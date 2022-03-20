https://ria.ru/20220320/ekonomika-1779097245.html

Экономист призвал бизнесменов искать партнеров в дружественных странах

Экономист призвал бизнесменов искать партнеров в дружественных странах - РИА Новости, 20.03.2022

Экономист призвал бизнесменов искать партнеров в дружественных странах

Несмотря на всю важность импортозамещения в условиях санкционного давления, российскому бизнесу необходимо активно искать надежных партнеров в дружественных... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T08:22

2022-03-20T08:22

2022-03-20T08:22

экономика

финляндия

россия

армения

евразийский экономический союз

шос

брикс

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Несмотря на всю важность импортозамещения в условиях санкционного давления, российскому бизнесу необходимо активно искать надежных партнеров в дружественных странах, заявил РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов."Импортозамещение должно стать сегодня не просто лозунгом, а настоящим делом российской экономики, необходимо всеми способами стимулировать отечественное производство. Но всего, конечно, мы не заместим. Поэтому следует энергично выстраивать новые торгово-экономические цепочки, независящие от внешних катаклизмов, находить надежных партнеров в странах, которые не входят в список недружественных", - сказал он.Причем это касается как крупного, среднего и малого бизнеса, так и индивидуальных предпринимателей, считает эксперт.Речь, по его словам, идет не только об активизации деятельности в рамках крупных экономических структур, таких как ЕАЭС, БРИКС, ШОС. "Надо дать максимальную свободу для малого и среднего бизнеса. Поддерживать инициативу людей на местах. Пусть надо мной не смеются, но какие-то сегменты можно решить с помощью так называемых челноков, которые привезут необходимые товары, продукты, вещи, комплектующие. С помощью инициативы в этой сфере можно запустить многие виды технологического производства", - заметил Миловидов.Не надо считать, говорит он, что мы оказались в вакууме, что все пути сейчас для нас закрыты. "Посмотрите на карту. Границы с миром на самом деле открыты: и через Казахстан, и через Армению и Азербайджан, и через Турцию, и через Китай, наконец", - подчеркнул заместитель директора ИМЭМО.Более того, вполне возможно, что, несмотря на санкционный режим, Финляндия откроет для России экономический транспортный коридор, который "позволит транспортировать, экспортировать и импортировать определенные виды товаров", полагает эксперт.

https://ria.ru/20220319/kreditovanie-1778997098.html

https://ria.ru/20220318/gladkov-1778943143.html

финляндия

россия

армения

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, финляндия, россия, армения, евразийский экономический союз, шос, брикс