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Кириенко заявил о попытках Запада "отменить" Россию - РИА Новости, 20.03.2022
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Кириенко заявил о попытках Запада "отменить" Россию
Кириенко заявил о попытках Запада "отменить" Россию - РИА Новости, 20.03.2022
Кириенко заявил о попытках Запада "отменить" Россию
Некоторые западные лидеры имеют безумные идеи, что они могут попробовать "отменить" Россию, этого никогда не получится сделать, заявил первый замглавы... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T17:21
2022-03-20T17:32
сергей кириенко
россия
общество
"лидеры россии"
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Некоторые западные лидеры имеют безумные идеи, что они могут попробовать "отменить" Россию, этого никогда не получится сделать, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко"На Западе стала популярна культура отмены, они все пытаются отменять, что им не нравится или не соответствует их взглядам. По-моему, у некоторых из западных лидеров появились безумные идеи, что они могут попробовать отменить Россию, что они могут попробовать отменить право быть россиянином, право быть русским, право говорить на русском языке, право любить русскую культуру. Этого никогда не произойдёт, никогда не получится", - сказал Кириенко на церемонии закрытия финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".Он добавил, что эти западные лидеры не понимают, что такое русская культура, что такое Россия, что результатом их давления стала невероятная сплочённость людей в России. "Сплочённость и поддержка нашего президента и готовность граждан России доказать, что это только наше право определять, как нам жить, только наше право определять, какую музыку нам слушать, какие книги нам читать, в какие ценности нам верить", - добавил Кириенко.
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сергей кириенко, россия, общество, "лидеры россии"
17:21 20.03.2022 (обновлено: 17:32 20.03.2022)
 
Кириенко заявил о попытках Запада "отменить" Россию

Замглавы АП Кириенко: на Западе появились безумные идеи, что они могут "отменить" Россию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Некоторые западные лидеры имеют безумные идеи, что они могут попробовать "отменить" Россию, этого никогда не получится сделать, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко
"На Западе стала популярна культура отмены, они все пытаются отменять, что им не нравится или не соответствует их взглядам. По-моему, у некоторых из западных лидеров появились безумные идеи, что они могут попробовать отменить Россию, что они могут попробовать отменить право быть россиянином, право быть русским, право говорить на русском языке, право любить русскую культуру. Этого никогда не произойдёт, никогда не получится", - сказал Кириенко на церемонии закрытия финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
Он добавил, что эти западные лидеры не понимают, что такое русская культура, что такое Россия, что результатом их давления стала невероятная сплочённость людей в России. "Сплочённость и поддержка нашего президента и готовность граждан России доказать, что это только наше право определять, как нам жить, только наше право определять, какую музыку нам слушать, какие книги нам читать, в какие ценности нам верить", - добавил Кириенко.
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