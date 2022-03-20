https://ria.ru/20220320/kitay-1779163366.html
Китай не помогает России в военном плане, заявил посол КНР в США
Китай не помогает России в военном плане, заявил посол КНР в США - РИА Новости, 20.03.2022
Китай не помогает России в военном плане, заявил посол КНР в США
Китай не помогает России в военном плане, заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T19:29
2022-03-20T19:29
2022-03-20T21:07
в мире
владимир путин
россия
сша
луганская народная республика
джо байден
си цзиньпин
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg
ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Китай не помогает России в военном плане, заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган."Информация о предоставлении России военной помощи не соответствует действительности, мы отвергаем это", - сказал Ган в интервью CBS.Он подчеркнул, что Китай на стороне мира и призывает к прекращению огня. "Во второй день российской военной операции Си Цзиньпин просил Путина подумать о продолжении мирных переговоров с Украиной", - сказал Ган.Он подчеркнул, что Китай и РФ при этом сохраняют свои нормальные торговые отношения, в том числе в сфере энергоресурсов.В минувшую пятницу состоялась беседа президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина, Белый дом по итогам разговора сообщил, что Байден рассказал главе Китая о последствиях поддержки российской спецоперации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/kitay-1779024049.html
https://ria.ru/20220320/kitay-1779098767.html
россия
сша
луганская народная республика
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5308b4e7a459506c07b8e533c91fd969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, сша, луганская народная республика, джо байден, си цзиньпин, вооруженные силы рф, китай
19:29 20.03.2022 (обновлено: 21:07 20.03.2022)
Китай не помогает России в военном плане, заявил посол КНР в США
Посол КНР в США Цинь Ган заявил, что Китай не помогает России в военном плане