https://ria.ru/20220319/turtsiya-1779071113.html
Анкара считает, что должна поддерживать открытое общение с Россией
Анкара считает, что должна поддерживать открытое общение с Россией - РИА Новости, 19.03.2022
Анкара считает, что должна поддерживать открытое общение с Россией
Турция видит и понимает позицию других стран по отношению к России, однако Анкара считает, что должна поддерживать открытое общение с Россией, заявил... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T21:51
2022-03-19T21:51
2022-03-19T21:51
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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Турция видит и понимает позицию других стран по отношению к России, однако Анкара считает, что должна поддерживать открытое общение с Россией, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын."Мы понимаем чувства и позиции других стран, которые они заняли (по отношению к России – ред.). Однако мы считаем, что мы должны поддерживать открытое общение с Россией. Если все сожгут корабли с Россией, кто будет с ними разговаривать?", - приводит слова Калына турецкая газета Star.По его словам, "Турция должна держать открытыми каналы связи с Россией и пытаться понять опасения Москвы по поводу безопасности"."Мы с самого начала выступаем за территориальную целостность, суверенитет и политическое единство Украины. Однако мы должны держать открытыми каналы связи с российской стороной и пытаться понять их опасения по поводу безопасности", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220319/vstrecha-1779067556.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, украина, турция, реджеп тайип эрдоган
Анкара считает, что должна поддерживать открытое общение с Россией
Представитель Эрдогана Калын: Анкара считает, что должна поддерживать общение с Россией