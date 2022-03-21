https://ria.ru/20220321/donbass-1779201593.html

ООН молчит о нарушении прав пленных на Украине, заявила омбудсмен ДНР

ООН молчит о нарушении прав пленных на Украине, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 21.03.2022

ООН молчит о нарушении прав пленных на Украине, заявила омбудсмен ДНР

Международные организации, в том числе и ООН, уже несколько лет игнорируют ситуацию с нарушениями прав военнопленных на Украине, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T08:31

2022-03-21T08:31

2022-03-21T09:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

красный крест

оон

киев

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Международные организации, в том числе и ООН, уже несколько лет игнорируют ситуацию с нарушениями прав военнопленных на Украине, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова."Где международные организации? Почему я не слышу? Но я уверена, что на протяжении восьми лет и Красный Крест посещал пленных, и ООН по правам человека пыталась мониторить права пленных. Почему я не вижу сейчас заявлений международных организаций? Почему не осуждает генсек ООН действия Киева по отношению к пленным?", - интересуется Морозова.Омбудсмен расценивает это как полное нарушение всей Женевской третей конвенции."Почему нет призывов хотя бы прийти к какому-то правовому полю? Здесь ставится под сомнение вообще сама нейтральность всего этого международного сообщества, которое здесь, в ДНР, находилось последние восемь лет", - заключает омбудсмен.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220315/prava-1778327245.html

донецкая народная республика

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, красный крест, оон, киев, дарья морозова