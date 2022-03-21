https://ria.ru/20220321/bil-1779254357.html

Суд отправил в колонию блогера Била, устроившего ДТП в центре Москвы

Суд отправил в колонию блогера Била, устроившего ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 21.03.2022

Суд отправил в колонию блогера Била, устроившего ДТП в центре Москвы

Пресненский суд Москвы приговорил к реальному сроку блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), устроившего крупное ДТП в центре столицы, сообщили РИА... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T13:09

2022-03-21T13:09

2022-03-21T14:57

происшествия

эдвард бил (блогер)

москва

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил к реальному сроку блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), устроившего крупное ДТП в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Блогера взяли под стражу в зале суда.Как рассказал РИА Новости адвокат Сергей Жорин, защита считает приговор незаконным и будет добиваться отмены."Ранее наложенный на Била запрет определенных действий будет учтен в срок отбытия наказания, что составит сильно меньше года", — добавил юрист.Согласно статье 72 УК России, в законодательстве нет прямого указания на пропорции зачета запрета определенных действий в отбытие реального срока — в отличие от домашнего ареста или заключения под стражу.Повторное рассмотрение дела началось в январе. В прениях сторон гособвинитель попросил приговорить Била к году и четырем месяцам колонии, а также лишить его водительских прав на три года.Громкое ДТП произошло 1 апреля 2021 года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы.В июле суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года — именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Но прокуратура обжаловала решение Пресненского райсуда, посчитав его чрезмерно мягким. Также апелляцию подала защита. В сентябре Мосгорсуд признал приговор законным, но второй кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев представление прокуратуры, в декабре отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

https://ria.ru/20211216/blogery-1763988560.html

https://ria.ru/20210806/poterpevshaya-1744659423.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, эдвард бил (блогер), москва