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Экономист призвал бизнесменов искать партнеров в дружественных странах - РИА Новости, 20.03.2022
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Экономист призвал бизнесменов искать партнеров в дружественных странах
Экономист призвал бизнесменов искать партнеров в дружественных странах - РИА Новости, 20.03.2022
Экономист призвал бизнесменов искать партнеров в дружественных странах
Несмотря на всю важность импортозамещения в условиях санкционного давления, российскому бизнесу необходимо активно искать надежных партнеров в дружественных... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T08:22
2022-03-20T08:22
экономика
финляндия
россия
армения
евразийский экономический союз
шос
брикс
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Несмотря на всю важность импортозамещения в условиях санкционного давления, российскому бизнесу необходимо активно искать надежных партнеров в дружественных странах, заявил РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов."Импортозамещение должно стать сегодня не просто лозунгом, а настоящим делом российской экономики, необходимо всеми способами стимулировать отечественное производство. Но всего, конечно, мы не заместим. Поэтому следует энергично выстраивать новые торгово-экономические цепочки, независящие от внешних катаклизмов, находить надежных партнеров в странах, которые не входят в список недружественных", - сказал он.Причем это касается как крупного, среднего и малого бизнеса, так и индивидуальных предпринимателей, считает эксперт.Речь, по его словам, идет не только об активизации деятельности в рамках крупных экономических структур, таких как ЕАЭС, БРИКС, ШОС. "Надо дать максимальную свободу для малого и среднего бизнеса. Поддерживать инициативу людей на местах. Пусть надо мной не смеются, но какие-то сегменты можно решить с помощью так называемых челноков, которые привезут необходимые товары, продукты, вещи, комплектующие. С помощью инициативы в этой сфере можно запустить многие виды технологического производства", -&nbsp; заметил Миловидов.Не надо считать, говорит он, что мы оказались в вакууме, что все пути сейчас для нас закрыты. "Посмотрите на карту. Границы с миром на самом деле открыты: и через Казахстан, и через Армению и Азербайджан, и через Турцию, и через Китай, наконец", - подчеркнул&nbsp; заместитель директора ИМЭМО.Более того, вполне возможно, что, несмотря на санкционный режим, Финляндия откроет для России экономический транспортный коридор, который "позволит транспортировать, экспортировать и импортировать определенные виды товаров", полагает эксперт.
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экономика, финляндия, россия, армения, евразийский экономический союз, шос, брикс
08:22 20.03.2022
 
Экономист призвал бизнесменов искать партнеров в дружественных странах

Экономист Миловидов призвал бизнесменов из России искать партнеров в дружественных странах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники одного из московских офисов
Сотрудники одного из московских офисов - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники одного из московских офисов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Несмотря на всю важность импортозамещения в условиях санкционного давления, российскому бизнесу необходимо активно искать надежных партнеров в дружественных странах, заявил РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов.
"Импортозамещение должно стать сегодня не просто лозунгом, а настоящим делом российской экономики, необходимо всеми способами стимулировать отечественное производство. Но всего, конечно, мы не заместим. Поэтому следует энергично выстраивать новые торгово-экономические цепочки, независящие от внешних катаклизмов, находить надежных партнеров в странах, которые не входят в список недружественных", - сказал он.
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Причем это касается как крупного, среднего и малого бизнеса, так и индивидуальных предпринимателей, считает эксперт.
Речь, по его словам, идет не только об активизации деятельности в рамках крупных экономических структур, таких как ЕАЭС, БРИКС, ШОС. "Надо дать максимальную свободу для малого и среднего бизнеса. Поддерживать инициативу людей на местах. Пусть надо мной не смеются, но какие-то сегменты можно решить с помощью так называемых челноков, которые привезут необходимые товары, продукты, вещи, комплектующие. С помощью инициативы в этой сфере можно запустить многие виды технологического производства", -  заметил Миловидов.
Не надо считать, говорит он, что мы оказались в вакууме, что все пути сейчас для нас закрыты. "Посмотрите на карту. Границы с миром на самом деле открыты: и через Казахстан, и через Армению и Азербайджан, и через Турцию, и через Китай, наконец", - подчеркнул  заместитель директора ИМЭМО.
Более того, вполне возможно, что, несмотря на санкционный режим, Финляндия откроет для России экономический транспортный коридор, который "позволит транспортировать, экспортировать и импортировать определенные виды товаров", полагает эксперт.
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ЭкономикаФинляндияРоссияАрменияЕвразийский экономический союзШОСБРИКС
 
 
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