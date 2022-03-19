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В Турции заявили о готовности содействовать встрече Путина и Зеленского
В Турции заявили о готовности содействовать встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 19.03.2022
В Турции заявили о готовности содействовать встрече Путина и Зеленского
Турция готова содействовать встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T21:15
2022-03-19T21:15
2022-03-19T21:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
турция
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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Турция готова содействовать встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын."Турция готова содействовать этой встрече", - приводит слова Калына газета Star.Отметив, что "химия между двумя лидерами несовместима", Калын сказал, что, несмотря на это, Анкара надеется, что лидеры "отложат в сторону эти разногласия и поставят интересы своих стран и народов превыше всего".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220318/peregovory-1778921192.html
https://ria.ru/20220318/zelenskiy-1778846816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, турция, ибрагим калын, реджеп тайип эрдоган
В Турции заявили о готовности содействовать встрече Путина и Зеленского
Представитель Эрдогана Калын: Турция готова содействовать встрече Путина и Зеленского