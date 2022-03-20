20:59 20.03.2022 (обновлено: 22:00 20.03.2022)
Британцы разозлились из-за роста цен, вызванного санкциями против России
Читатели Daily Mail пришли в ярость из-за роста цен, вызванного санкциями против России
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом
Вид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail обрушились на правительство Великобритании из-за роста цен, усугубившегося после антироссийских санкций.
Как уточняет издание, нагрузка на бюджет британских семей усилилась из-за ограничительных мер, которые Лондон ввел против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Канцлер казначейства Соединенного Королевства Риши Сунак, комментируя ситуацию со стоимостью топлива, заявил, что "понимает боль, которую чувствуют обычные жители страны".
"Этот парень потерял связь с реальностью", — считает Packet of three.
"Он же мультимиллионер, он никогда нас не поймет", — посетовала SophieO7.
"Немедленно сократите пошлины на топливо!" — потребовал Jagstar69.
"Я изо всех сил пытаюсь понять, как человек с девятизначной суммой на банковском счету может иметь какое-либо представление о том, что чувствует большая часть этой страны", — возмутился Vinyladdict.
"В этом году мне будет 72. Все мои надежды уйти на заслуженный отдых рухнули. Как будут жить наши пенсионеры?" — задался вопросом Tyretrader.
"Дело не только в бензине. Вода подорожала на десять процентов. А зарплаты не растут", — заметил BONOX.
"Рост стоимости жизни связан с политикой режима (премьер-министра Великобритании. — Прим. ред.) Бориса Джонсона. Как бы они ни пытались объяснить все ситуацией на Украине", — полагает jim1978.
Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили о прекращении работы в стране. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому сценарию и продолжат выполнять социальные обязательства.