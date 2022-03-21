https://ria.ru/20220321/donbass-1779202183.html

Националисты угрожали прятавшимся в подвалах людям, заявила омбудсмен ДНР

Националисты угрожали прятавшимся в подвалах людям, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 21.03.2022

Националисты угрожали прятавшимся в подвалах людям, заявила омбудсмен ДНР

Боевики украинских нацбатальонов ставили автоматчика у входа в подвал с прячущимися там мирными жителями, а сами в это время грабили их жилье, сообщила РИА... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T08:42

2022-03-21T08:42

2022-03-21T09:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дарья морозова

волноваха

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Боевики украинских нацбатальонов ставили автоматчика у входа в подвал с прячущимися там мирными жителями, а сами в это время грабили их жилье, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова."Люди ничего не могли сделать, потому что им поступали угрозы, что если они сейчас поднимут бунт или будут пытаться выйти из своего убежища, с тем чтобы предотвратить мародерство, то их просто закидают гранатами прямо в этом подвале", - сказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова.О некоторых вскрывшихся, в частности на освобожденной территории Волновахи, фактах, говорить без содрогания омбудсмен не может."Людей сгоняли в подвал школы, по периметру ставили три танка и начинали расстреливать здание этой школы, зная, что там находятся люди. Дать оценку таким хладнокровным действиям действительно очень тяжело. Разговаривала с представителями и с работниками станции переливания крови. Они рассказывали, как над ними издевались, как бомбили их станцию, как выносили всю аппаратуру, их имущество, которое находилось на территории данного объекта. Как люди пытались выехать, а нацбатальоны и представители ВСУ их просто не выпускали, а те люди, которые все-таки приняли решение выезжать - были расстреляны, и расстреляны целыми семьями. Вот это все является военными преступлениями", - подчеркивает Дарья Морозова.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220321/natsionalisty-1779195827.html

https://ria.ru/20220321/donbass-1779201593.html

волноваха

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, дарья морозова, волноваха, вооруженные силы украины