https://ria.ru/20220321/donbass-1779201593.html
ООН молчит о нарушении прав пленных на Украине, заявила омбудсмен ДНР
ООН молчит о нарушении прав пленных на Украине, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 21.03.2022
ООН молчит о нарушении прав пленных на Украине, заявила омбудсмен ДНР
Международные организации, в том числе и ООН, уже несколько лет игнорируют ситуацию с нарушениями прав военнопленных на Украине, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T08:31
2022-03-21T08:31
2022-03-21T09:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
красный крест
оон
киев
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Международные организации, в том числе и ООН, уже несколько лет игнорируют ситуацию с нарушениями прав военнопленных на Украине, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова."Где международные организации? Почему я не слышу? Но я уверена, что на протяжении восьми лет и Красный Крест посещал пленных, и ООН по правам человека пыталась мониторить права пленных. Почему я не вижу сейчас заявлений международных организаций? Почему не осуждает генсек ООН действия Киева по отношению к пленным?", - интересуется Морозова.Омбудсмен расценивает это как полное нарушение всей Женевской третей конвенции."Почему нет призывов хотя бы прийти к какому-то правовому полю? Здесь ставится под сомнение вообще сама нейтральность всего этого международного сообщества, которое здесь, в ДНР, находилось последние восемь лет", - заключает омбудсмен.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20220315/prava-1778327245.html
донецкая народная республика
киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, красный крест, оон, киев, дарья морозова
08:31 21.03.2022 (обновлено: 09:28 21.03.2022)
ООН молчит о нарушении прав пленных на Украине, заявила омбудсмен ДНР
Омбудсмен ДНР Морозова: ООН восемь лет молчит о нарушении прав пленных на Украине