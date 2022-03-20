05:23 20.03.2022 (обновлено: 05:25 20.03.2022)
СМИ: Британия покупала рекламу в российских социальных сетях
Sunday Telegraph: Британия ради продвижения своей позиции по Украине покупала рекламу в VK
© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Вид на Тауэрский мост в Лондоне
ЛОНДОН, 20 мар - РИА Новости. Британские власти ради продвижения среди россиян своей позиции по Украине покупали рекламу в социальной сети "ВКонтакте", сообщила газета Sunday Telegraph.
По ее данным, в Британии создана специальная структура - правительственное информационное подразделение (Government Information Cell, GIC), - цель которой состоит в борьбе с российской позицией по ситуации вокруг Украины. Отмечается, что подразделение создано по указанию главы МИД Лиз Трасс, сотрудников набирали из ее министерства, а также из минобороны и МВД.
Газета напоминает, что британский премьер Борис Джонсон ранее обратился к россиянам на русском языке, его обращение посмотрели более 8 миллионов человек. Однако в Британии понимают, что в России "обычные люди" вряд ли придадут значение словам в официальных аккаунтов британских МИД или минобороны, пишет издание.
"Чтобы обойти эту проблему, ... подразделение поручает рекламным агентствам ориентироваться на российское население с помощью сообщений на таких сайтах, как VK", - отмечает газета.
По ее данным, подобная тактика означает, что речь Джонсона может появиться на устройствах людей, которым "никогда бы не пришло в голову" искать информацию о мнении британского правительства.