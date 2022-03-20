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В Болгарии решили не продлевать контракт с "Газпромом" - РИА Новости, 20.03.2022
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В Болгарии решили не продлевать контракт с "Газпромом"
В Болгарии решили не продлевать контракт с "Газпромом" - РИА Новости, 20.03.2022
В Болгарии решили не продлевать контракт с "Газпромом"
Болгария не будет продлевать контракт с российской компанией "Газпром" на поставку природного газа. С таким заявлением, как сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T01:50
2022-03-20T07:42
в мире
болгария
газпром
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Болгария не будет продлевать контракт с российской компанией "Газпром" на поставку природного газа. С таким заявлением, как сообщает Болгарское национальное радио, выступил министр финансов страны Асен Василев.Он пояснил, что решение связано с ситуацией на Украине.Болгария, по словам Василева, намерена получать газ у альтернативных поставщиков, в числе которых Катар и Алжир. Правительство также планирует использовать существующую инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует сырье в Болгарию.Ранее экс-глава Еврокомиссии, бывший итальянский премьер Романо Проди заявил, что Европа в краткосрочной перспективе не сможет найти замену России в качестве поставщика природного газа. Он подчеркнул, что санкции Евросоюза, введенные против России в связи с ситуацией на Украине, до сих пор не предусматривали прекращение поставок энергоносителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Страны Запада ввели в отношении России санкции, некоторые банки отключили от системы SWIFT, Visa и MasterСard прекратили обслуживание российских банковских карт, а ряд мировых компаний объявили об уходе с российского рынка.
https://ria.ru/20220314/neft-1778010385.html
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в мире, болгария, газпром
01:50 20.03.2022 (обновлено: 07:42 20.03.2022)
 
В Болгарии решили не продлевать контракт с "Газпромом"

Глава минфина Болгарии Василев заявил об отказе продлевать контракт с "Газпромом"

© РИА Новости / Юрьев Александр / Перейти в фотобанкВид столицы Болгарии Софии
Вид столицы Болгарии Софии - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Юрьев Александр
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Вид столицы Болгарии Софии
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Болгария не будет продлевать контракт с российской компанией "Газпром" на поставку природного газа. С таким заявлением, как сообщает Болгарское национальное радио, выступил министр финансов страны Асен Василев.
Он пояснил, что решение связано с ситуацией на Украине.
Болгария, по словам Василева, намерена получать газ у альтернативных поставщиков, в числе которых Катар и Алжир. Правительство также планирует использовать существующую инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует сырье в Болгарию.
Ранее экс-глава Еврокомиссии, бывший итальянский премьер Романо Проди заявил, что Европа в краткосрочной перспективе не сможет найти замену России в качестве поставщика природного газа. Он подчеркнул, что санкции Евросоюза, введенные против России в связи с ситуацией на Украине, до сих пор не предусматривали прекращение поставок энергоносителей.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Страны Запада ввели в отношении России санкции, некоторые банки отключили от системы SWIFT, Visa и MasterСard прекратили обслуживание российских банковских карт, а ряд мировых компаний объявили об уходе с российского рынка.
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