https://ria.ru/20220321/bil-1779266667.html
Защита обжалует приговор блогеру Билу, устроившему ДТП в центре Москвы
Защита обжалует приговор блогеру Билу, устроившему ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 21.03.2022
Защита обжалует приговор блогеру Билу, устроившему ДТП в центре Москвы
Приговор блогеру Эдварду Билу, по которому ему предстоит провести в колонии менее года, будет обжалован, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:07
2022-03-21T14:07
2022-03-21T14:07
происшествия
москва
россия
садовое кольцо (москва)
эдвард бил (блогер)
дтп
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Приговор блогеру Эдварду Билу, по которому ему предстоит провести в колонии менее года, будет обжалован, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.Сегодня Пресненский суд Москвы назначил Билу 1 год и 2 месяца колонии общего режима по делу о ДТП в центре Москвы. Блогер, который после отмены предыдущего приговора находился под запретом определенных действий, был взят под стражу в зале суда."Считаем приговор незаконным и будем добиваться отмены. Ранее наложенный на Била запрет определенных действий будет учтен в срок отбытия наказания, что составит сильно меньше года", - сказал собеседник агентства.Согласно статье 72 УК РФ, в законодательстве нет прямого указания пропорций зачёта запрета определенных действий в срок отбытия реального срока - в отличие от домашнего ареста или заключения под стражу.В январе Пресненский суд Москвы повторно приступил к рассмотрению уголовного дела. Гособвинитель в прениях сторон просил суд назначить Билу наказание 1 год 4 месяца колонии и лишить водительских прав на три года.Громкое ДТП произошло 1 апреля прошлого года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.В июле суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года – именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Но прокуратура обжаловала решение Пресненского райсуда, посчитав его чрезмерно мягким. Также апелляцию подала защита. В сентябре Мосгорсуд признал приговор законным, но Второй кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев представление прокуратуры, в декабре отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.
https://ria.ru/20210806/poterpevshaya-1744659423.html
https://ria.ru/20211216/blogery-1763988560.html
https://ria.ru/20220316/feyki-1778537602.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, садовое кольцо (москва), эдвард бил (блогер), дтп
Защита обжалует приговор блогеру Билу, устроившему ДТП в центре Москвы
Адвокат Жорин: защита обжалует приговор блогеру Билу, устроившему ДТП в центре Москвы
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Приговор блогеру Эдварду Билу, по которому ему предстоит провести в колонии менее года, будет обжалован, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.
Сегодня Пресненский суд Москвы
назначил Билу 1 год и 2 месяца колонии общего режима по делу о ДТП в центре Москвы. Блогер, который после отмены предыдущего приговора находился под запретом определенных действий, был взят под стражу в зале суда.
"Считаем приговор незаконным и будем добиваться отмены. Ранее наложенный на Била запрет определенных действий будет учтен в срок отбытия наказания, что составит сильно меньше года", - сказал собеседник агентства.
Согласно статье 72 УК РФ
, в законодательстве нет прямого указания пропорций зачёта запрета определенных действий в срок отбытия реального срока - в отличие от домашнего ареста или заключения под стражу.
В январе Пресненский суд Москвы повторно приступил к рассмотрению уголовного дела. Гособвинитель в прениях сторон просил суд назначить Билу наказание 1 год 4 месяца колонии и лишить водительских прав на три года.
Громкое ДТП произошло 1 апреля прошлого года на Садовом кольце
неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы
.
В июле суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года – именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Но прокуратура обжаловала решение Пресненского райсуда, посчитав его чрезмерно мягким. Также апелляцию подала защита. В сентябре Мосгорсуд признал приговор законным, но Второй кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев представление прокуратуры, в декабре отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.