https://ria.ru/20220320/dnr-1779100037.html

Семь мирных жителей ранены на освобожденных ДНР территориях

Семь мирных жителей ранены на освобожденных ДНР территориях - РИА Новости, 20.03.2022

Семь мирных жителей ранены на освобожденных ДНР территориях

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о ранении семи мирных жителей с ранее освобожденных... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T09:06

2022-03-20T09:06

2022-03-20T09:30

в мире

днр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778221123_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_f1e922c7217c571f1859e753e16cb7db.jpg

ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о ранении семи мирных жителей с ранее освобожденных ДНР территорий."По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении семи мирных жителей с ранее освобожденных Народной милицией ДНР территорий", - говорится в сообщении.В частности, в Мариуполе были ранены трое мужчин и одна женщина, в населенном пункте Новотроицкое – 85-летняя женщина, во Владимировке – 75-летняя женщина, а также один мужчина в населенном пункте Мирное.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/rassledovanie-1779083996.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина