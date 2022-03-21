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Нехватка бумаги не повлияет на проведение ОГЭ и ЕГЭ, заявило Минпросвещения - РИА Новости, 21.03.2022
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Нехватка бумаги не повлияет на проведение ОГЭ и ЕГЭ, заявило Минпросвещения
Нехватка бумаги не повлияет на проведение ОГЭ и ЕГЭ, заявило Минпросвещения - РИА Новости, 21.03.2022
Нехватка бумаги не повлияет на проведение ОГЭ и ЕГЭ, заявило Минпросвещения
ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя, вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен, сообщает Минпросвещения РФ в своем... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:18
2022-03-21T13:27
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя, вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен, сообщает Минпросвещения РФ в своем телеграмм-канале."ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя. Как сообщили наши источники в Минпросвещения и Рособрнадзоре, вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен", - говорится в сообщении.Пресс-служба Минпросвещения отметила, что ОГЭ и ЕГЭ пройдут согласно графику. В 2022 году основной государственный экзамен (ОГЭ) пройдет с 21 апреля по 2 июля, а единый государственный экзамен (ЕГЭ) - с 21 марта по 2 июля.
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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
13:18 21.03.2022 (обновлено: 13:27 21.03.2022)
 
Нехватка бумаги не повлияет на проведение ОГЭ и ЕГЭ, заявило Минпросвещения

Минпросвещения: ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя, вопрос нехватки бумаги незначителен

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченик перед началом сдачи единого государственного экзамена
Ученик перед началом сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ученик перед началом сдачи единого государственного экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя, вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен, сообщает Минпросвещения РФ в своем телеграмм-канале.
"ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя. Как сообщили наши источники в Минпросвещения и Рособрнадзоре, вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен", - говорится в сообщении.
Диск с заданиями единого государственного экзамена по литературе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 09:20
Названы самые популярные предметы ЕГЭ у московских школьников
Пресс-служба Минпросвещения отметила, что ОГЭ и ЕГЭ пройдут согласно графику. В 2022 году основной государственный экзамен (ОГЭ) пройдет с 21 апреля по 2 июля, а единый государственный экзамен (ЕГЭ) - с 21 марта по 2 июля.
 
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