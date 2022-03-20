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Названо заболевание, при котором категорически нельзя садиться за руль - РИА Новости, 20.03.2022
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Названо заболевание, при котором категорически нельзя садиться за руль
Названо заболевание, при котором категорически нельзя садиться за руль - РИА Новости, 20.03.2022
Названо заболевание, при котором категорически нельзя садиться за руль
При обострении ОРВИ не следует садиться за руль, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T06:49
2022-03-20T06:49
общество
авто
здоровье
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. При обострении ОРВИ не следует садиться за руль, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин."Речь идет о как таковом ОРВИ, когда оно связано с обострением: температурой, интоксикацией, головными болями, потливостью. Признаки воспаления могут приводить к нарушению внимания, тактильной чувствительности и проблемам с управлением транспортом. Если говорить просто про катаральные явления (воспаления горла, тонзиллит и так далее) то тут ничего страшного нет", — пояснил медик.Кроме того, нельзя садиться за руль после некоторых заболеваний или перенесенных операций, противопоказанием также является обострение хронических болезней, продолжил он."В правилах дорожного движения написано: если человек чувствует, что ему плохо и он не может выполнять определенные функции, требующие повышенного внимания, то он за руль не имеет права садиться. К таким состояниям может относиться головокружение, слабость или интоксикация, связанная с инфекционными болезнями", — напомнил врач.Также нельзя управлять автомобилем во время опасных для жизни состояний, указал Кондрахин. "Тем, у кого есть ишемическая болезнь сердца в стадии обострения, когда возникают боли за грудиной, высокое артериальное давление (гипертонический криз), предынсультное состояние, инсульт, садиться за руль запрещено", — отметил он.Кондрахин добавил, что не допускается управлять автомобилем и при проблемах с вестибулярным аппаратом и нарушениях в опорно-двигательном аппарате.
https://ria.ru/20220314/avtomobil-1777981052.html
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общество, авто, здоровье
06:49 20.03.2022
 
Названо заболевание, при котором категорически нельзя садиться за руль

Медик Кондрахин посоветовал не садиться за руль при обострении ОРВИ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобили на Садовом кольце
Автомобили на Садовом кольце - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобили на Садовом кольце
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. При обострении ОРВИ не следует садиться за руль, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
"Речь идет о как таковом ОРВИ, когда оно связано с обострением: температурой, интоксикацией, головными болями, потливостью. Признаки воспаления могут приводить к нарушению внимания, тактильной чувствительности и проблемам с управлением транспортом. Если говорить просто про катаральные явления (воспаления горла, тонзиллит и так далее) то тут ничего страшного нет", — пояснил медик.
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Кроме того, нельзя садиться за руль после некоторых заболеваний или перенесенных операций, противопоказанием также является обострение хронических болезней, продолжил он.
"В правилах дорожного движения написано: если человек чувствует, что ему плохо и он не может выполнять определенные функции, требующие повышенного внимания, то он за руль не имеет права садиться. К таким состояниям может относиться головокружение, слабость или интоксикация, связанная с инфекционными болезнями", — напомнил врач.
Также нельзя управлять автомобилем во время опасных для жизни состояний, указал Кондрахин. "Тем, у кого есть ишемическая болезнь сердца в стадии обострения, когда возникают боли за грудиной, высокое артериальное давление (гипертонический криз), предынсультное состояние, инсульт, садиться за руль запрещено", — отметил он.
Кондрахин добавил, что не допускается управлять автомобилем и при проблемах с вестибулярным аппаратом и нарушениях в опорно-двигательном аппарате.
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