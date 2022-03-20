Экономист призвал бизнесменов искать партнеров в дружественных странах
Экономист Миловидов призвал бизнесменов из России искать партнеров в дружественных странах
Сотрудники одного из московских офисов. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Несмотря на всю важность импортозамещения в условиях санкционного давления, российскому бизнесу необходимо активно искать надежных партнеров в дружественных странах, заявил РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов.
"Импортозамещение должно стать сегодня не просто лозунгом, а настоящим делом российской экономики, необходимо всеми способами стимулировать отечественное производство. Но всего, конечно, мы не заместим. Поэтому следует энергично выстраивать новые торгово-экономические цепочки, независящие от внешних катаклизмов, находить надежных партнеров в странах, которые не входят в список недружественных", - сказал он.
Причем это касается как крупного, среднего и малого бизнеса, так и индивидуальных предпринимателей, считает эксперт.
Речь, по его словам, идет не только об активизации деятельности в рамках крупных экономических структур, таких как ЕАЭС, БРИКС, ШОС. "Надо дать максимальную свободу для малого и среднего бизнеса. Поддерживать инициативу людей на местах. Пусть надо мной не смеются, но какие-то сегменты можно решить с помощью так называемых челноков, которые привезут необходимые товары, продукты, вещи, комплектующие. С помощью инициативы в этой сфере можно запустить многие виды технологического производства", - заметил Миловидов.
Не надо считать, говорит он, что мы оказались в вакууме, что все пути сейчас для нас закрыты. "Посмотрите на карту. Границы с миром на самом деле открыты: и через Казахстан, и через Армению и Азербайджан, и через Турцию, и через Китай, наконец", - подчеркнул заместитель директора ИМЭМО.