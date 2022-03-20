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Столтенберг: НАТО не хочет, чтобы конфликт на Украине вышел за ее пределы - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/stoltenberg-1779150334.html
Столтенберг: НАТО не хочет, чтобы конфликт на Украине вышел за ее пределы
Столтенберг: НАТО не хочет, чтобы конфликт на Украине вышел за ее пределы - РИА Новости, 20.03.2022
Столтенберг: НАТО не хочет, чтобы конфликт на Украине вышел за ее пределы
НАТО фокусирует свои усилия на том, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за пределы этой страны, заявил в воскресенье... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T17:20
2022-03-20T17:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
нато
йенс столтенберг
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. НАТО фокусирует свои усилия на том, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за пределы этой страны, заявил в воскресенье генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."Наша ответственность заключается в том, чтобы поддерживать Украину, как мы уже это делаем сейчас многими различными способами, – но также гарантировать, чтобы этот конфликт на вышел из-под контроля и не распространился за пределы украинских границ", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу NBC.Генсек альянса также прокомментировал возможность введения бесполетной зоны над Украиной, в поддержку которой активно выступает официальный Киев."Альянс поддерживает Украину. В то же время чрезвычайно важно, чтобы мы не допустили перерастания данного конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией", - указал Столтенберг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/nato-1779146585.html
https://ria.ru/20220316/psaki-1778567465.html
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в мире, россия, украина, нато, йенс столтенберг, донецкая народная республика, луганская народная республика
17:20 20.03.2022 (обновлено: 17:22 20.03.2022)
 
Столтенберг: НАТО не хочет, чтобы конфликт на Украине вышел за ее пределы

Столтенберг: НАТО фокусируется на том, чтобы конфликт на Украине не вышел за ее пределы

© AP Photo / Gregorio BorgiaГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. НАТО фокусирует свои усилия на том, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за пределы этой страны, заявил в воскресенье генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Наша ответственность заключается в том, чтобы поддерживать Украину, как мы уже это делаем сейчас многими различными способами, – но также гарантировать, чтобы этот конфликт на вышел из-под контроля и не распространился за пределы украинских границ", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу NBC.
Генсек альянса также прокомментировал возможность введения бесполетной зоны над Украиной, в поддержку которой активно выступает официальный Киев.
"Альянс поддерживает Украину. В то же время чрезвычайно важно, чтобы мы не допустили перерастания данного конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией", - указал Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 16:44
Генсек НАТО заявил, что альянс наращивает военную поддержку Украины
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 23:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США не будут устанавливать бесполетную зону над Украиной, заявила Псаки
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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