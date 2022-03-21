https://ria.ru/20220321/artisty-1779316436.html

В Раде призвали лишить звания "Народный артист Украины" Баскова и Киркорова

В Раде призвали лишить звания "Народный артист Украины" Баскова и Киркорова - РИА Новости, 21.03.2022

В Раде призвали лишить звания "Народный артист Украины" Баскова и Киркорова

Комитет Верховной рады Украины призвал в понедельник Владимира Зеленского лишить звания "Народный и заслуженный артист Украины" ряд исполнителей из РФ. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T17:27

2022-03-21T17:27

2022-03-21T17:37

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины призвал в понедельник Владимира Зеленского лишить звания "Народный и заслуженный артист Украины" ряд исполнителей из РФ."Комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Владимиру Зеленскому о лишении государственных наград – почетных званий "Народный артист Украины" и "Заслуженный артист Украины": Николая Баскова, Владимира Бортко, Василия Герелло, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Ани Лорак, Светланы Лободы, Таисии Повалий", - говорится в сообщении Верховной рады в Telegram-канале.Такой призыв связан с поддержкой артистами спецоперации России на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/baskov-1777095121.html

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Влада Копылова

новости культуры, в мире, украина, филипп киркоров, николай басков, ани лорак, игорь крутой, светлана лобода