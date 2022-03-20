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Британцы разозлились из-за роста цен, вызванного санкциями против России - РИА Новости, 20.03.2022
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Британцы разозлились из-за роста цен, вызванного санкциями против России
Британцы разозлились из-за роста цен, вызванного санкциями против России - РИА Новости, 20.03.2022
Британцы разозлились из-за роста цен, вызванного санкциями против России
Читатели Daily Mail обрушились на правительство Великобритании из-за роста цен, усугубившегося после антироссийских санкций. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T20:59
2022-03-20T22:00
политика
великобритания
россия
лондон
санкции в отношении россии
борис джонсон
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail обрушились на правительство Великобритании из-за роста цен, усугубившегося после антироссийских санкций.Как уточняет издание, нагрузка на бюджет британских семей усилилась из-за ограничительных мер, которые Лондон ввел против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Канцлер казначейства Соединенного Королевства Риши Сунак, комментируя ситуацию со стоимостью топлива, заявил, что "понимает боль, которую чувствуют обычные жители страны"."Этот парень потерял связь с реальностью", — считает Packet of three."Он же мультимиллионер, он никогда нас не поймет", — посетовала SophieO7."Немедленно сократите пошлины на топливо!" — потребовал Jagstar69."В этом году мне будет 72. Все мои надежды уйти на заслуженный отдых рухнули. Как будут жить наши пенсионеры?" — задался вопросом Tyretrader."Дело не только в бензине. Вода подорожала на десять процентов. А зарплаты не растут", — заметил BONOX."Рост стоимости жизни связан с политикой режима (премьер-министра Великобритании. — Прим. ред.) Бориса Джонсона. Как бы они ни пытались объяснить все ситуацией на Украине", — полагает jim1978.Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.
https://ria.ru/20220320/resheniya-1779143763.html
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политика, великобритания, россия, лондон, санкции в отношении россии, борис джонсон
20:59 20.03.2022 (обновлено: 22:00 20.03.2022)
 
Британцы разозлились из-за роста цен, вызванного санкциями против России

Читатели Daily Mail пришли в ярость из-за роста цен, вызванного санкциями против России

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом
Вид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Вид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail обрушились на правительство Великобритании из-за роста цен, усугубившегося после антироссийских санкций.
Как уточняет издание, нагрузка на бюджет британских семей усилилась из-за ограничительных мер, которые Лондон ввел против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Канцлер казначейства Соединенного Королевства Риши Сунак, комментируя ситуацию со стоимостью топлива, заявил, что "понимает боль, которую чувствуют обычные жители страны".
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"Этот парень потерял связь с реальностью", — считает Packet of three.
"Он же мультимиллионер, он никогда нас не поймет", — посетовала SophieO7.
"Немедленно сократите пошлины на топливо!" — потребовал Jagstar69.

"Я изо всех сил пытаюсь понять, как человек с девятизначной суммой на банковском счету может иметь какое-либо представление о том, что чувствует большая часть этой страны", — возмутился Vinyladdict.

"В этом году мне будет 72. Все мои надежды уйти на заслуженный отдых рухнули. Как будут жить наши пенсионеры?" — задался вопросом Tyretrader.
"Дело не только в бензине. Вода подорожала на десять процентов. А зарплаты не растут", — заметил BONOX.
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"Рост стоимости жизни связан с политикой режима (премьер-министра Великобритании. — Прим. ред.) Бориса Джонсона. Как бы они ни пытались объяснить все ситуацией на Украине", — полагает jim1978.
Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.
 
ПолитикаВеликобританияРоссияЛондонСанкции в отношении РоссииБорис Джонсон
 
 
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