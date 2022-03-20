https://ria.ru/20220320/dnr-1779100037.html
Семь мирных жителей ранены на освобожденных ДНР территориях
Семь мирных жителей ранены на освобожденных ДНР территориях - РИА Новости, 20.03.2022
Семь мирных жителей ранены на освобожденных ДНР территориях
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о ранении семи мирных жителей с ранее освобожденных... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T09:06
2022-03-20T09:06
2022-03-20T09:30
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о ранении семи мирных жителей с ранее освобожденных ДНР территорий."По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении семи мирных жителей с ранее освобожденных Народной милицией ДНР территорий", - говорится в сообщении.В частности, в Мариуполе были ранены трое мужчин и одна женщина, в населенном пункте Новотроицкое – 85-летняя женщина, во Владимировке – 75-летняя женщина, а также один мужчина в населенном пункте Мирное.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/rassledovanie-1779083996.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
09:06 20.03.2022 (обновлено: 09:30 20.03.2022)
Семь мирных жителей ранены на освобожденных ДНР территориях
В ДНР сообщили о семи пострадавших на освобожденных территориях