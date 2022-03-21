08:42 21.03.2022 (обновлено: 09:28 21.03.2022)
Националисты угрожали прятавшимся в подвалах людям, заявила омбудсмен ДНР
Омбудсмен ДНР Мороза заявила, что националисты грабили дома тех, кто прятался в подвалах
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР и жительница Мариуполя
Боец Народной милиции ДНР и жительница Мариуполя. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Боевики украинских нацбатальонов ставили автоматчика у входа в подвал с прячущимися там мирными жителями, а сами в это время грабили их жилье, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.
"Люди ничего не могли сделать, потому что им поступали угрозы, что если они сейчас поднимут бунт или будут пытаться выйти из своего убежища, с тем чтобы предотвратить мародерство, то их просто закидают гранатами прямо в этом подвале", - сказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
О некоторых вскрывшихся, в частности на освобожденной территории Волновахи, фактах, говорить без содрогания омбудсмен не может.
"Людей сгоняли в подвал школы, по периметру ставили три танка и начинали расстреливать здание этой школы, зная, что там находятся люди. Дать оценку таким хладнокровным действиям действительно очень тяжело. Разговаривала с представителями и с работниками станции переливания крови. Они рассказывали, как над ними издевались, как бомбили их станцию, как выносили всю аппаратуру, их имущество, которое находилось на территории данного объекта. Как люди пытались выехать, а нацбатальоны и представители ВСУ их просто не выпускали, а те люди, которые все-таки приняли решение выезжать - были расстреляны, и расстреляны целыми семьями. Вот это все является военными преступлениями", - подчеркивает Дарья Морозова.