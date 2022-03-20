Рейтинг@Mail.ru
В ДНР пострадали пять мирных жителей из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 20.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/obsrely-1779153419.html
В ДНР пострадали пять мирных жителей из-за обстрела ВСУ
В ДНР пострадали пять мирных жителей из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 20.03.2022
В ДНР пострадали пять мирных жителей из-за обстрела ВСУ
Пять мирных жителей пострадали при обстреле украинскими войсками территории ДНР, в том числе Донецка и Александровки, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T17:41
2022-03-20T18:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775901414_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_5036859da207ec06a47a458f68c077f9.jpg
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали при обстреле украинскими войсками территории ДНР, в том числе Донецка и Александровки, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР от Минздрава ДНР поступила информация о ранении трех мирных жителей: Петровский район города Донецка: парень 2003 года рождения, мужчина 1984 года рождения, населенный пункт Александровка: мужчина 1958 года рождения. Кроме того, два мирных жителя получили ранения в ранее освобожденных Народной милицией ДНР населенных пунктах: Мариуполь: мужчина 1993 года рождения, Новотроицкое: женщина 1971 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220320/obstrel-1779152126.html
донецкая народная республика
украина
россия
петровский район
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775901414_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_788be356f6b35be9a3213f2b80c5b579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин, петровский район, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство здравоохранения днр, сцкк
17:41 20.03.2022 (обновлено: 18:54 20.03.2022)
 
В ДНР пострадали пять мирных жителей из-за обстрела ВСУ

В ДНР заявили, что в республике пострадали пять мирных жителей из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов ВСУ в ДНР
Последствия обстрелов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Последствия обстрелов ВСУ в ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали при обстреле украинскими войсками территории ДНР, в том числе Донецка и Александровки, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР от Минздрава ДНР поступила информация о ранении трех мирных жителей: Петровский район города Донецка: парень 2003 года рождения, мужчина 1984 года рождения, населенный пункт Александровка: мужчина 1958 года рождения. Кроме того, два мирных жителя получили ранения в ранее освобожденных Народной милицией ДНР населенных пунктах: Мариуполь: мужчина 1993 года рождения, Новотроицкое: женщина 1971 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет.
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 17:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Красный Партизан в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВладимир ПутинПетровский районЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство здравоохранения ДНРСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала