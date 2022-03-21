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Националисты угрожали прятавшимся в подвалах людям, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/donbass-1779202183.html
Националисты угрожали прятавшимся в подвалах людям, заявила омбудсмен ДНР
Националисты угрожали прятавшимся в подвалах людям, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 21.03.2022
Националисты угрожали прятавшимся в подвалах людям, заявила омбудсмен ДНР
Боевики украинских нацбатальонов ставили автоматчика у входа в подвал с прячущимися там мирными жителями, а сами в это время грабили их жилье, сообщила РИА... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T08:42
2022-03-21T09:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дарья морозова
волноваха
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Боевики украинских нацбатальонов ставили автоматчика у входа в подвал с прячущимися там мирными жителями, а сами в это время грабили их жилье, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова."Люди ничего не могли сделать, потому что им поступали угрозы, что если они сейчас поднимут бунт или будут пытаться выйти из своего убежища, с тем чтобы предотвратить мародерство, то их просто закидают гранатами прямо в этом подвале", - сказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова.О некоторых вскрывшихся, в частности на освобожденной территории Волновахи, фактах, говорить без содрогания омбудсмен не может."Людей сгоняли в подвал школы, по периметру ставили три танка и начинали расстреливать здание этой школы, зная, что там находятся люди. Дать оценку таким хладнокровным действиям действительно очень тяжело. Разговаривала с представителями и с работниками станции переливания крови. Они рассказывали, как над ними издевались, как бомбили их станцию, как выносили всю аппаратуру, их имущество, которое находилось на территории данного объекта. Как люди пытались выехать, а нацбатальоны и представители ВСУ их просто не выпускали, а те люди, которые все-таки приняли решение выезжать - были расстреляны, и расстреляны целыми семьями. Вот это все является военными преступлениями", - подчеркивает Дарья Морозова.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220321/natsionalisty-1779195827.html
https://ria.ru/20220321/donbass-1779201593.html
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Дарья Буймова
Дарья Буймова
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в мире, дарья морозова, волноваха, вооруженные силы украины
08:42 21.03.2022 (обновлено: 09:28 21.03.2022)
 
Националисты угрожали прятавшимся в подвалах людям, заявила омбудсмен ДНР

Омбудсмен ДНР Мороза заявила, что националисты грабили дома тех, кто прятался в подвалах

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР и жительница Мариуполя
Боец Народной милиции ДНР и жительница Мариуполя - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Боец Народной милиции ДНР и жительница Мариуполя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Боевики украинских нацбатальонов ставили автоматчика у входа в подвал с прячущимися там мирными жителями, а сами в это время грабили их жилье, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.
"Люди ничего не могли сделать, потому что им поступали угрозы, что если они сейчас поднимут бунт или будут пытаться выйти из своего убежища, с тем чтобы предотвратить мародерство, то их просто закидают гранатами прямо в этом подвале", - сказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
О некоторых вскрывшихся, в частности на освобожденной территории Волновахи, фактах, говорить без содрогания омбудсмен не может.
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
06:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские националисты пытали людей в Донбассе, заявила омбудсмен ДНР
"Людей сгоняли в подвал школы, по периметру ставили три танка и начинали расстреливать здание этой школы, зная, что там находятся люди. Дать оценку таким хладнокровным действиям действительно очень тяжело. Разговаривала с представителями и с работниками станции переливания крови. Они рассказывали, как над ними издевались, как бомбили их станцию, как выносили всю аппаратуру, их имущество, которое находилось на территории данного объекта. Как люди пытались выехать, а нацбатальоны и представители ВСУ их просто не выпускали, а те люди, которые все-таки приняли решение выезжать - были расстреляны, и расстреляны целыми семьями. Вот это все является военными преступлениями", - подчеркивает Дарья Морозова.
Читайте полный текст интервью >>>
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
08:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ООН молчит о нарушении прав пленных на Украине, заявила омбудсмен ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДарья МорозоваВолновахаВооруженные силы Украины
 
 
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