Рейтинг@Mail.ru
Названы главные последствия недосыпа - РИА Новости, 20.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220320/nedosyp-1779089623.html
Названы главные последствия недосыпа
Названы главные последствия недосыпа - РИА Новости, 20.03.2022
Названы главные последствия недосыпа
Накопившуюся нехватку сна нельзя игнорировать, так как она может полностью изменить поведение человека и негативно сказаться на его здоровье. Финское издание... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T03:40
2022-03-20T03:41
весь мир
здоровый образ жизни (зож)
сон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99526/54/995265490_0:95:1024:671_1920x0_80_0_0_d230681b888843fa4b1d50b7ec9bb3a0.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Накопившуюся нехватку сна нельзя игнорировать, так как она может полностью изменить поведение человека и негативно сказаться на его здоровье. Финское издание Ilta-Sanomat назвало четыре основные проблемы, возникающие из-за регулярного недосыпа.Прежде всего, мозг не восстанавливается в полной мере. Нехватка сна вызывает усталость, не дает сосредоточиться, негативно влияет на точность и память и замедляет реакции. Даже одна бессонная ночь способна ослабить быстроту реакции человека и повышает риск несчастного случая.Во-вторых, постоянный недосып приводит к быстрому набору веса. Дело в том, что возрастает чувство голода, и человек может съесть больше, чем необходимо на самом деле.В-третьих, недостаток сна приводит к учащению сердцебиения и повышению кровяного давления. Это плохо сказывается не только на работе мозга, но и на функционировании сердца и сосудов.В-четвертых, уставший человек больше подвержен раздражению. В таком состоянии риск поссориться и неправильно понять окружающих возрастает. Недостаток сна может испортить настроение и вызвать симптомы депрессии.Ранее стало известно, что систематический недосып значительно увеличивает вероятность развития артериальной гипертонии, сердечной недостаточности и инфаркта миокарда. Кроме того, снижается иммунитет, повышается подверженность к инфекциям, увеличивается риск нарушений углеводного обмена, сахарного диабета.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210530/sindrom-1734787207.html
весь мир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99526/54/995265490_2:0:1023:766_1920x0_80_0_0_7280d43cdc06a37dc8c932399aa4c1c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
весь мир, здоровый образ жизни (зож), сон
03:40 20.03.2022 (обновлено: 03:41 20.03.2022)
 
Названы главные последствия недосыпа

Ilta-Sanomat: регулярный недосып приводит к быстрому набору веса и повышенному давлению

© Flickr / Jo Ann DeasyНедосып
Недосып - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© Flickr / Jo Ann Deasy
Недосып
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Накопившуюся нехватку сна нельзя игнорировать, так как она может полностью изменить поведение человека и негативно сказаться на его здоровье. Финское издание Ilta-Sanomat назвало четыре основные проблемы, возникающие из-за регулярного недосыпа.
Прежде всего, мозг не восстанавливается в полной мере. Нехватка сна вызывает усталость, не дает сосредоточиться, негативно влияет на точность и память и замедляет реакции. Даже одна бессонная ночь способна ослабить быстроту реакции человека и повышает риск несчастного случая.
Во-вторых, постоянный недосып приводит к быстрому набору веса. Дело в том, что возрастает чувство голода, и человек может съесть больше, чем необходимо на самом деле.
В-третьих, недостаток сна приводит к учащению сердцебиения и повышению кровяного давления. Это плохо сказывается не только на работе мозга, но и на функционировании сердца и сосудов.
В-четвертых, уставший человек больше подвержен раздражению. В таком состоянии риск поссориться и неправильно понять окружающих возрастает. Недостаток сна может испортить настроение и вызвать симптомы депрессии.
Женщина с телефоном в кровати - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая 2021, 10:17
Мясников назвал смертельную опасность из-за чувства недосыпа
Ранее стало известно, что систематический недосып значительно увеличивает вероятность развития артериальной гипертонии, сердечной недостаточности и инфаркта миокарда. Кроме того, снижается иммунитет, повышается подверженность к инфекциям, увеличивается риск нарушений углеводного обмена, сахарного диабета.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Весь мирЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)Сон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала