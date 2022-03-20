https://ria.ru/20220320/telegram-1779184576.html

Бразильский суд отозвал решение о блокировке Telegram, пишут СМИ

Бразильский суд отозвал решение о блокировке Telegram, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2022

Бразильский суд отозвал решение о блокировке Telegram, пишут СМИ

Судья Верховного Федерального суда Бразилии отозвал решение о блокировке Telegram, мессенджер продолжит работу в стране, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-20T23:46

2022-03-20T23:46

2022-03-21T00:03

технологии

бразилия

telegram

в мире

павел дуров

telegram (приложение)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мар - РИА Новости. Судья Верховного Федерального суда Бразилии отозвал решение о блокировке Telegram, мессенджер продолжит работу в стране, сообщил новостной портал G1.Причиной отзыва решения стало исполнение мессенджером требований суда.Ранее суд дал Telegram 24 часа на то, чтобы назначить официального представителя в Бразилии — физическое или юридическое лицо и информировать суд о мерах борьбы с дезинформацией и распространением фейковых новостей.Судья Федерального Верховного суда Бразилии в пятницу распорядился заблокировать в стране Telegram из-за его позиции об отказе от сотрудничества с властями. Основатель Telegram Павел Дуров извинился перед Верховным судом Бразилии и попросил дать время для исправления сложившейся ситуации.

https://ria.ru/20220318/media-1778787379.html

бразилия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, бразилия, telegram, в мире, павел дуров, telegram (приложение)