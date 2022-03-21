https://ria.ru/20220321/bil-1779266667.html

Защита обжалует приговор блогеру Билу, устроившему ДТП в центре Москвы

Защита обжалует приговор блогеру Билу, устроившему ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 21.03.2022

Защита обжалует приговор блогеру Билу, устроившему ДТП в центре Москвы

Приговор блогеру Эдварду Билу, по которому ему предстоит провести в колонии менее года, будет обжалован, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:07

2022-03-21T14:07

2022-03-21T14:07

происшествия

москва

россия

садовое кольцо (москва)

эдвард бил (блогер)

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769217566_0:68:1822:1093_1920x0_80_0_0_c3824621cdd43dde8eb4100069d33ebd.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Приговор блогеру Эдварду Билу, по которому ему предстоит провести в колонии менее года, будет обжалован, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.Сегодня Пресненский суд Москвы назначил Билу 1 год и 2 месяца колонии общего режима по делу о ДТП в центре Москвы. Блогер, который после отмены предыдущего приговора находился под запретом определенных действий, был взят под стражу в зале суда."Считаем приговор незаконным и будем добиваться отмены. Ранее наложенный на Била запрет определенных действий будет учтен в срок отбытия наказания, что составит сильно меньше года", - сказал собеседник агентства.Согласно статье 72 УК РФ, в законодательстве нет прямого указания пропорций зачёта запрета определенных действий в срок отбытия реального срока - в отличие от домашнего ареста или заключения под стражу.В январе Пресненский суд Москвы повторно приступил к рассмотрению уголовного дела. Гособвинитель в прениях сторон просил суд назначить Билу наказание 1 год 4 месяца колонии и лишить водительских прав на три года.Громкое ДТП произошло 1 апреля прошлого года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.В июле суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года – именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Но прокуратура обжаловала решение Пресненского райсуда, посчитав его чрезмерно мягким. Также апелляцию подала защита. В сентябре Мосгорсуд признал приговор законным, но Второй кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев представление прокуратуры, в декабре отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

https://ria.ru/20210806/poterpevshaya-1744659423.html

https://ria.ru/20211216/blogery-1763988560.html

https://ria.ru/20220316/feyki-1778537602.html

москва

россия

садовое кольцо (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, садовое кольцо (москва), эдвард бил (блогер), дтп