01:55 20.03.2022 (обновлено: 05:28 20.03.2022)
СМИ: в Бразилии назвали условие для продолжения работы Telegram в стране
G1: cуд Бразилии дал Telegram сутки на исполнение требований о сотрудничестве с властями
Логотип мессенджера Telegram
МЕХИКО, 20 мар - РИА Новости. Федеральный верховный суд Бразилии выразил готовность приостановить действие запрета на работу в стране мессенджера Telegram, если в течение 24 часов администрация сервиса исполнит требования из судебных постановлений, сообщил портал G1.
"До сих пор Telegram исполнял постановления суда частично, для отмены решения о приостановке работы, вынесенного 17.03.2022, необходимо полное выполнение", - говорится в постановлении за подписью судьи Александра де Мораеша, которое приводит портал.
Согласно документу, Telegram все еще должен назначить официального представителя в Бразилии - физическое или юридическое лицо и информировать суд о мерах борьбы с дезинформацией и распространением фейковых новостей.
Судья Федерального Верховного суда Бразилии в пятницу распорядился заблокировать в стране Telegram из-за его позиции об отказе от сотрудничества с властями. Основатель Telegram Павел Дуров извинился перед Верховным судом Бразилии и попросил дать время для исправления сложившейся ситуации.
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