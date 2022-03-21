Рейтинг@Mail.ru
В Раде призвали лишить звания "Народный артист Украины" Баскова и Киркорова - РИА Новости, 21.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220321/artisty-1779316436.html
В Раде призвали лишить звания "Народный артист Украины" Баскова и Киркорова
В Раде призвали лишить звания "Народный артист Украины" Баскова и Киркорова - РИА Новости, 21.03.2022
В Раде призвали лишить звания "Народный артист Украины" Баскова и Киркорова
Комитет Верховной рады Украины призвал в понедельник Владимира Зеленского лишить звания "Народный и заслуженный артист Украины" ряд исполнителей из РФ. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T17:27
2022-03-21T17:37
культура
новости культуры
в мире
украина
филипп киркоров
николай басков
ани лорак
игорь крутой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155491/65/1554916528_0:167:3015:1863_1920x0_80_0_0_e460079f7d2b22d64f0aede3d2728a9c.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины призвал в понедельник Владимира Зеленского лишить звания "Народный и заслуженный артист Украины" ряд исполнителей из РФ."Комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Владимиру Зеленскому о лишении государственных наград – почетных званий "Народный артист Украины" и "Заслуженный артист Украины": Николая Баскова, Владимира Бортко, Василия Герелло, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Ани Лорак, Светланы Лободы, Таисии Повалий", - говорится в сообщении Верховной рады в Telegram-канале.Такой призыв связан с поддержкой артистами спецоперации России на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/baskov-1777095121.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155491/65/1554916528_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_5a7f8a6d4cdb355eaaaf57a50eebe4ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, в мире, украина, филипп киркоров, николай басков, ани лорак, игорь крутой, светлана лобода
17:27 21.03.2022 (обновлено: 17:37 21.03.2022)
 
В Раде призвали лишить звания "Народный артист Украины" Баскова и Киркорова

В Раде призвали лишить звания "Народный артист Украины" Баскова, Киркорова, Лорак и Лободу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Николай Басков
Певец Николай Басков - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певец Николай Басков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины призвал в понедельник Владимира Зеленского лишить звания "Народный и заслуженный артист Украины" ряд исполнителей из РФ.
"Комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Владимиру Зеленскому о лишении государственных наград – почетных званий "Народный артист Украины" и "Заслуженный артист Украины": Николая Баскова, Владимира Бортко, Василия Герелло, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Ани Лорак, Светланы Лободы, Таисии Повалий", - говорится в сообщении Верховной рады в Telegram-канале.
Такой призыв связан с поддержкой артистами спецоперации России на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Народный артист России Николай Басков - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 23:07
Басков надеется, что генпрокурора Украины ждет трибунал
 
КультураНовости культурыВ миреУкраинаФилипп КиркоровНиколай БасковАни ЛоракИгорь КрутойСветлана Лобода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала