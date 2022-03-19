https://ria.ru/20220319/shkoly-1779060457.html

Образовательные учреждения ДНР начнут работу с 23 марта

Образовательные учреждения ДНР начнут работу с 23 марта - РИА Новости, 19.03.2022

Образовательные учреждения ДНР начнут работу с 23 марта

Обучение и научная деятельность в образовательных и научных организациях ДНР возобновятся с 23 марта с применением дистанционных технологий, следует из указа... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T20:11

2022-03-19T20:11

2022-03-19T20:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донбасс

денис пушилин

школа

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152803/09/1528030968_0:387:2954:2048_1920x0_80_0_0_b96e802f669125ab70e86553f4430b4e.jpg

ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Обучение и научная деятельность в образовательных и научных организациях ДНР возобновятся с 23 марта с применением дистанционных технологий, следует из указа главы республики Дениса Пушилина.Девятнадцатого февраля в приказе министерства образования ДНР говорилось, что учебный процесс во всех образовательных и научных организациях был приостановлен на территории Донецкой народной республики в связи с обострением ситуации в Донбассе"Возобновить образовательную и научную деятельность в образовательных и научных организациях Донецкой Народной Республики исключительно с применением электронного обучения и дистанционных технологий с 23 марта 2022 года до особого распоряжения, кроме образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в образовательных организациях", - говорится в распоряжении Пушилина.

https://ria.ru/20220319/donbass-1779006413.html

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, школа, дети