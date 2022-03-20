https://ria.ru/20220320/pribaltika-1779121384.html
В Совфеде напомнили о вкладе России в развитие Прибалтики
В Совфеде напомнили о вкладе России в развитие Прибалтики - РИА Новости, 20.03.2022
В Совфеде напомнили о вкладе России в развитие Прибалтики
Россия внесла большой вклад в развитие стран Прибалтики, не следует платить Москве черной неблагодарностью, заявил первый замглавы международного комитета... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T12:47
2022-03-20T12:47
2022-03-20T12:47
совет федерации рф
владимир джабаров
россия
прибалтика
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия внесла большой вклад в развитие стран Прибалтики, не следует платить Москве черной неблагодарностью, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Огромное количество грузовых фур застряло на границе Калининградской области с Литвой. Под фальшивым предлогом сбоев в работе пограничных терминалов и пунктов досмотра Литва умышленно создает проблемы нашей стране, тормозит транспортные потоки между Калининградской областью и остальной Россией", - написал сенатор в своем Telegram.Джабаров напомнил нашим соседям из Литвы, что они живут на территории, у которой интереснейшая история."Закончилась в начале XVIII века двадцатилетняя война между Россией и Швецией, в которой Петр Великий победил Карла XII. Земли современных прибалтийских стран по итогам войны согласно Ништадтскому мирному договору 1721 года отошли от Швеции к России. Мало того, что Россия их отвоевала у Швеции, так еще шведам были заплачены для морально-юридической чистоты еще огромные деньги - 2 миллиона ефимков (талеров). По нынешним ценам это было эквивалентно более 350 миллиардам долларов", - добавил он.Еще как минимум столько же вложила Россия, а затем СССР в развитие этих территорий, отметил политик."Но Россия щедрая страна, она бескорыстно отдала эти территории литовцам, эстонцам и латышам, которые создали там собственные государства. Сначала в 1918 году после Октябрьской Революции, а затем в 1991 году после распада СССР", - отметил политик"Граждане Литвы и других стран Прибалтики, пользуйтесь на здоровье подаренными вам землями, но не платите нам черной неблагодарностью, нарушая транспортное сообщение с российским анклавом - Калининградской областью. Не провоцируйте русский народ", - заключил он.Во вторник сообщалось, что очереди на литовской границе в автомобильном пункте пропуска "Чернышевское" (российско-литовский участок границы) увеличиваются, на выезд из Калининградской области в Литву скопилось 260 грузовиков. Калининградские таможенники пояснили, что очередь из фур на границе с Литвой образовалась из-за "нестабильной работы информационных систем в Литовской Республике". По информации ведомства, проезжали несколько фур в час.В пятницу глава Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что очереди большегрузов на границе Калининградской области с Литвой находятся в пределах нормы и связаны с введенным литовской стороной "тотальным" досмотром автомобилей. По словам Алиханова, на пункте пропуска Чернышевское - Кибартай на въезде в Литву образовалась очередь более чем из 500 фур.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, владимир джабаров, россия, прибалтика
В Совфеде напомнили о вкладе России в развитие Прибалтики
Сенатор Джабаров призвал не забывать о вкладе России в развитие Прибалтики
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия внесла большой вклад в развитие стран Прибалтики, не следует платить Москве черной неблагодарностью, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Огромное количество грузовых фур застряло на границе Калининградской области
с Литвой
. Под фальшивым предлогом сбоев в работе пограничных терминалов и пунктов досмотра Литва умышленно создает проблемы нашей стране, тормозит транспортные потоки между Калининградской областью и остальной Россией", - написал сенатор в своем Telegram
.
Джабаров напомнил нашим соседям из Литвы, что они живут на территории, у которой интереснейшая история.
"Закончилась в начале XVIII века двадцатилетняя война между Россией
и Швецией
, в которой Петр Великий победил Карла XII. Земли современных прибалтийских стран по итогам войны согласно Ништадтскому мирному договору 1721 года отошли от Швеции к России. Мало того, что Россия их отвоевала у Швеции, так еще шведам были заплачены для морально-юридической чистоты еще огромные деньги - 2 миллиона ефимков (талеров). По нынешним ценам это было эквивалентно более 350 миллиардам долларов", - добавил он.
Еще как минимум столько же вложила Россия, а затем СССР
в развитие этих территорий, отметил политик.
"Но Россия щедрая страна, она бескорыстно отдала эти территории литовцам, эстонцам и латышам, которые создали там собственные государства. Сначала в 1918 году после Октябрьской Революции, а затем в 1991 году после распада СССР", - отметил политик
"Граждане Литвы и других стран Прибалтики
, пользуйтесь на здоровье подаренными вам землями, но не платите нам черной неблагодарностью, нарушая транспортное сообщение с российским анклавом - Калининградской областью. Не провоцируйте русский народ", - заключил он.
Во вторник сообщалось, что очереди на литовской границе в автомобильном пункте пропуска "Чернышевское" (российско-литовский участок границы) увеличиваются, на выезд из Калининградской области в Литву скопилось 260 грузовиков. Калининградские таможенники пояснили, что очередь из фур на границе с Литвой образовалась из-за "нестабильной работы информационных систем в Литовской Республике". По информации ведомства, проезжали несколько фур в час.
В пятницу глава Калининградской области Антон Алиханов
сообщил, что очереди большегрузов на границе Калининградской области с Литвой находятся в пределах нормы и связаны с введенным литовской стороной "тотальным" досмотром автомобилей. По словам Алиханова, на пункте пропуска Чернышевское - Кибартай на въезде в Литву образовалась очередь более чем из 500 фур.