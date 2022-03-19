10:19 19.03.2022 (обновлено: 11:30 19.03.2022)
В МИД прокомментировали введение санкций против России Монако и Сан-Марино
Дипломат Парамонов: Сан-Марино и Монако уступили давлению Запада, введя санкции
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Власти Сан-Марино и Монако уступили западному давлению, введя санкции против РФ, вся ответственность за последствия лежит на них, заявил в интервью РИА Новости директор Первого Европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"В нынешней ситуации руководство Сан-Марино, Монако и Андорры уступило нагнетаемому Западом информационному давлению и ввело против нас санкции. К сожалению, со стороны лидеров этих стран не было проявлено желание разобраться в российской позиции, причинах сегодняшних событий на Украине, что привело к нарушению собственных конституционных и политико-дипломатических принципов", - сказал дипломат.
"Вся ответственность за последствия и нереализованные возможности сотрудничества лежит полностью на руководстве этих стран", - резюмировал он.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.