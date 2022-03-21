https://ria.ru/20220321/chaes-1779359034.html

Киев сообщил МАГАТЭ о завершении ротации персонала Чернобыльской АЭС

Киев сообщил МАГАТЭ о завершении ротации персонала Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 21.03.2022

Киев сообщил МАГАТЭ о завершении ротации персонала Чернобыльской АЭС

Украинский регулятор сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о завершении ротации персонала Чернобыльской АЭС, заявил в понедельник... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T23:15

2022-03-21T23:15

2022-03-21T23:15

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ВЕНА, 21 мар - РИА Новости. Украинский регулятор сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о завершении ротации персонала Чернобыльской АЭС, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что сегодня завершилась давно откладывавшаяся ротация технического персонала на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), что позволило им вернуться домой и отдохнуть впервые с тех пор, как российские силы взяли под свой контроль АЭС в прошлом месяце", - заявил Гросси.По данным украинского регулятора, около половины отбывающей смены технического персонала вчера покинула АЭС, а остальные отбыли сегодня, за исключением 13 сотрудников, которые отказались от ротации. Также на месте осталось большинство украинских охранников.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778631698.html

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Петр Попадюк

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