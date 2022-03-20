https://ria.ru/20220320/obsrely-1779153419.html

В ДНР пострадали пять мирных жителей из-за обстрела ВСУ

В ДНР пострадали пять мирных жителей из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 20.03.2022

В ДНР пострадали пять мирных жителей из-за обстрела ВСУ

Пять мирных жителей пострадали при обстреле украинскими войсками территории ДНР, в том числе Донецка и Александровки, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T17:41

2022-03-20T17:41

2022-03-20T18:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

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владимир путин

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали при обстреле украинскими войсками территории ДНР, в том числе Донецка и Александровки, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР от Минздрава ДНР поступила информация о ранении трех мирных жителей: Петровский район города Донецка: парень 2003 года рождения, мужчина 1984 года рождения, населенный пункт Александровка: мужчина 1958 года рождения. Кроме того, два мирных жителя получили ранения в ранее освобожденных Народной милицией ДНР населенных пунктах: Мариуполь: мужчина 1993 года рождения, Новотроицкое: женщина 1971 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220320/obstrel-1779152126.html

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Петр Попадюк

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