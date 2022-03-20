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Бразильский суд отозвал решение о блокировке Telegram, пишут СМИ
Бразильский суд отозвал решение о блокировке Telegram, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2022
Бразильский суд отозвал решение о блокировке Telegram, пишут СМИ
Судья Верховного Федерального суда Бразилии отозвал решение о блокировке Telegram, мессенджер продолжит работу в стране, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-20T23:46
2022-03-20T23:46
2022-03-21T00:03
технологии
бразилия
telegram
в мире
павел дуров
telegram (приложение)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мар - РИА Новости. Судья Верховного Федерального суда Бразилии отозвал решение о блокировке Telegram, мессенджер продолжит работу в стране, сообщил новостной портал G1.Причиной отзыва решения стало исполнение мессенджером требований суда.Ранее суд дал Telegram 24 часа на то, чтобы назначить официального представителя в Бразилии — физическое или юридическое лицо и информировать суд о мерах борьбы с дезинформацией и распространением фейковых новостей.Судья Федерального Верховного суда Бразилии в пятницу распорядился заблокировать в стране Telegram из-за его позиции об отказе от сотрудничества с властями. Основатель Telegram Павел Дуров извинился перед Верховным судом Бразилии и попросил дать время для исправления сложившейся ситуации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бразилия, telegram, в мире, павел дуров, telegram (приложение)
23:46 20.03.2022 (обновлено: 00:03 21.03.2022)
Бразильский суд отозвал решение о блокировке Telegram, пишут СМИ
G1: судья Верховного федерального суда Бразилии отозвал решение о блокировке Telegram