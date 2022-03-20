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СМИ: Британия покупала рекламу в российских социальных сетях

СМИ: Британия покупала рекламу в российских социальных сетях - РИА Новости, 20.03.2022

СМИ: Британия покупала рекламу в российских социальных сетях

Британские власти ради продвижения среди россиян своей позиции по Украине покупали рекламу в социальной сети "ВКонтакте", сообщила газета Sunday Telegraph. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T05:23

2022-03-20T05:23

2022-03-20T05:25

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ЛОНДОН, 20 мар - РИА Новости. Британские власти ради продвижения среди россиян своей позиции по Украине покупали рекламу в социальной сети "ВКонтакте", сообщила газета Sunday Telegraph.По ее данным, в Британии создана специальная структура - правительственное информационное подразделение (Government Information Cell, GIC), - цель которой состоит в борьбе с российской позицией по ситуации вокруг Украины. Отмечается, что подразделение создано по указанию главы МИД Лиз Трасс, сотрудников набирали из ее министерства, а также из минобороны и МВД.Газета напоминает, что британский премьер Борис Джонсон ранее обратился к россиянам на русском языке, его обращение посмотрели более 8 миллионов человек. Однако в Британии понимают, что в России "обычные люди" вряд ли придадут значение словам в официальных аккаунтов британских МИД или минобороны, пишет издание.По ее данным, подобная тактика означает, что речь Джонсона может появиться на устройствах людей, которым "никогда бы не пришло в голову" искать информацию о мнении британского правительства.

https://ria.ru/20220320/ubezhische-1779088736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, великобритания