https://ria.ru/20220320/braziliya-1779085556.html

СМИ: в Бразилии назвали условие для продолжения работы Telegram в стране

СМИ: в Бразилии назвали условие для продолжения работы Telegram в стране - РИА Новости, 20.03.2022

СМИ: в Бразилии назвали условие для продолжения работы Telegram в стране

Федеральный верховный суд Бразилии выразил готовность приостановить действие запрета на работу в стране мессенджера Telegram, если в течение 24 часов... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T01:55

2022-03-20T01:55

2022-03-20T05:28

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технологии

бразилия

telegram (приложение)

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МЕХИКО, 20 мар - РИА Новости. Федеральный верховный суд Бразилии выразил готовность приостановить действие запрета на работу в стране мессенджера Telegram, если в течение 24 часов администрация сервиса исполнит требования из судебных постановлений, сообщил портал G1.Согласно документу, Telegram все еще должен назначить официального представителя в Бразилии - физическое или юридическое лицо и информировать суд о мерах борьбы с дезинформацией и распространением фейковых новостей.Судья Федерального Верховного суда Бразилии в пятницу распорядился заблокировать в стране Telegram из-за его позиции об отказе от сотрудничества с властями. Основатель Telegram Павел Дуров извинился перед Верховным судом Бразилии и попросил дать время для исправления сложившейся ситуации.

https://ria.ru/20220316/durov-1778454977.html

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, технологии, бразилия, telegram (приложение)