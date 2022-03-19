https://ria.ru/20220319/turtsiya-1779071113.html

Анкара считает, что должна поддерживать открытое общение с Россией

Анкара считает, что должна поддерживать открытое общение с Россией - РИА Новости, 19.03.2022

Анкара считает, что должна поддерживать открытое общение с Россией

Турция видит и понимает позицию других стран по отношению к России, однако Анкара считает, что должна поддерживать открытое общение с Россией, заявил... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T21:51

2022-03-19T21:51

2022-03-19T21:51

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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Турция видит и понимает позицию других стран по отношению к России, однако Анкара считает, что должна поддерживать открытое общение с Россией, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын."Мы понимаем чувства и позиции других стран, которые они заняли (по отношению к России – ред.). Однако мы считаем, что мы должны поддерживать открытое общение с Россией. Если все сожгут корабли с Россией, кто будет с ними разговаривать?", - приводит слова Калына турецкая газета Star.По его словам, "Турция должна держать открытыми каналы связи с Россией и пытаться понять опасения Москвы по поводу безопасности"."Мы с самого начала выступаем за территориальную целостность, суверенитет и политическое единство Украины. Однако мы должны держать открытыми каналы связи с российской стороной и пытаться понять их опасения по поводу безопасности", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220319/vstrecha-1779067556.html

россия

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украина

турция

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Петр Попадюк

в мире, россия, москва, украина, турция, реджеп тайип эрдоган