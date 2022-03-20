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Эрдоган примет участие в саммите НАТО - РИА Новости, 20.03.2022
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Эрдоган примет участие в саммите НАТО
Эрдоган примет участие в саммите НАТО - РИА Новости, 20.03.2022
Эрдоган примет участие в саммите НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган примет участие во внеочередном саммите НАТО, который пройдет 24 марта в Брюсселе, сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T15:51
2022-03-20T16:04
в мире
брюссель
мид турции
нато
реджеп тайип эрдоган
турция
донецкая народная республика
россия
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АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган примет участие во внеочередном саммите НАТО, который пройдет 24 марта в Брюсселе, сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу."На следующей неделе господин президент будет участвовать во внеочередном саммите НАТО", - сообщил Чавушоглу, выступая перед членами правящей партии в Анталье.По информации пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в ходе саммита глава Белого дома обсудит с коллегами дальнейшие "меры сдерживания России" в связи с проводимой ей спецоперацией на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/nato-1778412556.html
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донецкая народная республика
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в мире, брюссель, мид турции, нато, реджеп тайип эрдоган, турция, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
15:51 20.03.2022 (обновлено: 16:04 20.03.2022)
 
Эрдоган примет участие в саммите НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу: Эрдоган примет участие в саммите НАТО в Брюсселе 24 марта

© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
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АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган примет участие во внеочередном саммите НАТО, который пройдет 24 марта в Брюсселе, сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"На следующей неделе господин президент будет участвовать во внеочередном саммите НАТО", - сообщил Чавушоглу, выступая перед членами правящей партии в Анталье.
По информации пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в ходе саммита глава Белого дома обсудит с коллегами дальнейшие "меры сдерживания России" в связи с проводимой ей спецоперацией на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 11:57
Генсек НАТО подтвердил участие Джо Байдена в саммите альянса 24 марта
 
В миреБрюссельМИД ТурцииНАТОРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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