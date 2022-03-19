Дуров попросил Верховный суд Бразилии отсрочить блокировку Telegram
Основатель Telegram Дуров попросил Верховный суд Бразилии отсрочить блокировку мессенджера
Основатель Telegram Павел Дуров. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров извинился перед Верховным судом Бразилии, принявшим решение о блокировке мессенджера в стране, и попросил дать время для исправления сложившейся ситуации, следует из заявления бизнесмена в блоге в Telegram.
Судья федерального Верховного суда Бразилии в пятницу распорядился заблокировать в стране Telegram из-за его позиции по отказу от сотрудничества с властями.
"Похоже, у нас возникла проблема с пересылкой электронных писем между нашими корпоративными адресами и Верховным судом Бразилии. В результате этого недопонимания суд постановил заблокировать Telegram", — написал Дуров в своем блоге в мессенджере.
"От имени нашей команды я приношу извинения Верховному суду Бразилии... Поскольку десятки миллионов бразильцев используют Telegram для общения с семьей, друзьями и коллегами, я прошу суд рассмотреть возможность отсрочки вынесения решения на несколько дней, чтобы мы могли исправить ситуацию, назначив представителя в Бразилии", — добавил он.
В январе глава Высшего избирательного суда Бразилии призывал обсудить меры в отношении мессенджера Telegram, который, по данным суда, может использоваться для распространения ложной информации об избирательной системе, не исключался и запрет на его использование, сообщала газета Valor Economico.
Глава суда отправлял руководству Telegram электронные письма, отправлял письма в бумажной форме, но реакции не получил. Судья хотел обсудить с мессенджером предстоящие выборы президента в Бразилии в 2022 году и меры по обеспечению безопасности их проведения. Подобные контакты и партнерства уже установлены с WhatsApp, Twitter и Facebook.
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