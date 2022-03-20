https://ria.ru/20220320/nedosyp-1779089623.html
Названы главные последствия недосыпа
Названы главные последствия недосыпа - РИА Новости, 20.03.2022
Названы главные последствия недосыпа
Накопившуюся нехватку сна нельзя игнорировать, так как она может полностью изменить поведение человека и негативно сказаться на его здоровье. Финское издание... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T03:40
2022-03-20T03:40
2022-03-20T03:41
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Накопившуюся нехватку сна нельзя игнорировать, так как она может полностью изменить поведение человека и негативно сказаться на его здоровье. Финское издание Ilta-Sanomat назвало четыре основные проблемы, возникающие из-за регулярного недосыпа.Прежде всего, мозг не восстанавливается в полной мере. Нехватка сна вызывает усталость, не дает сосредоточиться, негативно влияет на точность и память и замедляет реакции. Даже одна бессонная ночь способна ослабить быстроту реакции человека и повышает риск несчастного случая.Во-вторых, постоянный недосып приводит к быстрому набору веса. Дело в том, что возрастает чувство голода, и человек может съесть больше, чем необходимо на самом деле.В-третьих, недостаток сна приводит к учащению сердцебиения и повышению кровяного давления. Это плохо сказывается не только на работе мозга, но и на функционировании сердца и сосудов.В-четвертых, уставший человек больше подвержен раздражению. В таком состоянии риск поссориться и неправильно понять окружающих возрастает. Недостаток сна может испортить настроение и вызвать симптомы депрессии.Ранее стало известно, что систематический недосып значительно увеличивает вероятность развития артериальной гипертонии, сердечной недостаточности и инфаркта миокарда. Кроме того, снижается иммунитет, повышается подверженность к инфекциям, увеличивается риск нарушений углеводного обмена, сахарного диабета.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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весь мир, здоровый образ жизни (зож), сон
03:40 20.03.2022 (обновлено: 03:41 20.03.2022)
Названы главные последствия недосыпа
Ilta-Sanomat: регулярный недосып приводит к быстрому набору веса и повышенному давлению
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Накопившуюся нехватку сна нельзя игнорировать, так как она может полностью изменить поведение человека и негативно сказаться на его здоровье. Финское издание Ilta-Sanomat назвало
четыре основные проблемы, возникающие из-за регулярного недосыпа.
Прежде всего, мозг не восстанавливается в полной мере. Нехватка сна
вызывает усталость, не дает сосредоточиться, негативно влияет на точность и память и замедляет реакции. Даже одна бессонная ночь способна ослабить быстроту реакции человека и повышает риск несчастного случая.
Во-вторых, постоянный недосып приводит к быстрому набору веса. Дело в том, что возрастает чувство голода, и человек может съесть больше, чем необходимо на самом деле.
В-третьих, недостаток сна приводит к учащению сердцебиения и повышению кровяного давления. Это плохо сказывается не только на работе мозга, но и на функционировании сердца и сосудов.
В-четвертых, уставший человек больше подвержен раздражению. В таком состоянии риск поссориться и неправильно понять окружающих возрастает. Недостаток сна может испортить настроение и вызвать симптомы депрессии.
Ранее стало известно, что систематический недосып значительно увеличивает вероятность развития артериальной гипертонии, сердечной недостаточности и инфаркта миокарда. Кроме того, снижается иммунитет, повышается подверженность к инфекциям, увеличивается риск нарушений углеводного обмена, сахарного диабета.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>