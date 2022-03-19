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Анкара считает, что должна поддерживать открытое общение с Россией - РИА Новости, 19.03.2022
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Анкара считает, что должна поддерживать открытое общение с Россией
Анкара считает, что должна поддерживать открытое общение с Россией - РИА Новости, 19.03.2022
Анкара считает, что должна поддерживать открытое общение с Россией
Турция видит и понимает позицию других стран по отношению к России, однако Анкара считает, что должна поддерживать открытое общение с Россией, заявил... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T21:51
2022-03-19T21:51
в мире
россия
москва
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Турция видит и понимает позицию других стран по отношению к России, однако Анкара считает, что должна поддерживать открытое общение с Россией, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын."Мы понимаем чувства и позиции других стран, которые они заняли (по отношению к России – ред.). Однако мы считаем, что мы должны поддерживать открытое общение с Россией. Если все сожгут корабли с Россией, кто будет с ними разговаривать?", - приводит слова Калына турецкая газета Star.По его словам, "Турция должна держать открытыми каналы связи с Россией и пытаться понять опасения Москвы по поводу безопасности"."Мы с самого начала выступаем за территориальную целостность, суверенитет и политическое единство Украины. Однако мы должны держать открытыми каналы связи с российской стороной и пытаться понять их опасения по поводу безопасности", - подчеркнул он.
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в мире, россия, москва, украина, турция, реджеп тайип эрдоган
21:51 19.03.2022
 
Анкара считает, что должна поддерживать открытое общение с Россией

Представитель Эрдогана Калын: Анкара считает, что должна поддерживать общение с Россией

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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АНКАРА, 19 мар – РИА Новости. Турция видит и понимает позицию других стран по отношению к России, однако Анкара считает, что должна поддерживать открытое общение с Россией, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Мы понимаем чувства и позиции других стран, которые они заняли (по отношению к России – ред.). Однако мы считаем, что мы должны поддерживать открытое общение с Россией. Если все сожгут корабли с Россией, кто будет с ними разговаривать?", - приводит слова Калына турецкая газета Star.
По его словам, "Турция должна держать открытыми каналы связи с Россией и пытаться понять опасения Москвы по поводу безопасности".
"Мы с самого начала выступаем за территориальную целостность, суверенитет и политическое единство Украины. Однако мы должны держать открытыми каналы связи с российской стороной и пытаться понять их опасения по поводу безопасности", - подчеркнул он.
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