https://ria.ru/20220320/sanktsii-1779171866.html

Британцы разозлились из-за роста цен, вызванного санкциями против России

Британцы разозлились из-за роста цен, вызванного санкциями против России - РИА Новости, 20.03.2022

Британцы разозлились из-за роста цен, вызванного санкциями против России

Читатели Daily Mail обрушились на правительство Великобритании из-за роста цен, усугубившегося после антироссийских санкций. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T20:59

2022-03-20T20:59

2022-03-20T22:00

политика

великобритания

россия

лондон

санкции в отношении россии

борис джонсон

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail обрушились на правительство Великобритании из-за роста цен, усугубившегося после антироссийских санкций.Как уточняет издание, нагрузка на бюджет британских семей усилилась из-за ограничительных мер, которые Лондон ввел против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Канцлер казначейства Соединенного Королевства Риши Сунак, комментируя ситуацию со стоимостью топлива, заявил, что "понимает боль, которую чувствуют обычные жители страны"."Этот парень потерял связь с реальностью", — считает Packet of three."Он же мультимиллионер, он никогда нас не поймет", — посетовала SophieO7."Немедленно сократите пошлины на топливо!" — потребовал Jagstar69."В этом году мне будет 72. Все мои надежды уйти на заслуженный отдых рухнули. Как будут жить наши пенсионеры?" — задался вопросом Tyretrader."Дело не только в бензине. Вода подорожала на десять процентов. А зарплаты не растут", — заметил BONOX."Рост стоимости жизни связан с политикой режима (премьер-министра Великобритании. — Прим. ред.) Бориса Джонсона. Как бы они ни пытались объяснить все ситуацией на Украине", — полагает jim1978.Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.

https://ria.ru/20220320/resheniya-1779143763.html

https://ria.ru/20220320/zavisimost-1779158442.html

великобритания

россия

лондон

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, великобритания, россия, лондон, санкции в отношении россии, борис джонсон