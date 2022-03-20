https://ria.ru/20220320/stoltenberg-1779150334.html

Столтенберг: НАТО не хочет, чтобы конфликт на Украине вышел за ее пределы

Столтенберг: НАТО не хочет, чтобы конфликт на Украине вышел за ее пределы - РИА Новости, 20.03.2022

Столтенберг: НАТО не хочет, чтобы конфликт на Украине вышел за ее пределы

НАТО фокусирует свои усилия на том, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за пределы этой страны, заявил в воскресенье... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T17:20

2022-03-20T17:20

2022-03-20T17:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

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йенс столтенберг

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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. НАТО фокусирует свои усилия на том, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за пределы этой страны, заявил в воскресенье генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."Наша ответственность заключается в том, чтобы поддерживать Украину, как мы уже это делаем сейчас многими различными способами, – но также гарантировать, чтобы этот конфликт на вышел из-под контроля и не распространился за пределы украинских границ", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу NBC.Генсек альянса также прокомментировал возможность введения бесполетной зоны над Украиной, в поддержку которой активно выступает официальный Киев."Альянс поддерживает Украину. В то же время чрезвычайно важно, чтобы мы не допустили перерастания данного конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией", - указал Столтенберг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/nato-1779146585.html

https://ria.ru/20220316/psaki-1778567465.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, нато, йенс столтенберг, донецкая народная республика, луганская народная республика