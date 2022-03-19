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В МИД прокомментировали введение санкций против России Монако и Сан-Марино - РИА Новости, 19.03.2022
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В МИД прокомментировали введение санкций против России Монако и Сан-Марино
В МИД прокомментировали введение санкций против России Монако и Сан-Марино - РИА Новости, 19.03.2022
В МИД прокомментировали введение санкций против России Монако и Сан-Марино
Власти Сан-Марино и Монако уступили западному давлению, введя санкции против РФ, вся ответственность за последствия лежит на них, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2022
2022-03-19T10:19
2022-03-19T11:30
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сан-марино
монако (государство)
андорра
россия
евросоюз
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти Сан-Марино и Монако уступили западному давлению, введя санкции против РФ, вся ответственность за последствия лежит на них, заявил в интервью РИА Новости директор Первого Европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов."В нынешней ситуации руководство Сан-Марино, Монако и Андорры уступило нагнетаемому Западом информационному давлению и ввело против нас санкции. К сожалению, со стороны лидеров этих стран не было проявлено желание разобраться в российской позиции, причинах сегодняшних событий на Украине, что привело к нарушению собственных конституционных и политико-дипломатических принципов", - сказал дипломат."Вся ответственность за последствия и нереализованные возможности сотрудничества лежит полностью на руководстве этих стран", - резюмировал он.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220319/totalitarizm-1778933829.html
https://ria.ru/20220319/imuschestvo-1778962130.html
сан-марино
монако (государство)
андорра
россия
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санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сан-марино, монако (государство), андорра, россия, евросоюз
10:19 19.03.2022 (обновлено: 11:30 19.03.2022)
 
В МИД прокомментировали введение санкций против России Монако и Сан-Марино

Дипломат Парамонов: Сан-Марино и Монако уступили давлению Запада, введя санкции

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти Сан-Марино и Монако уступили западному давлению, введя санкции против РФ, вся ответственность за последствия лежит на них, заявил в интервью РИА Новости директор Первого Европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"В нынешней ситуации руководство Сан-Марино, Монако и Андорры уступило нагнетаемому Западом информационному давлению и ввело против нас санкции. К сожалению, со стороны лидеров этих стран не было проявлено желание разобраться в российской позиции, причинах сегодняшних событий на Украине, что привело к нарушению собственных конституционных и политико-дипломатических принципов", - сказал дипломат.
"Вся ответственность за последствия и нереализованные возможности сотрудничества лежит полностью на руководстве этих стран", - резюмировал он.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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08:00
"Это другое": Европа строит тоталитаризм
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Читайте полный текст интервью >>>
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00:20
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Санкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сан-МариноМонако (государство)АндорраРоссияЕвросоюз
 
 
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