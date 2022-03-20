https://ria.ru/20220320/nato-1779123848.html
В Совфеде предупредили Украину и Грузию о последствиях вступления в НАТО
В Совфеде предупредили Украину и Грузию о последствиях вступления в НАТО - РИА Новости, 20.03.2022
В Совфеде предупредили Украину и Грузию о последствиях вступления в НАТО
Вступление Украины и Грузии в НАТО привело бы к фатальным последствиям для этих стран в случае противодействия России, считает глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T13:11
2022-03-20T13:11
2022-03-20T13:11
совет федерации рф
андрей климов
россия
грузия
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775133597_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b24b5ca7aa8c1e2208ce34bef97d0e8a.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Вступление Украины и Грузии в НАТО привело бы к фатальным последствиям для этих стран в случае противодействия России, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."А вот если бы Украина или Грузия оказались в НАТО, то ситуация могла стать для них совсем иной в подобных обстоятельствах - фатальной, как и для любой другой натовской страны", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По мнению Климова, вступать в НАТО "равносильно вступлению в клуб самоубийц". Причём это отнюдь не фигура речи, а констатация очевидного для умных людей факта, добавил он."Жаль, умных руководителей в европейских странах НАТО уже практически не осталось", - заключил политик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/pribaltika-1779121384.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220320/priglashenie-1779123504.html
россия
грузия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775133597_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3d498526dc5c4336b992747527873ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, андрей климов, россия, грузия, нато, украина
В Совфеде предупредили Украину и Грузию о последствиях вступления в НАТО
Сенатор Климов: вступление Украины и Грузии в НАТО стало бы для стран фатальным