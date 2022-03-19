https://ria.ru/20220319/sedina-1778975792.html

Рыжие люди не седеют дольше, чем все остальные, рассказал врач-трихолог

Рыжие люди не седеют дольше, чем все остальные, рассказал врач-трихолог - РИА Новости, 19.03.2022

Рыжие люди не седеют дольше, чем все остальные, рассказал врач-трихолог

Рыжие люди могут дольше не седеть, чем все остальные, но естественный процесс старения все равно наступает, и волосы теряют свою окраску, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T08:29

2022-03-19T08:29

2022-03-19T08:29

общество

старость

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Рыжие люди могут дольше не седеть, чем все остальные, но естественный процесс старения все равно наступает, и волосы теряют свою окраску, заявил РИА Новости доцент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Владимир Пинегин."Рыжие люди седеют, как и все другие. Единственное, у рыжих пигмент феомеланин, который и обеспечивает яркий цвет, достаточно плохо подвергается повреждению, поэтому рыжие люди могут дольше не седеть", - сказал Пинегин.Он отметил, что естественное старение организма запускает процесс поседения, в том числе и у рыжих, но у них это происходит позже, чем у брюнетов.Возраст, в котором человек начнет седеть, зависит от многих факторов – генетики, образа жизни, стрессов и их компенсаций, пояснил специалист. На сегодняшний день эффективных средств, которые обладают доказанной эффективностью по поводу приостановки процесса поседения волос, нет. Седина может быть обратима только в случае, если стресс, который ее вызвал, был компенсирован, подчеркнул Пинегин.При этом он уточнил, что в среднем у рыжих на голове 90-100 тысяч волос, а у брюнетов – 140-150 тысяч, однако это компенсируется тем, что рыжие волосы больше в диаметре.

https://ria.ru/20210827/sedina-1747606220.html

https://ria.ru/20201123/sedina-1585839258.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, старость