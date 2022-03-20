https://ria.ru/20220320/kitay-1779098767.html

МИД Китая назвал свою позицию по Украине объективной и справедливой

МИД Китая назвал свою позицию по Украине объективной и справедливой - РИА Новости, 20.03.2022

МИД Китая назвал свою позицию по Украине объективной и справедливой

Позиция Китая в отношении украинского кризиса объективна и справедлива, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T08:39

2022-03-20T08:39

2022-03-20T11:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

китай

украина

сша

россия

ван и (политик)

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ПЕКИН, 20 мар — РИА Новости. Позиция Китая в отношении украинского кризиса объективна и справедлива, заявил министр иностранных дел КНР Ван И."Позиция Китая объективна и справедлива, соответствует чаяниям большинства стран, и время покажет, что она находится на правильной стороне истории", — приводит его слова официальный сайт ведомства.Как напомнил дипломат, ранее председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом "четко и всесторонне" изложил отношение Пекина к украинскому вопросу, и посыл китайских властей заключается в том, что для решения кризиса и обеспечения стабильности на европейском континенте необходимо отказаться от менталитета холодной войны и блокового противостояния. Крайне важно, отметил Ван И, чтобы все стороны вместе продвигали дипломатические методы разрешения кризиса, чтобы как можно скорее добиться остановки боевых действий и избежать жертв среди гражданского населения.Он подчеркнул, что Китай всегда "выступал против войны"."Это коренится не только в исторических и культурных традициях Китая, но и в последовательной внешней политике страны. Китай будет и впредь выносить независимые суждения, исходя из существа дела, объективно и справедливо", — добавил дипломат.Ван И подчеркнул, что власти считают неприемлемым любое внешнее принуждение и давление, а также выступают против "любых необоснованных обвинений и подозрений в свой адрес".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, по словам Путина, об оккупации Украины речи не идет.По данным на 19 марта, уничтожены больше четырех тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 180 самолетов и вертолетов, более 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня и 201 беспилотник, в том числе турецкие Bayraktar TB2.С момента начала боевых действий российская армия взяла под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены свыше 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, больше 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в городах и селах Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, которые, по утверждениям военного ведомства, удерживают мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220320/perezagruzka-1779029087.html

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

https://ria.ru/20220319/litsemery-1778995770.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/kitay-1779035919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, украина, сша, россия, ван и (политик)