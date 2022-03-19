https://ria.ru/20220319/sanktsii-1778983969.html

В МИД прокомментировали введение санкций против России Монако и Сан-Марино

В МИД прокомментировали введение санкций против России Монако и Сан-Марино - РИА Новости, 19.03.2022

В МИД прокомментировали введение санкций против России Монако и Сан-Марино

Власти Сан-Марино и Монако уступили западному давлению, введя санкции против РФ, вся ответственность за последствия лежит на них, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2022

2022-03-19T10:19

2022-03-19T10:19

2022-03-19T11:30

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сан-марино

монако (государство)

андорра

россия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af6582be90c6181d539ff7a535215481.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти Сан-Марино и Монако уступили западному давлению, введя санкции против РФ, вся ответственность за последствия лежит на них, заявил в интервью РИА Новости директор Первого Европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов."В нынешней ситуации руководство Сан-Марино, Монако и Андорры уступило нагнетаемому Западом информационному давлению и ввело против нас санкции. К сожалению, со стороны лидеров этих стран не было проявлено желание разобраться в российской позиции, причинах сегодняшних событий на Украине, что привело к нарушению собственных конституционных и политико-дипломатических принципов", - сказал дипломат."Вся ответственность за последствия и нереализованные возможности сотрудничества лежит полностью на руководстве этих стран", - резюмировал он.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220319/totalitarizm-1778933829.html

https://ria.ru/20220319/imuschestvo-1778962130.html

сан-марино

монако (государство)

андорра

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сан-марино, монако (государство), андорра, россия, евросоюз