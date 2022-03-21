https://ria.ru/20220321/bumaga-1779255831.html

Нехватка бумаги не повлияет на проведение ОГЭ и ЕГЭ, заявило Минпросвещения

Нехватка бумаги не повлияет на проведение ОГЭ и ЕГЭ, заявило Минпросвещения - РИА Новости, 21.03.2022

Нехватка бумаги не повлияет на проведение ОГЭ и ЕГЭ, заявило Минпросвещения

ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя, вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен, сообщает Минпросвещения РФ в своем... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:18

2022-03-21T13:18

2022-03-21T13:27

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

россия

социальный навигатор

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779220361_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7fc661625f00ff38d9ecd57ee6569967.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя, вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен, сообщает Минпросвещения РФ в своем телеграмм-канале."ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя. Как сообщили наши источники в Минпросвещения и Рособрнадзоре, вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен", - говорится в сообщении.Пресс-служба Минпросвещения отметила, что ОГЭ и ЕГЭ пройдут согласно графику. В 2022 году основной государственный экзамен (ОГЭ) пройдет с 21 апреля по 2 июля, а единый государственный экзамен (ЕГЭ) - с 21 марта по 2 июля.

https://sn.ria.ru/20220311/ege-1777596307.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество, россия, социальный навигатор, сн_образование