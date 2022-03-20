https://ria.ru/20220320/sammit-1779139809.html

Эрдоган примет участие в саммите НАТО

Эрдоган примет участие в саммите НАТО - РИА Новости, 20.03.2022

Эрдоган примет участие в саммите НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган примет участие во внеочередном саммите НАТО, который пройдет 24 марта в Брюсселе, сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T15:51

2022-03-20T15:51

2022-03-20T16:04

в мире

брюссель

мид турции

нато

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россия

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АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган примет участие во внеочередном саммите НАТО, который пройдет 24 марта в Брюсселе, сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу."На следующей неделе господин президент будет участвовать во внеочередном саммите НАТО", - сообщил Чавушоглу, выступая перед членами правящей партии в Анталье.По информации пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в ходе саммита глава Белого дома обсудит с коллегами дальнейшие "меры сдерживания России" в связи с проводимой ей спецоперацией на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/nato-1778412556.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, брюссель, мид турции, нато, реджеп тайип эрдоган, турция, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф