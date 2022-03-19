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Образовательные учреждения ДНР начнут работу с 23 марта - РИА Новости, 19.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220319/shkoly-1779060457.html
Образовательные учреждения ДНР начнут работу с 23 марта
Образовательные учреждения ДНР начнут работу с 23 марта - РИА Новости, 19.03.2022
Образовательные учреждения ДНР начнут работу с 23 марта
Обучение и научная деятельность в образовательных и научных организациях ДНР возобновятся с 23 марта с применением дистанционных технологий, следует из указа... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T20:11
2022-03-19T20:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
школа
дети
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Обучение и научная деятельность в образовательных и научных организациях ДНР возобновятся с 23 марта с применением дистанционных технологий, следует из указа главы республики Дениса Пушилина.Девятнадцатого февраля в приказе министерства образования ДНР говорилось, что учебный процесс во всех образовательных и научных организациях был приостановлен на территории Донецкой народной республики в связи с обострением ситуации в Донбассе"Возобновить образовательную и научную деятельность в образовательных и научных организациях Донецкой Народной Республики исключительно с применением электронного обучения и дистанционных технологий с 23 марта 2022 года до особого распоряжения, кроме образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в образовательных организациях", - говорится в распоряжении Пушилина.
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, школа, дети
20:11 19.03.2022 (обновлено: 20:45 19.03.2022)
 
Образовательные учреждения ДНР начнут работу с 23 марта

Глава ДНР Пушилин: образовательные учреждения республики начнут работу с 23 марта

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКадетский корпус в Донецке
Кадетский корпус в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Кадетский корпус в Донецке
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Обучение и научная деятельность в образовательных и научных организациях ДНР возобновятся с 23 марта с применением дистанционных технологий, следует из указа главы республики Дениса Пушилина.
Девятнадцатого февраля в приказе министерства образования ДНР говорилось, что учебный процесс во всех образовательных и научных организациях был приостановлен на территории Донецкой народной республики в связи с обострением ситуации в Донбассе
"Возобновить образовательную и научную деятельность в образовательных и научных организациях Донецкой Народной Республики исключительно с применением электронного обучения и дистанционных технологий с 23 марта 2022 года до особого распоряжения, кроме образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в образовательных организациях", - говорится в распоряжении Пушилина.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассДенис ПушилинШколаДети
 
 
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