https://ria.ru/20220321/bumaga-1779255831.html
Нехватка бумаги не повлияет на проведение ОГЭ и ЕГЭ, заявило Минпросвещения
Нехватка бумаги не повлияет на проведение ОГЭ и ЕГЭ, заявило Минпросвещения - РИА Новости, 21.03.2022
Нехватка бумаги не повлияет на проведение ОГЭ и ЕГЭ, заявило Минпросвещения
ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя, вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен, сообщает Минпросвещения РФ в своем... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T13:18
2022-03-21T13:18
2022-03-21T13:27
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
россия
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779220361_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7fc661625f00ff38d9ecd57ee6569967.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя, вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен, сообщает Минпросвещения РФ в своем телеграмм-канале."ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя. Как сообщили наши источники в Минпросвещения и Рособрнадзоре, вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен", - говорится в сообщении.Пресс-служба Минпросвещения отметила, что ОГЭ и ЕГЭ пройдут согласно графику. В 2022 году основной государственный экзамен (ОГЭ) пройдет с 21 апреля по 2 июля, а единый государственный экзамен (ЕГЭ) - с 21 марта по 2 июля.
https://sn.ria.ru/20220311/ege-1777596307.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779220361_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_7a06f19e45618108fe9fd3e0a762adf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
13:18 21.03.2022 (обновлено: 13:27 21.03.2022)
Нехватка бумаги не повлияет на проведение ОГЭ и ЕГЭ, заявило Минпросвещения
Минпросвещения: ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя, вопрос нехватки бумаги незначителен