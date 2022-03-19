https://ria.ru/20220319/telegram-1778968337.html

Дуров попросил Верховный суд Бразилии отсрочить блокировку Telegram

Дуров попросил Верховный суд Бразилии отсрочить блокировку Telegram - РИА Новости, 19.03.2022

Дуров попросил Верховный суд Бразилии отсрочить блокировку Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров извинился перед Верховным судом Бразилии, принявшим решение о блокировке мессенджера в стране, и попросил дать время для... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T03:34

2022-03-19T03:34

2022-03-19T03:34

в мире

бразилия

технологии

telegram (приложение)

павел дуров

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров извинился перед Верховным судом Бразилии, принявшим решение о блокировке мессенджера в стране, и попросил дать время для исправления сложившейся ситуации, следует из заявления бизнесмена в блоге в Telegram.Судья федерального Верховного суда Бразилии в пятницу распорядился заблокировать в стране Telegram из-за его позиции по отказу от сотрудничества с властями."От имени нашей команды я приношу извинения Верховному суду Бразилии... Поскольку десятки миллионов бразильцев используют Telegram для общения с семьей, друзьями и коллегами, я прошу суд рассмотреть возможность отсрочки вынесения решения на несколько дней, чтобы мы могли исправить ситуацию, назначив представителя в Бразилии", — добавил он.В январе глава Высшего избирательного суда Бразилии призывал обсудить меры в отношении мессенджера Telegram, который, по данным суда, может использоваться для распространения ложной информации об избирательной системе, не исключался и запрет на его использование, сообщала газета Valor Economico.Глава суда отправлял руководству Telegram электронные письма, отправлял письма в бумажной форме, но реакции не получил. Судья хотел обсудить с мессенджером предстоящие выборы президента в Бразилии в 2022 году и меры по обеспечению безопасности их проведения. Подобные контакты и партнерства уже установлены с WhatsApp, Twitter и Facebook.

https://ria.ru/20220227/durov-1775413704.html

https://ria.ru/20220315/telegram-1778215029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, бразилия, технологии, telegram (приложение), павел дуров