецка... Кроме того, девять мирных жителей получили ранения в ранее освобожденных НМ (Народной милицией - ред.) ДНР населенных пунктах", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным представительства, девочка 2016 года рождения пострадала в населенном пункте Виноградное. Восемь человек получили ранения в Мариуполе, в их числе мальчик 2011 года рождения и девочка 2012 года рождения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/donbass-1779208121.html
россия
петровский район
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в мире, владимир путин, россия, петровский район, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк, министерство здравоохранения днр
09:09 21.03.2022 (обновлено: 09:42 21.03.2022)
 
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадал мирный житель

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка
Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск, на ранее освобожденных территориях пострадали девять человек, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР от Минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) мирного жителя: Петровский район города Донецка... Кроме того, девять мирных жителей получили ранения в ранее освобожденных НМ (Народной милицией - ред.) ДНР населенных пунктах", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
По данным представительства, девочка 2016 года рождения пострадала в населенном пункте Виноградное. Восемь человек получили ранения в Мариуполе, в их числе мальчик 2011 года рождения и девочка 2012 года рождения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащие Народной милиции ДНР в поселке Степное - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
09:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР за сутки погибли два мирных жителя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияПетровский районЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСЦККМинистерство здравоохранения ДНР
 
 
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