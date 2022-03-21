https://ria.ru/20220321/donetsk-1779205579.html

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадал мирный житель

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.03.2022

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск, на ранее освобожденных территориях пострадали девять человек, сообщило... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T09:09

2022-03-21T09:09

2022-03-21T09:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

петровский район

луганская народная республика

вооруженные силы рф

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск, на ранее освобожденных территориях пострадали девять человек, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР от Минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) мирного жителя: Петровский район города Донецка... Кроме того, девять мирных жителей получили ранения в ранее освобожденных НМ (Народной милицией - ред.) ДНР населенных пунктах", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным представительства, девочка 2016 года рождения пострадала в населенном пункте Виноградное. Восемь человек получили ранения в Мариуполе, в их числе мальчик 2011 года рождения и девочка 2012 года рождения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/donbass-1779208121.html

россия

петровский район

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, петровский район, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк, министерство здравоохранения днр