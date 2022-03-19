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Рыжие люди не седеют дольше, чем все остальные, рассказал врач-трихолог - РИА Новости, 19.03.2022
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Рыжие люди не седеют дольше, чем все остальные, рассказал врач-трихолог
Рыжие люди не седеют дольше, чем все остальные, рассказал врач-трихолог - РИА Новости, 19.03.2022
Рыжие люди не седеют дольше, чем все остальные, рассказал врач-трихолог
Рыжие люди могут дольше не седеть, чем все остальные, но естественный процесс старения все равно наступает, и волосы теряют свою окраску, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T08:29
2022-03-19T08:29
общество
старость
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Рыжие люди могут дольше не седеть, чем все остальные, но естественный процесс старения все равно наступает, и волосы теряют свою окраску, заявил РИА Новости доцент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Владимир Пинегин."Рыжие люди седеют, как и все другие. Единственное, у рыжих пигмент феомеланин, который и обеспечивает яркий цвет, достаточно плохо подвергается повреждению, поэтому рыжие люди могут дольше не седеть", - сказал Пинегин.Он отметил, что естественное старение организма запускает процесс поседения, в том числе и у рыжих, но у них это происходит позже, чем у брюнетов.Возраст, в котором человек начнет седеть, зависит от многих факторов – генетики, образа жизни, стрессов и их компенсаций, пояснил специалист. На сегодняшний день эффективных средств, которые обладают доказанной эффективностью по поводу приостановки процесса поседения волос, нет. Седина может быть обратима только в случае, если стресс, который ее вызвал, был компенсирован, подчеркнул Пинегин.При этом он уточнил, что в среднем у рыжих на голове 90-100 тысяч волос, а у брюнетов – 140-150 тысяч, однако это компенсируется тем, что рыжие волосы больше в диаметре.
https://ria.ru/20210827/sedina-1747606220.html
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общество, старость
08:29 19.03.2022
 
Рыжие люди не седеют дольше, чем все остальные, рассказал врач-трихолог

Врач-трихолог Пинегин рассказал, что рыжие люди могут не седеть дольше, чем все остальные

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДрузья
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© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Рыжие люди могут дольше не седеть, чем все остальные, но естественный процесс старения все равно наступает, и волосы теряют свою окраску, заявил РИА Новости доцент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Владимир Пинегин.
"Рыжие люди седеют, как и все другие. Единственное, у рыжих пигмент феомеланин, который и обеспечивает яркий цвет, достаточно плохо подвергается повреждению, поэтому рыжие люди могут дольше не седеть", - сказал Пинегин.
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Он отметил, что естественное старение организма запускает процесс поседения, в том числе и у рыжих, но у них это происходит позже, чем у брюнетов.
Возраст, в котором человек начнет седеть, зависит от многих факторов – генетики, образа жизни, стрессов и их компенсаций, пояснил специалист. На сегодняшний день эффективных средств, которые обладают доказанной эффективностью по поводу приостановки процесса поседения волос, нет. Седина может быть обратима только в случае, если стресс, который ее вызвал, был компенсирован, подчеркнул Пинегин.
При этом он уточнил, что в среднем у рыжих на голове 90-100 тысяч волос, а у брюнетов – 140-150 тысяч, однако это компенсируется тем, что рыжие волосы больше в диаметре.
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