https://ria.ru/20220320/kitay-1779163366.html

Китай не помогает России в военном плане, заявил посол КНР в США

Китай не помогает России в военном плане, заявил посол КНР в США - РИА Новости, 20.03.2022

Китай не помогает России в военном плане, заявил посол КНР в США

Китай не помогает России в военном плане, заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T19:29

2022-03-20T19:29

2022-03-20T21:07

в мире

владимир путин

россия

сша

луганская народная республика

джо байден

си цзиньпин

вооруженные силы рф

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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Китай не помогает России в военном плане, заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган."Информация о предоставлении России военной помощи не соответствует действительности, мы отвергаем это", - сказал Ган в интервью CBS.Он подчеркнул, что Китай на стороне мира и призывает к прекращению огня. "Во второй день российской военной операции Си Цзиньпин просил Путина подумать о продолжении мирных переговоров с Украиной", - сказал Ган.Он подчеркнул, что Китай и РФ при этом сохраняют свои нормальные торговые отношения, в том числе в сфере энергоресурсов.В минувшую пятницу состоялась беседа президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина, Белый дом по итогам разговора сообщил, что Байден рассказал главе Китая о последствиях поддержки российской спецоперации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/kitay-1779024049.html

https://ria.ru/20220320/kitay-1779098767.html

россия

сша

луганская народная республика

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, россия, сша, луганская народная республика, джо байден, си цзиньпин, вооруженные силы рф, китай