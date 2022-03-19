https://ria.ru/20220319/urin-1779026794.html

Гендиректор Большого рассказал о давлении на зарубежных артистов

Гендиректор Большого рассказал о давлении на зарубежных артистов - РИА Новости, 19.03.2022

Гендиректор Большого рассказал о давлении на зарубежных артистов

Гендиректор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин рассказал об изменениях в работе коллектива и о том, почему зарубежные... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T15:45

2022-03-19T15:45

2022-03-19T16:21

культура

владимир урин

большой театр

мариинский театр

гитис

киров

театр

санкции

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Гендиректор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин рассказал об изменениях в работе коллектива и о том, почему зарубежные постановщики и артисты покидают Москву и Санкт-Петербург. Владимир Георгиевич отмечает 19 марта свой 75-летний юбилей, в связи с чем дал интервью РИА Новости."Встречаю юбилей в рабочем настроении. Потому что на самом деле сейчас возникает достаточно большое количество проблем, вопросов, мы меняем частично свои планы. Они связаны с отказами целого ряда зарубежных постановщиков, которые у нас готовили спектакли, а также зарубежных артистов, которые были у нас задействованы.Мы много сейчас делаем, чтобы наши зрители не почувствовали этих изменений, чтобы Большой театр работал в ритме, чтобы не срывались постановки".Владимир Урин высказался и о проблемах "культурной отмены", с которыми сейчас столкнулись российские исполнители, выступающие за границей.Гендиректор Большого театра также рассказал о том, как иностранные артисты и постановщики покидают Москву и Санкт-Петербург."Наши зарубежные коллеги, которые сотрудничали с Большим, каждый по-своему, по-разному сейчас с нами расставались. Но я должен сказать, что в основе, в большинстве своем – с сожалением, конечно, они расставались с возможностью выступать в нашем театре. Они говорили, что на них оказывается очень серьезное давление, что продолжение дальнейших контактов невозможно – потому что тогда у них будут очень большие проблемы в своих странах. Это общественное мнение, общественность давит: "Как это так – вы выступаете в Москве?". И там могут быть совершенно определенные фразы, выводы: если вы сотрудничаете с Большим или, допустим, Мариинском театром, то извините – мы вам отказываем в контрактах. Такое тоже есть".Девятнадцатого марта заслуженному деятелю искусств России Владимиру Урину исполнилось 75 лет.В 1971 году он окончил Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской (режиссерский факультет).В 1985 окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС-РИТИ, театроведческий факультет).Владимир Урин начал свою театральную деятельность в 1973, став директором ТЮЗа в Кирове. В 1981 переехал в Москву, где возглавил Кабинет детских и кукольных театров ВТО (ныне — Союз театральных деятелей России). В 1987-1996 дважды избирался Секретарем Правления СТД России.В 1995 году Владимир Урин стал генеральным директором Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.Заведующий кафедрой менеджмента и продюсирования исполнительских искусств Школы-студии МХАТ, профессор.Имеет ряд профессиональных наград, среди которых приз "Душа танца" журнала "Балет", Премия Дягилева "За вклад в развитие современного танца в России", Международная премия имени К. С. Станиславского "За вклад в развитие российского театрального дела".В июле 2013 года Владимир Урин был назначен генеральным директором Большого театра.

https://ria.ru/20220305/theatre-1776689040.html

https://ria.ru/20200329/1569209300.html

https://ria.ru/20190522/1554778488.html

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

владимир урин, большой театр, мариинский театр, гитис, киров, театр, санкции, новости культуры