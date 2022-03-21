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ООН молчит о нарушении прав пленных на Украине, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/donbass-1779201593.html
ООН молчит о нарушении прав пленных на Украине, заявила омбудсмен ДНР
ООН молчит о нарушении прав пленных на Украине, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 21.03.2022
ООН молчит о нарушении прав пленных на Украине, заявила омбудсмен ДНР
Международные организации, в том числе и ООН, уже несколько лет игнорируют ситуацию с нарушениями прав военнопленных на Украине, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T08:31
2022-03-21T09:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
красный крест
оон
киев
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Международные организации, в том числе и ООН, уже несколько лет игнорируют ситуацию с нарушениями прав военнопленных на Украине, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова."Где международные организации? Почему я не слышу? Но я уверена, что на протяжении восьми лет и Красный Крест посещал пленных, и ООН по правам человека пыталась мониторить права пленных. Почему я не вижу сейчас заявлений международных организаций? Почему не осуждает генсек ООН действия Киева по отношению к пленным?", - интересуется Морозова.Омбудсмен расценивает это как полное нарушение всей Женевской третей конвенции."Почему нет призывов хотя бы прийти к какому-то правовому полю? Здесь ставится под сомнение вообще сама нейтральность всего этого международного сообщества, которое здесь, в ДНР, находилось последние восемь лет", - заключает омбудсмен.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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донецкая народная республика
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Дарья Буймова
Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика, красный крест, оон, киев, дарья морозова
08:31 21.03.2022 (обновлено: 09:28 21.03.2022)
 
ООН молчит о нарушении прав пленных на Украине, заявила омбудсмен ДНР

Омбудсмен ДНР Морозова: ООН восемь лет молчит о нарушении прав пленных на Украине

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Международные организации, в том числе и ООН, уже несколько лет игнорируют ситуацию с нарушениями прав военнопленных на Украине, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.
"Где международные организации? Почему я не слышу? Но я уверена, что на протяжении восьми лет и Красный Крест посещал пленных, и ООН по правам человека пыталась мониторить права пленных. Почему я не вижу сейчас заявлений международных организаций? Почему не осуждает генсек ООН действия Киева по отношению к пленным?", - интересуется Морозова.
Омбудсмен расценивает это как полное нарушение всей Женевской третей конвенции.
"Почему нет призывов хотя бы прийти к какому-то правовому полю? Здесь ставится под сомнение вообще сама нейтральность всего этого международного сообщества, которое здесь, в ДНР, находилось последние восемь лет", - заключает омбудсмен.
Читайте полный текст интервью >>>
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 18:51
Слуцкий ответил на вопрос о денонсации Конвенции о правах человека
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаКрасный КрестООНКиевДарья Морозова
 
 
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