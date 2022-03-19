Рейтинг@Mail.ru
Дуров попросил Верховный суд Бразилии отсрочить блокировку Telegram - РИА Новости, 19.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220319/telegram-1778968337.html
Дуров попросил Верховный суд Бразилии отсрочить блокировку Telegram
Дуров попросил Верховный суд Бразилии отсрочить блокировку Telegram - РИА Новости, 19.03.2022
Дуров попросил Верховный суд Бразилии отсрочить блокировку Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров извинился перед Верховным судом Бразилии, принявшим решение о блокировке мессенджера в стране, и попросил дать время для... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T03:34
2022-03-19T03:34
в мире
бразилия
технологии
telegram (приложение)
павел дуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150564/29/1505642984_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_524ff0d56ab459245cddb906a2fb289e.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров извинился перед Верховным судом Бразилии, принявшим решение о блокировке мессенджера в стране, и попросил дать время для исправления сложившейся ситуации, следует из заявления бизнесмена в блоге в Telegram.Судья федерального Верховного суда Бразилии в пятницу распорядился заблокировать в стране Telegram из-за его позиции по отказу от сотрудничества с властями."От имени нашей команды я приношу извинения Верховному суду Бразилии... Поскольку десятки миллионов бразильцев используют Telegram для общения с семьей, друзьями и коллегами, я прошу суд рассмотреть возможность отсрочки вынесения решения на несколько дней, чтобы мы могли исправить ситуацию, назначив представителя в Бразилии", — добавил он.В январе глава Высшего избирательного суда Бразилии призывал обсудить меры в отношении мессенджера Telegram, который, по данным суда, может использоваться для распространения ложной информации об избирательной системе, не исключался и запрет на его использование, сообщала газета Valor Economico.Глава суда отправлял руководству Telegram электронные письма, отправлял письма в бумажной форме, но реакции не получил. Судья хотел обсудить с мессенджером предстоящие выборы президента в Бразилии в 2022 году и меры по обеспечению безопасности их проведения. Подобные контакты и партнерства уже установлены с WhatsApp, Twitter и Facebook.
https://ria.ru/20220227/durov-1775413704.html
https://ria.ru/20220315/telegram-1778215029.html
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150564/29/1505642984_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_6581a7d7833b40a1d1b088afd9fa1b41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, технологии, telegram (приложение), павел дуров
03:34 19.03.2022
 
Дуров попросил Верховный суд Бразилии отсрочить блокировку Telegram

Основатель Telegram Дуров попросил Верховный суд Бразилии отсрочить блокировку мессенджера

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovОснователь Telegram Павел Дуров
Основатель Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Основатель Telegram Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров извинился перед Верховным судом Бразилии, принявшим решение о блокировке мессенджера в стране, и попросил дать время для исправления сложившейся ситуации, следует из заявления бизнесмена в блоге в Telegram.
Судья федерального Верховного суда Бразилии в пятницу распорядился заблокировать в стране Telegram из-за его позиции по отказу от сотрудничества с властями.

"Похоже, у нас возникла проблема с пересылкой электронных писем между нашими корпоративными адресами и Верховным судом Бразилии. В результате этого недопонимания суд постановил заблокировать Telegram", — написал Дуров в своем блоге в мессенджере.

"От имени нашей команды я приношу извинения Верховному суду Бразилии... Поскольку десятки миллионов бразильцев используют Telegram для общения с семьей, друзьями и коллегами, я прошу суд рассмотреть возможность отсрочки вынесения решения на несколько дней, чтобы мы могли исправить ситуацию, назначив представителя в Бразилии", — добавил он.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 19:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Дуров: после обращений пользователей Telegram решил не отключать каналы
В январе глава Высшего избирательного суда Бразилии призывал обсудить меры в отношении мессенджера Telegram, который, по данным суда, может использоваться для распространения ложной информации об избирательной системе, не исключался и запрет на его использование, сообщала газета Valor Economico.
Глава суда отправлял руководству Telegram электронные письма, отправлял письма в бумажной форме, но реакции не получил. Судья хотел обсудить с мессенджером предстоящие выборы президента в Бразилии в 2022 году и меры по обеспечению безопасности их проведения. Подобные контакты и партнерства уже установлены с WhatsApp, Twitter и Facebook.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 11:23
В работе Telegram произошел сбой
 
В миреБразилияТехнологииTelegram (приложение)Павел Дуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала